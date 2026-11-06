Wraca niewygodna sprawa Viktora Orbána Fot. Shutterstock

Trzy odręcznie spisane raporty, podpis z nazwiskiem młodego poborowego i szczegółowe relacje dotyczące poglądów politycznych, religijności, a nawet orientacji kolegów z jednostki. Na Węgrzech szykuje się kolejny wstrząs, a wszystko przez dokument, który uderza w mit wielkiego antykomunisty Viktora Orbána.

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Miklós Németh, który stał na czele węgierskiego rządu w przełomowych latach 1988–1990, zdeponował u adwokata, a następnie przekazał do Historycznego Archiwum Węgierskich Służb Bezpieczeństwa (ÁBTL) notatkę o wydarzeniach z marca 1990 roku.

Kulisy tej sprawy ujawnił dziennikarz śledczy Szabolcs Panyi – ten sam, który przed laty opublikował listę s*ksskandali z udziałem ludzi Orbána – w swojej nowej książce "Barátság extrákkal – Putyin szolgálói és szolgálatai Magyarországon" ("Przyjaciele z benefitami – słudzy i usługi Putina na Węgrzech"). O tej sprawie opowiedział też w głośnym podcaście Sándora Friderikusza.

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Viktor Orbán pisał donosy na kolegów z wojska?

Wszystko dzieje się kilka miesięcy po tym, jak Węgrzy pokazali Orbánowi, gdzie są drzwi. Z relacji Németha, ostatniego komunistycznego premiera Węgier, wynika, że tuż przed pierwszymi wolnymi wyborami parlamentarnymi doszło do dyskretnego spotkania. Ówczesny minister obrony Ferenc Kárpáti oraz szef wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, generał dywizji János Kovács, położyli na biurku premiera teczkę.

W środku znajdowały się trzy oryginalne, odręcznie napisane raporty, rzekomo opatrzone podpisem Viktora Orbána. Miały one powstać na przełomie lat 80., gdy przyszły lider Fideszu odbywał zasadniczą służbę wojskową w Zalaegerszeg.

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Donosy nie dotyczyły jednak spraw czysto wojskowych. W dokumentach miały znaleźć się szczegółowe charakterystyki innych rekrutów, a konkretnie ich zachowanie i nastroje w koszarach, stosunek do ówczesnego systemu i przekonania polityczne, praktyki religijne, a nawet orientacja s*ksualna i życie osobiste.

Mimo wagi oskarżeń, sam Németh zachowuje dystans. Jak zaznaczył w zdeponowanej notatce, choć charakter pisma i podpis przypominały mu styl Orbána, nie miał możliwości weryfikacji autentyczności dokumentów. Trzy karty oddał ministrowi Kárpátiemu, nie sporządzając kserokopii.

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Gdzie podziały się oryginały? Tego nie wie niestety nikt. Krótko przed swoją śmiercią w 2013 roku były minister obrony miał przyznać, że dokumenty trafiły do Gézy Stefána – wieloletniego szefa węgierskich wojskowych służb specjalnych. Po nagłej śmierci generała Stefána w 2009 roku zawartość jego prywatnego, pancernego sejfu w tajemniczych okolicznościach wyparowała. Do dziś nie wiadomo, w czyje ręce trafiły teczki.

Fidesz odpowiada: "To bezczelny fake news"

Budapeszt od lat budował wizerunek Viktora Orbána jako niezłomnego antykomunisty, który w 1989 roku na placu Bohaterów w stolicy Węgier otwarcie zażądał wycofania wojsk radzieckich. To przemówienie stało się fundamentem opowieści o tym, jakim politykiem był kiedyś premier Węgier – przypominano je nawet w 2015 roku, gdy Orbán został Człowiekiem Roku na Forum Ekonomicznym w Krynicy.

Do zarzutów wcześniej odniósł się Bertalan Havasi, były już rzecznik Orbána. – Viktor Orbán był przez komunistyczne służby inwigilowany i rozpracowywany, a nie werbowany. Wszelkie rewelacje łączące go z generałem Stefánem i rzekomymi raportami obciążającymi to bezczelny fake news – stwierdził cytowany przez hu.euronews.com.

Węgierscy historycy i dziennikarze śledczy przypominają, że nazwisko Orbána pojawiało się już wcześniej w zachowanych rejestrach kontrwywiadu wojskowego. Figurował tam na tzw. karcie "A" (jako "kontakt społeczny/operacyjny"), co w żargonie służb bloku wschodniego oznaczało status osoby w polu zainteresowania lub rozmówcy, a nie zwerbowanego i świadomego agenta czy tajnego współpracownika.

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