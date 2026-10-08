Najnowszy sondaż wskazuje, że KO wciąż pozostaje daleko na prowadzeniu. Fot. flickr.com / KPRM

Wyniki najnowszego sondażu partyjnego wskazują, że Koalicja Obywatelska prowadzi i to ze sporym zapasem. Mimo to Donald Tusk ma jednak inne powody do zmartwień.

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Spłynęły wyniki najnowszego sondażu wyborczego Puls Opinii, które pracownia Opinia24 przekazała redakcji naTemat.pl. W badaniu zapytano Polaków o ich preferencje wyborcze oraz deklaracje udziału w wyborach, które mogą napawać optymizmem.

KO wciąż zyskuje w sondażach. Ale Donald Tusk ma inny problem

W ostatnich tygodniach byliśmy świadkami zaciekłej batalii o ceny paliw pomiędzy prezydentem a rządem. Ostatecznie Karol Nawrocki stracił ostatnie argumenty za wetowaniem, uległ presji i podpisał ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, dzięki której rząd znów uruchomił program CPN, a obniżka cen paliw stała się faktem. Czy wpłynęło to na wyborcze decyzje Polaków?

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Jak wynika z sondażu, Koalicja Obywatelska wciąż przoduje z najwyższym wynikiem poparcia plasującym się na poziomie 33,1 proc., który od sierpnia wciąż wzrasta. W porównaniu do poprzedniego miesiąca poparcie dla KO wzrosło w październiku o 1,7 p.p.

Jak natomiast prezentują się wyniki pozostałych ugrupowań? Tuż za liderem zestawienia znajduje się Prawo i Sprawiedliwość, na które chęć oddania głosu zadeklarowało 17,3 proc. ankietowanych. Trzecie miejsce zajmuje z kolei Konfederacja, która może liczyć na poparcie rzędu 13,8 proc. badanych.

W Sejmie zasiedliby również przedstawiciele innych formacji politycznych. Konfederacja Korony Polskiej zebrała w badaniu 7,6 proc. wskazań, z kolei Lewica zanotowała wynik na poziomie 6,5 proc. Stawkę partii wchodzących do parlamentu zamyka ugrupowanie Rozwój Plus, którym Morawiecki rzucił rękawicę Kaczyńskiemu, a na które wskazało 5,3 proc. wyborców.

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Sondaż przynosi gorsze wiadomości dla partii, które znalazły się poniżej progu wyborczego. Partia Razem mogłaby liczyć jedynie na 3,5 proc. głosów, Polska 2050 uzyskała 2,2 proc., a Polskie Stronnictwo Ludowe równe 2 proc. poparcia. Oddanie głosu na jeszcze inną formację zadeklarowało 1,4 proc. respondentów. Warto odnotować, że 7,3 proc. badanych wciąż nie wie, na kogo zagłosowałoby w najbliższych wyborach.

Czy to oznacza sukces dla rządu Donalda Tuska? Mimo wysokiego wyniku KO, Tusk nie może spać spokojnie, bo jego koalicjanci znajdują się w coraz gorszej sytuacji. Tylko Lewica przekracza wymagany próg wyborczy, jednak notuje spadki w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Natomiast pozostali koalicjanci, czyli Polska 2050 (gdzie ostatnio wybuchł chaos) i PSL, wciąż pozostają pod progiem wyborczym.

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Połowa Polaków zdecydowana co do udziału w wyborach

Optymizmem napawają z kolei deklaracje udziału w wyborach. Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, to niemal trzy czwarte Polaków (73 proc.) wzięłoby w nich udział. Z tego aż połowa, bo 50 proc., deklaruje zdecydowaną gotowość, natomiast 23 proc. wskazuje, że raczej wezmą udział w głosowaniu.

Jeżeli chodzi o przeciwne stanowisko, to łącznie 19 proc. ankietowanych deklaruje, że nie udałoby się do urny wyborczej. W tej grupie 12 proc. na pewno nie wzięłoby udziału w wyborach, a 7 proc. raczej nie. Niezdecydowanych w tej kwestii pozostaje 8 proc. Polaków.