Po tragicznych wydarzeniach w Krakowie inne miasta zaostrzają środki bezpieczeństwa. Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia/Facebook

Po tragicznych wydarzeniach w Krakowie dwa miasta – Wrocław i Warszawa zaostrzają środki bezpieczeństwa. We Wrocławiu kontrole obejmą wszystkie samochody wjeżdżające na Rynek, a w Warszawie na ulicach prowadzących do Krakowskiego Przedmieścia staną betonowe zapory.

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W sobotę biuro prasowe Urzędu Miasta we Wrocławiu poinformowało o nowych zasadach bezpieczeństwa w centrum. Przy wjazdach na Rynek od strony Kurzego Targu i ul. Gepperta przez całą dobę będą dyżurować funkcjonariusze. Zamknięty pozostanie też słupek blokujący ruch. Kontroli zostaną poddane wszystkie pojazdy, także te przyjeżdżające rano z dostawami.

Wrocław i Warszawa wzmacniają środki ostrożności

Władze miasta zapowiedziały również, że w niedzielę odbędzie się posiedzenie miejskiego sztabu kryzysowego, zwołane przez prezydenta Jacka Sutryka. Podczas spotkania mają zostać omówione kwestie bezpieczeństwa.

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"Wrocław już wcześniej wprowadził zabezpieczenia chroniące przestrzenie piesze przed nieuprawnionym wjazdem samochodów. W centrum stoją betonowe zapory typu Jersey, ważące po około 800 kg. Takie rozwiązania stosujemy m.in. przy ul. Oławskiej i w rejonie Opery Wrocławskiej" – czytamy w komunikacie.

"Betonowe bariery ograniczają możliwość wjazdu pojazdów w strefy piesze, ale nie chronią przed wszystkimi rodzajami zagrożeń. Dlatego wzmacniamy także bezpośrednią kontrolę dostępu do Rynku i koordynację działań służb" – dodali urzędnicy.

Na większą ostrożność po zamachu w centrum Krakowa zdecydowały się również władze Warszawy. W sobotę zaczęto ustawiać betonowe zapory na ulicach prowadzących do Krakowskiego Przedmieścia.

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Bariery mają pojawić się m.in. na ulicach Karowej, Świętokrzyskiej, Królewskiej i Miodowej. Prezydent Rafał Trzaskowski polecił też straży miejskiej oraz służbom dyżurnym zachowanie szczególnej ostrożności. Większą uwagę mają zwracać na obraz z miejskich kamer, zwłaszcza w okolicach Krakowskiego Przedmieścia i miejscach, w których gromadzi się dużo osób.

Trzaskowski zaapelował również do mieszkańców Warszawy o zachowanie ostrożności i unikanie miejsc, w których zwykle gromadzi się dużo osób. "Prosimy także o ograniczenie spacerów w najbardziej ruchliwych miejscach w mieście do wyjaśnienia przyczyn i okoliczności tragicznych zdarzeń w Krakowie" – napisał prezydent Warszawy.

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Kim jest sprawca strzelaniny w Krakowie?

Do strzelaniny w centrum Krakowa doszło w sobotę po godz. 15 na Rynku Głównym. Sprawca, ubrany w strój wojskowy, wjechał samochodem na Rynek, a następnie zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Taki jest bilans ofiar zamachu w Krakowie. Policjanci postrzelili napastnika i go zatrzymali.