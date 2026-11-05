Przemysław Czarnek uważa, że reset TK to "dogadanie się z zamachowcami" Fot. Zrzut kranu / YouTube / Sejm RP

Mocne słowa Przemysława Czarnka na początku posiedzenia Sejmu. Czwartkowe obrady od pierwszych minut przebiegają w napiętej atmosferze. W tle jest konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego. Polityk PiS zarzucił wręcz, że koalicja rządząca chce de facto zrobić z marszałka Sejmu nowego prezydenta.

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Politycy od kilku dni spierają się o zmiany w kierownictwie TK i działania policji. Nie trzeba było długo czekać na pierwsze spięcie na sali plenarnej Sejmu. Już kilka minut po rozpoczęciu czwartkowego posiedzenia na sali plenarnej zawrzało, gdy głos zabrał Przemysław Czarnek z PiS.

Tyrada Czarnka na początku posiedzenia Sejmu

– Reset w tej izbie (TK – red.) oznacza dogadanie się z zamachowcami. Reset w tej izbie oznacza grubą kreskę na wzór 1989 roku. Reset w tej izbie oznacza zdradę stanu. Reset w tej izbie oznacza przywrócenie prawideł nauki radzieckiej, której nie trzeba już przywracać, bo ci ludzie, tak jak radzieccy naukowcy, dokonali rzeczy niemożliwej. Z 15 zrobili 12, z 10 zrobili 8 – grzmiał Czarnek, mówiąc o kworum na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów TK.

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– Wszystko po co? Po to, żeby zagarnąć teraz Sąd Najwyższy, żeby przejąć funkcję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, żeby przejąć funkcję przewodniczącego Trybunału Stanu, żeby wciągnąć nas w strefę euro, żeby zlikwidować polską monetę, polskiego złotego, polską suwerenność monetarną – dodał Czarnek.

I wskazując na marszałka Sejmu oznajmił: – Wszystko po to, żeby zdjąć z urzędu prezydenta, żeby ten człowiek radziecki był pełniącym obowiązki prezydenta i wprowadził wszystkie wasze bezeceństwa. To jest nauka radziecka na przykładzie tego Sejmu. Chcecie z nimi robić reset? Zróbmy wybory przedterminowe. Wtedy będziemy robić resety.

Schodząc z mównicy Czarnek otrzymał gromkie brawa ze strony swojego ugrupowania. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty rzucił mu na odchodne: "Dziękuję serdecznie, panie premierze".

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Nerwowe obrady Sejmu

Czwartkowe obrady odbywają się w cieniu zapowiedzi polityków Rozwoju Plus. Ugrupowanie poinformowało wcześniej, że zamierza złożyć wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska. Przyczyną są ostatnie wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym.

By złożyć taki wniosek, muszą być spełnione określone warunki. Zgodnie z konstytucją musi go poprzeć co najmniej 46 posłów. W dokumencie trzeba też wskazać kandydata na nowego premiera. Wniosek trafia do marszałka Sejmu, a głosowanie może odbyć się najwcześniej po upływie siedmiu dni zgłoszenia.

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Mateusz Morawiecki zapowiedział, że kandydatem opozycji na premiera technicznego miałby zostać Marek Jurek, były marszałek Sejmu i były polityk PiS. Były premier przyznał jednak, że do odwołania obecnego rządu opozycji brakuje głosów.

– Żeby to się stało, potrzebujemy 231 posłów, więc brakuje nam do obecnego stanu 10–11 posłów. Rozmawiamy z posłami różnymi, ale to jest oczywiście decyzja któregoś z dwóch klubów: albo Polski 2050, albo PSL. PSL ma szansę przerwać ten chocholi taniec, odwołać ten bardzo zły rząd – mówił w sobotę 31 października na antenie Polsat News.

Do odwołania rządu potrzeba 231 głosów w Sejmie. Tyle samo posłów musi poprzeć kandydata na nowego premiera. Obecna koalicja rządząca ma 235 posłów. Tworzą ją KO, PSL, Polska 2050, Partia Centrum i Nowa Lewica.

Po stronie opozycji jest 217 posłów z PiS, Rozwoju Plus, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej, Razem i Demokracji Bezpośredniej. Pozostali parlamentarzyści są niezrzeszeni. Czterech z nich może poprzeć koalicję, a trzech opozycję. Nawet przy takim podziale przeciwnikom rządu nadal brakuje głosów do odwołania.

Spór o Trybunał Konstytucyjny

Jak pisaliśmy w naTemat, w piątek 30 października Anna Korwin-Piotrowska, sędzia z najdłuższym stażem w TK, przejęła kierowanie Trybunałem. Wydała też zarządzenia przerwy w wykonywaniu obowiązków przez prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

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Wywołało to spór polityczny. Karol Nawrocki przerwał wówczas podróż do Senegalu i wrócił do Warszawy (samolot Nawrockiego nagle zawrócił nad Hiszpanią). Po przylocie spotkał się z pierwszym prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, a następnie wdarł się do siedziby Trybunału Konstytucyjnego.

Kolejnym etapem konfliktu było wtorkowe Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, zwołane przez Korwin-Piotrowską. Sprawę poruszono też podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent powiedział wtedy, że w Trybunale doszło do poważnego kryzysu konstytucyjnego. Odpowiedzialnością za sytuację obarczył premiera Donalda Tuska.

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