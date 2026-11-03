HBO zorganizuje jarmark bożonarodzeniowy rodem z Harry'ego Pottera. Znany jest już termin i miejsce Fot. FooTToo/Shutterstock

Sezon na jarmarki bożonarodzeniowe rusza w najlepsze. Pierwsze z nich zaczną się już w połowie listopada, a ostatnie zostaną zamknięte w okolicy 6 stycznia. Jeżeli w tym roku planujecie odwiedzić tylko jedną taką imprezę, kierujcie się do Niemiec. To tam zostanie otwarty jarmark w stylu Harry'ego Pottera.

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Niemcy to dom jarmarków bożonarodzeniowych. To właśnie tam narodziła się tradycja zimowych spotkań. Imprezy w Dreźnie, Norymberdze czy Kolonii zaliczane są do jednych z najlepszych na świecie, choć coraz mocniej depcze im po piętach jarmark bożonarodzeniowy w Gdańsku. Jednak w tym roku wszystkie drogi będą prowadziły do Monachium. To właśnie tam powstanie jarmark bożonarodzeniowy w stylu Harry’ego Pottera.

Harry Potter przejmuje Monachium. To będzie wyjątkowy jarmark bożonarodzeniowy

W grudniu wielu miłośników młodego czarodzieja będzie siedziało jak na szpilkach, wyczekując premiery nowego serialu HBO. Pierwszy sezon serialowej adaptacji Harry’ego Pottera powstał na podstawie książki "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". Dzięki temu po raz pierwszy od 2011 roku będziemy mogli ponownie przenieść się do świata Hogwartu. Premiera serialu "Harry Potter" na HBO Max będzie miała miejsce 25 grudnia, ale platforma już wcześniej zadba o magiczny nastrój.

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Niemiecki oddział HBO ogłosił oficjalnie, że w Monachium zostanie otwarty jarmark bożonarodzeniowy w klimacie Harry’ego Pottera. Jeśli jesteście fanami książek, zapewne pamiętacie, że to właśnie w "Kamieniu Filozoficznym" główny bohater dostał swój pierwszy w życiu prawdziwy prezent gwiazdkowy. Magiczne święta miały wyjątkową oprawę także w kolejnych tomach, więc nic dziwnego, że platforma postawiła właśnie na taką formę promocji.

Wiadomo już, że jarmark bożonarodzeniowy rodem ze świata czarodziejów ruszy 26 listopada i potrwa do 6 grudnia. Jeżeli więc zależy wam na jego odwiedzeniu, będziecie musieli się pospieszyć. Stragany zostaną ustawione na Praterinsel, małej wyspie na rzece Izara w Monachium.

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HBO oficjalnie poinformowało o otwarciu jarmarku bożonarodzeniowego w stylu Harry'ego Pottera Fot. HBO MAX

Monachium to cudowne miejsce na jarmark bożonarodzeniowy

Szczegóły całego wydarzenia na razie nie są znane. Wiadomo jednak, że na stoiskach pojawią się m.in. dania i inne kulinarne propozycje inspirowane światem czarodziejów. Czy zamiast grzańca napijemy się tam piwa kremowego? Wiele na to wskazuje. Dodatkowo na odwiedzających mają czekać punkty idealne na pamiątkowe zdjęcia, wpasowane w styl Hogwartu.

Fani filmowej serii muszą być jednak gotowi na zmiany, jakie przyniesie nowa ekranizacja Harry’ego Pottera. HBO zapowiedziało już, że jarmark został "zaprojektowany w całości w stylu nowego serialu". Czekają nas zatem m.in. nowe herby domów, które już wcześniej wzbudziły wiele emocji. Głównym elementem wydarzenia ma być przedpremierowy pokaz produkcji.

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"W świątecznej atmosferze goście będą mogli po raz pierwszy zobaczyć serial HBO Original w samym sercu Monachium, jeszcze przed jego oficjalną premierą" – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Jednodniowy wypad do Monachium. Zajrzyjcie też na Christkindlmarkt na Marienplatz

Całość brzmi fantastycznie i z pewnością narobi apetytu miłośnikom sagi – także tym w Polsce. W końcu podróż do stolicy Bawarii jest wręcz banalnie prosta i wielu turystów z naszego kraju może tam wyskoczyć nawet na jednodniowy wypad. Siatki połączeń lotniczych, ale i pociągi oraz autobusy są powszechnie dostępne. Niektóre składy jeżdżą do Monachium nawet kilkarazy dziennie.