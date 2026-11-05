Od 5 listopada obowiązują nowe stawki maksymalne u notariuszy. Fot. Pormezz / Shutterstock

W czwartek 5 listopada w życie weszły nowe maksymalne stawki taksy notarialnej. Oznacza to, że wyższe ceny u notariuszy obejmą m.in.: sporządzanie testamentu, pełnomocnictwa, oświadczenia spadkowe czy poświadczenia dokumentów.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że od 5 listopada zaczęły obowiązywać nowe maksymalne stawki taksy notarialnej. Jak zaznacza resort: "To pierwsza od ponad 20 lat tak szeroka aktualizacja przepisów określających wynagrodzenie notariuszy".

Nowa taksa notarialna. Dlaczego wprowadzono podwyżki u notariuszy?

Podstawą prawną wprowadzonych zmian jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 13 października 2026 r., podpisane w porozumieniu z Ministrem Finansów i Gospodarki. Jak tłumaczy resort, do tej pory górne limity opłat za wiele usług notarialnych pozostawały zamrożone na poziomie z 2004 roku. Przez ten czas koszty utrzymania kancelarii znacząco wzrosły, a same procedury stały się w wielu przypadkach bardziej skomplikowane (dobrym przykładem są choćby ostatnie zmiany w prawie do zachowku) i wymagają od prawników więcej czasu.

REKLAMA

Aktualizacja cennika ma więc urealnić wynagrodzenia i lepiej dopasować je do faktycznego nakładu pracy oraz odpowiedzialności, jaką ponoszą notariusze. Z drugiej strony przepisy mają zagwarantować, że obywatele nadal będą mieli łatwy dostęp do tych usług.

Cennik usług notarialnych 2026. Ile kosztuje testament i pełnomocnictwo?

Nowe maksymalne ceny obejmą szereg spraw, które na co dzień załatwiamy podczas wizyty u notariusza, w tym kwestie rodzinne, majątkowe oraz spadkowe. Zaktualizowane górne stawki prezentują się następująco:

Sporządzenie testamentu – 200 zł (wcześniej 50 zł) Sporządzenie testamentu z zapisem zwykłym, poleceniem lub pozbawieniem uprawnionego prawa do zachowku – 300 zł (wcześniej 150 zł) Sporządzenie testamentu z zapisem windykacyjnym – 400 zł (wcześniej 200 zł) Pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności – 100 zł (wcześniej 30 zł) Pełnomocnictwo obejmujące więcej niż jedną czynność – 200 zł (wcześniej 100 zł) Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 100 zł (wcześniej 50 zł)

REKLAMA

Zmienią się również koszty uzyskania wypisów, odpisów i wyciągów z aktów notarialnych. Teraz cena będzie uzależniona od objętości dokumentu. Za każdą rozpoczętą stronę od 1. do 10. zapłacimy maksymalnie 12 zł. Strony od 11. do 20. to koszt 10 zł za każdą, a od 21. strony stawka wynosi 8 zł. Do tej pory obowiązywała jedna, stała cena wynosząca 6 zł za stronę, bez względu na to, jak długi był dokument.

Wyższe będą także inne opłaty. Koszt poświadczenia własnoręczności podpisu na pełnomocnictwach i innych dokumentach wzrasta z dotychczasowych 20 zł do 60 zł. Ponadto nowe regulacje ustalają górny próg opłaty za złożenie przez notariusza wniosku o wpis w księdze wieczystej, który wynosi teraz 300 zł.

REKLAMA

Są to oczywiście stawki podstawowe, ale zmiany dotyczą również innych czynności, między innymi tych związanych z dziedziczeniem, a także czynności notarialnych, w których wartość przedmiotu sprawy przekracza 2 i 5 milionów złotych.

Wyższe kwoty w rozporządzeniu to stawki maksymalne. Co to oznacza w praktyce?

Wprowadzenie nowych stawek maksymalnych nie oznacza z automatu, że wszystkie kancelarie w Polsce od razu podniosą swoje cenniki do najwyższych dopuszczalnych kwot. Rozporządzenie wyznacza bowiem wyłącznie górny limit wynagrodzenia, jakiego notariusz ma prawo zażądać za wykonaną usługę.