Anna Korwin-Piotrowska ogłosiła termin kolejnego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK. Fot. zrzut ekranu / trybunal.gov.pl

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska wyznaczyła termin kolejnego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jego głównym celem ma być zmiana regulaminu organizacyjnego TK. "Wiele kwestii działa tu po prostu trochę archaicznie" – wskazała sędzia.

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We wtorek 3 listopada odbyło się już jedno Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zwołane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską. Głównym celem spotkania było ustalenie budżetu instytucji na 2027 rok, który ostatecznie został uchwalony jednogłośnie. Niejasną kwestią pozostawało, czy podczas głosowania zostanie osiągnięte wymagane kworum. Anna Korwin-Piotrowska załatwiła jednak temat z kworum w TK na samym początku obrad. Wylosowano również sędziów, którzy zajmą się rozpoznaniem sprawy zawieszenia Bogdana Święczkowskiego.

W środę 4 listopada na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego pojawiło się nowe oświadczenie Anny Korwin-Piotrowskiej, która poinformowała o konieczności odbycia się już wkrótce kolejnego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK.

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Anna Korwin-Piotrowska zapowiedziała kolejne Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK

Na wstępie Anna Korwin-Piotrowska poinformowała o dalszym etapie prac nad uchwalonym we wtorek przez sędziów planie budżetowym. – Dzisiaj wysłałam do marszałka Sejmu odpis uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK o uchwaleniu budżetu Trybunału na 2027 rok. Liczymy na uwzględnienie w pracach parlamentarnych wszystkich wydatków, które zaprojektowaliśmy w planie wydatków Trybunału, aby mógł realizować dla państwa swoje podstawowe zadania, w tym rozpoznawanie skarg konstytucyjnych – oświadczyła sędzia.

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Wskazała także, że do budynku Trybunału przychodzą kolejni pracownicy i z powrotem podejmują się swoich obowiązków. – Oczywiste jest, że sytuacja z piątkowej nocy wywołała również dla nich (...) bardzo silne emocje. Z wszystkimi pracownikami rozmawiam, wymaga to dużo czasu. Ale jest to bardzo ważne, bo Trybunał to ludzie, a nie tylko budynek – zaznaczyła.

Następnie Korwin-Piotrowska oświadczyła, że wraz z pozostałymi sędziami starają się obecnie poprawić wewnętrzną organizację pracy Trybunału, ponieważ "wiele kwestii działa tu po prostu trochę archaicznie".

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– Trzeba zmienić przede wszystkim regulamin organizacyjny Trybunału Konstytucyjnego. Wymaga to kolejnego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów. Zgromadzenie takie wyznaczyliśmy na 10 listopada – oznajmiła sędzia. Zmiany te mają dotyczyć między innymi zasad administrowania instytucją, biegu spraw oraz sposobu wyznaczania składów orzekających. – Aby nie było wątpliwości co do bezstronności sądu konstytucyjnego, który rozpoznaje wasze sprawy – dodała.

Korwin-Piotrowska przekazała, że jeszcze w listopadzie mają się odbyć dwie rozprawy dotyczące skarg konstytucyjnych. Z uwagi na fakt, że w wyznaczonych do nich składach orzekających figurują zawieszeni obecnie Bogdan Święczkowski oraz Bartłomiej Sochański, mają oni zostać zastąpieni innymi sędziami, aby udało się dotrzymać terminów.

– Robimy wszystko, aby te prawie 1200 spraw, które zalegają w Trybunale były sprawnie rozpoznane. (...) Trybunał to nie tylko sędziowie, to bardzo dużo osób, które pracują na ten wynik. Bardzo dziękuję państwu za wsparcie, za cierpliwość. Obserwujcie na bieżąco komunikaty, które będę wygłaszać, po to żebyście mieli przekonanie, że naprawdę TK przywracamy wam, obywatelom – zakończyła sędzia.

Eskalacja napięć wokół Trybunału Konstytucyjnego i zalegające sprawy

Przypomnijmy, że napięcia wokół Trybunału Konstytucyjnego eskalowały z piątku 30 października na sobotę 31 października. W piątek wieczorem na stronie TK pojawiło się oświadczenie, że zarządzono przerwę w pełnieniu czynności służbowych przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

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Prokurator generalny Waldemar Żurek wystąpił następnie o uchylenie immunitetów obu sędziów. W tym czasie Annę Korwin-Piotrowską, która ma najdłuższy staż sędziowski w Trybunale, wskazano jako osobę kierującą jego pracami, jednak przez odsunięte władze TK jej stanowisko nie jest uznawane.

W poniedziałek 2 listopada na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego opublikowano "wykaz spraw skierowanych do Trybunału Konstytucyjnego, a nie rozpatrzonych do 30 października 2026 r." oraz oświadczenie Anny Korwin-Piotrowskiej, w którym sędzia poinformowała o wstępnych wynikach audytu przeprowadzonego w instytucji.

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