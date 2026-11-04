Danuta Stenka
Mąż Danuty Stenki zmaga się z ciężkim nowotworem. Aktora zaapelowała o pomoc. Fot. zrzut ekranu / facebook.com / Danuta Stenka; montaż: naTemat

Danuta Stenka poinformowała, że jej mąż zmaga się z groźnym nowotworem krwi – szpiczakiem plazmocytowym. Aktorka jednocześnie zaapelowała o pomoc, ponieważ koszt potrzebnej terapii wynosi prawie dwa miliony złotych.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Danuta Stenka opublikowała w środę 4 listopada za pośrednictwem mediów społecznościowych poruszający apel w sprawie swojego męża, Janusza Grzelaka. Jak wyznała aktorka, choruje on na ciężki nowotwór, wymagający szybkiego i kosztownego leczenia.

Danuta Stenka apeluje o pomoc dla jej męża, chorującego na raka

– Dzisiaj ja przychodzę z prośbą o pomoc dla mojej najbliższej rodziny, dla mojego męża. Jak grom z jasnego nieba spadła na nas diagnoza: bardzo agresywny szpiczak. Terapia, która może uratować mu życie, jest nierefundowana, a suma całkowicie przekracza nasze możliwości. To około dwóch milionów – wyznała aktorka.

Jak dodała, proces leczenia musi zostać rozpoczęty jak najszybciej. – Mało tego, goni nas czas. Zostało bardzo mało czasu. Dlatego bardzo Was proszę o wsparcie, jakiekolwiek wsparcie i jeśli to możliwe, posyłanie mojej prośby dalej. Dziękuję bardzo – apelowała Danuta Stenka.

W opisie dołączonym do nagrania aktorka doprecyzowała, że "nadzieją dla Janusza jest nowoczesna terapia CAR-T". Zaznaczyła jednak, że jej koszty są bardzo wysokie i przewyższają możliwości bliskich.

"Są w życiu takie chwile, kiedy wszystko inne przestaje mieć znaczenie. Liczy się tylko jedno – żeby ukochana osoba była obok i była zdrowa... Czasem jednak życie stawia nas w sytuacji, w której sami nie dajemy rady. Wtedy tak wiele znaczy pomoc drugiego człowieka" – napisała w poście.

Zobacz także

Austin Abrams w filmie "Resident Evil"
Po "Resident Evil" do kin trafi kosmiczny koszmar. Jaram się tym growym horrorem
George R.R. Martin
George R.R. Martin ma nosa do seriali. Ta antologia grozy mrozi do szpiku kości
Daniel Craig jako James Bond
Ptaszki ćwierkają, że wybrano nowego Jamesa Bonda. Nie stawiajcie na nim krzyżyka
Stephen King i kadr z serialu "Nocna msza"
Stephen King pokochał inny serial twórcy "Carrie". Groza rzadko bywa tak urzekająca
Stephen Graham w serialu "Ukryte w ciemności"
Twórca "Dojrzewania" jak Hannibal Lecter. Nowy serial kryminalny gra na nerwach
Ella Purnell w filmie "Nie opuszczaj mnie"
To najbardziej przejmujący film science fiction, jaki znam. Zostaje w głowie na lata

Szybki postęp nowotworu i zbiórka na terapię

Na stronie internetowej zbiórki w serwisie siepomaga.pl, zorganizowanej w celu opłacenia terapii CAR-T Cell, rodzina udostępniła szczegółowe informacje o przebiegu choroby mężczyzny.

"W połowie września Janusz zaczął skarżyć się na bóle całego kręgosłupa, które nie zmniejszały się mimo fizjoterapii i różnych masaży. Potem doszedł jeszcze ból w jamie brzusznej i wtedy Janusz dostał skierowanie na rezonans. Badania pokazały kilka guzów, jeden w okolicy kręgosłupowej, a drugi po prawej stronie jamy brzusznej" – wskazano w opisie zbiórki.

Ostateczna diagnoza została postawiona pod koniec października i wykazała szpiczaka plazmocytowego, czyli wyjątkowo agresywny nowotwór układu krwiotwórczego. Rodzina przekazała, że mężczyzna rozpoczął już leczenie, jednak ze względu na złośliwy charakter nowotworu, sytuacja jest bardzo dynamiczna i może zmieniać się z dnia na dzień.

"W tej chwili przebywa w szpitalu, bo pani doktor zauważyła, że jest bardzo słaby i ma niewyraźny wzrok. Choroba zniszczyła jego nerki i uszkodziła dwa kręgi w kręgosłupie, a także staw panewki biodrowej. Z tego powodu Janusz jest unieruchomiony w łóżku" – czytamy.

Rodzina skonsultowała z lekarzami dalsze możliwości leczenia i szanse na powrót do zdrowia. "Okazało się, że taką nadzieję daje terapia Car-T Cell. Lekarze mówią, że wszystkie możliwe parametry szpiczaka są fatalne, ale terapia to dla Janusza realny ratunek. Niestety ten ratunek wyceniono na prawie dwa miliony" – zaznaczono na stronie zbiórki.

"To nie jest łatwe prosić o pomoc, uwierzcie. Jednak chodzi o człowieka, który był przy nas zawsze, kiedy go potrzebowałyśmy. Dlatego dziś prosimy o pomoc jako żona i córki. Musimy zrobić wszystko, żeby pomóc Januszowi, dopóki istnieje realna nadzieja na pozytywne zakończenie tej historii. Będziemy wdzięczne za każdą formę wsparcia" – piszą na zakończenie Danuta Stenka wraz z córkami.