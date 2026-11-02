Włodzimierz Czarzasty zabrał głos w sprawie zamieszania wokół Trybunału Konstytucyjnego. Fot. Sejm RP/YouTube

Włodzimierz Czarzasty zabrał głos w sprawie zamieszania wokół Trybunału Konstytucyjnego. Marszałek Sejmu mówił o przywróceniu TK obywatelom, skrytykował działania prezydenta Karola Nawrockiego, a także zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury na Rafała Ziemkiewicza.

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– Jesteśmy o krok od przywrócenia Trybunału Konstytucyjnego obywatelom – powiedział Włodzimierz Czarzasty. Jak mówił marszałek Sejmu, TK ma prawo uchylać przepisy naruszające prawa i wolności obywatelskie oraz prawa człowieka. Wśród przykładów wymienił prawo kobiet do aborcji.

Włodzimierz Czarzasty składa zawiadomienie do prokuratury na Rafała Ziemkiewicza

Marszałek Sejmu zapowiedział też, że będzie korzystał z możliwości składania skarg konstytucyjnych do TK. – Moi poprzednicy nie korzystali z tego uprawnienia. Ja będę – zadeklarował.

Włodzimierz Czarzasty odniósł się również do wydarzeń przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Krytycznie ocenił działania prezydenta Karola Nawrockiego oraz polityków opozycji – jak pisaliśmy, Braun zrobił selfie z Kaczyńskim pod TK, zaraz potem zaproponował wyjście z UE.

– Braun, Kaczyński, Nawrocki wraz z przystawkami Bąkiewiczem, Mentzenem, Bosakiem i Morawieckim zawiązali w sobotnią noc brunatną koalicję przeciw normalności – mówił marszałek Sejmu.

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Odniósł się też do nocnego wejścia Karola Nawrockiego do budynku TK ("Idzie prezydent". Nawrocki wdarł się do TK i nie wiedział, co dalej). Ocenił, że prezydent "po raz kolejny okazał się nieskuteczny". – Żenujące obrazki z sobotniej nocy zostaną z nim na zawsze – stwierdził Czarzasty.

Marszałek Sejmu mówił również o komentarzu Rafała Ziemkiewicza pod wpisem Macieja Berka. Prawicowy publicysta napisał pod nagraniem opublikowanym przez sędziego: "Będziesz wisiał". Czarzasty poinformował, że składa w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. – Państwo polskie nie może pozostawić takich słów bez reakcji – powiedział.

Włodzimierz Czarzasty przekonywał też, że legalnie wybrani sędziowie powinni rozpocząć orzekanie w TK. – Zaufajmy prawu i tym wybitnym i odważnym sędziom – apelował.

Kryzys w TK

Przypomnijmy, że sytuacja w TK zaostrzyła się w piątek wieczorem. Ogłoszono przerwę w czynnościach służbowych Bogdana Święczkowskiego, prezesa TK, i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Prokurator generalny Waldemar Żurek wystąpił o uchylenie immunitetów obu sędziów.

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W tym czasie Annę Korwin-Piotrowską, która ma najdłuższy staż sędziowski w Trybunale, wskazano jako osobę kierującą jego pracami. W obliczu tych wydarzeń Karol Nawrocki zdecydował o przerwaniu podróży do Senegalu – samolot nagle zawrócił nad Hiszpanią.