Donald Tusk
Nowy sondaż, w którym widać, że Donald Tusk płaci cenę za zamieszanie wokół TK, ale ta "cena" nie jest wysoka. Fot. shutterstock

Spłynęły wyniki nowego sondażu partyjnego. To już kolejne badanie, które zostało przeprowadzone przez pracownie badawcze po eskalacji sporu o Trybunał Konstytucyjny. Po wynikach widać, że Koalicja Obywatelska płaci za to zamieszanie, ale "cena" nie jest wysoka.

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"Na jaki komitet oddałaby Pani/oddałby Pan głos" – takie pytanie zadała respondentom pracownia badawcza Opinia24. Sondaż przeprowadzono już po tym, jak zarządzono przerwę w czynnościach służbowych Bogdana Święczkowskiego, prezesa TK, a jego miejsce zajęła Anna Korwin-Piotrowska.

Wyniki nowego sondażu partyjnego po eskalacji sporu wokół TK

Wyniki badania wskazują na spadek poparcia dla Koalicji Obywatelskiej, ale niewielki spadek. Partia Donalda Tuska wciąż jest jednak na pierwszym miejscu. Oddało na nią głos w tym sondażu całe 31,8 proc. – to o 1,3 p.p. mniej niż w poprzednim badaniu tej samej pracowni, po którym pisaliśmy, że nowy sondaż to zimny prysznic dla Tuska.

Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, na które chęć zagłosowania w wyborach zadeklarowało 20,1 proc. (wzrost o 2,8 p.p.). Podium zamyka Konfederacja z poparciem 12,2 proc. (spadek o 1,6 p.p.).

W ławach sejmowych zasiadłaby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która uzyskała 7,7 proc. (wzrost o 0,1 p.p.), a także Lewicy z wynikiem 6,4 proc. (spadek o 0,1 p.p.). Powyżej progu znalazła się również partia Razem, na którą wskazało 5,5 proc. respondentów (wzrost o 2 p.p.).

Nowy sondaż da do myślenia Morawieckiemu, bo poza Sejmem byłyby:

  • Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego – 4,8 proc. (spadek o 0,5 p.p.),
  • PSL – 2,7 proc. (wzrost o 0,7 p.p.)
  • Polska 2050 – 2,5 proc. (wzrost o 0,3 p.p.).

    • 5,5 proc. ankietowanych nie zdecydowało jeszcze, na kogo oddałoby swój głos. Zbadano też deklarowaną frekwencję. Gdy zapytano respondentów, czy zagłosowaliby w wyborach parlamentarnych, wskazali odpowiedzi:

  • zdecydowanie tak: 53 proc.
  • raczej tak: 20 proc.
  • raczej nie: 8 proc.
  • na pewno nie: 11 proc.
  • trudno powiedzieć / nie wiem: 8 proc.

    • Wyniki sondażu przeanalizowała i oceniła Urszula Krassowska, dyrektorka Badań Społecznych Opinia24. Jak podkreśliła, "listopadowe wyniki nie przynoszą zasadniczej zmiany układu sił, ale pokazują, że sama przewaga KO nad PiS nie gwarantuje obecnemu obozowi rządzącemu politycznej dominacji". Zdaniem Krassowskiej "znaczenie będzie miała zdolność do mobilizowania wyborców spoza twardych elektoratów, a szczególnie tych niezdecydowanych i skłonnych zmieniać swoje preferencje".

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    W innym badaniu KO straciła więcej...

    Warto wspomnieć, że to nie pierwszy sondaż od ostatnich wydarzeń wokół Trybunału. Wcześniej swoje wyniki udostępniła pracownia United Surveys by IBRiS, która przeprowadziła badanie dla Wirtualnej Polski. Tam mowa była już o większym spadku dla KO. 2,5 pkt proc. mniej zanotowała partia Donalda Tuska w porównaniu z poprzednim badaniem WP (30 proc. zaczęło odjeżdżać).

    Wyniki poszczególnych formacji prezentowały się następująco:

  • Koalicja Obywatelska: 27,2 proc.
  • Prawo i Sprawiedliwość: 18,2 proc. (+1 p.p. od ostatniego badania)
  • Konfederacja: 13,3 proc.
  • Konfederacja Korony Polskiej: 11,6 proc.
  • Nowa Lewica: 7,1 proc.
  • Rozwój Plus (M. Morawiecki): 5,2 proc.

    • Poniżej progu wyborczego:

  • Razem: 3,8 proc.
  • PSL: 2,9 proc.
  • Polska 2050: 0,0 proc. (brak wskazań)

    • Niezdecydowanych w tym badaniu było 10,7 proc. ankietowanych.