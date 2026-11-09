Waldemar Żurek ma dowody w sprawie zamachu w Krakowie. Nie wyklucza motywu rodzinnego Fot. www.flickr.com/photos/msgovpl

– Mamy pewne dowody, które rzucają głębsze światło na cały ten dramat – powiedział w TVP minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Kilka godzin później, nad ranem w poniedziałek, zmarł Michał O., 24-letni zamachowiec z krakowskiego Rynku. Co te dowody zmienią w śledztwie, w którym nie będzie już oskarżonego?

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Wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar przekazał mediom, że sprawca zmarł dziś (9 listopada) o 4:30 w krakowskim szpitalu. Trafił do Szpitala Uniwersyteckiego w sobotę (7 listopada), po wymianie ognia z policjantami, w której został postrzelony i obezwładniony. Wcześniej zabił 9 osób, a jego stan od początku określano jako krytyczny.

Co Żurek mówił o motywach zamachowca z Krakowa?

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny uznał w niedzielę (8 listopada), że na wnioski o motywach sprawcy jest za wcześnie. Jednego tropu jednak nie wykluczył.

– Czy te motywy to były rzeczywiście jakieś problemy rodzinne, czy też podłoże było zupełnie inne, tego nie wiemy, ale nie możemy wykluczyć tutaj tych właśnie motywacji, które legły u podstaw tak dramatycznych zdarzeń. Nie chcę ujawniać materiałów z postępowania, ale mamy pewne dowody, które rzucają głębsze światło na cały ten dramat – mówił Żurek.

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Dodał, że sprawca z bardzo dużym prawdopodobieństwem działał sam, a służby sprawdzają jego kontakty telefoniczne i internetowe. Śledztwo obejmuje też zabójstwo rodziców i siostry sprawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Co o Michale O. mówili jego dawni znajomi?

Z ustaleń Interii wynika, że znajomi Michała O. ze szkoły pamiętają niepokojące sygnały. Rysował w zeszytach wisielców i sceny wchodzenia z bronią do budynków, a na pytania kolegów odpowiadał, że to plan ataku na szkołę. Podczas lekcji zdalnej w czasie pandemii połączył się z klasą w wojskowej masce przeciwgazowej.

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– Mówiliśmy między sobą, że on na pewno kiedyś kogoś zabije. Wtedy z tego żartowaliśmy, ale naprawdę nie jest to zabawne – wyznaje jedna z byłych koleżanek w rozmowie z Radiem Eska i Interią.

Co dalej ze śledztwem po śmierci zamachowcy?

Prokuratura Krajowa zapewnia, że śmierć sprawcy nie wstrzymuje śledztwa. Jak podał Polsat News, prok. Eryk Stasielak wyjaśnił, że odpadają jedynie czynności skierowane bezpośrednio na Michała O., czyli zarzuty i środki zapobiegawcze (jak areszt).

– W pozostałym zakresie postępowanie będzie się toczyć, bo jesteśmy na wczesnym etapie – zaznaczył prokurator.

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Śledczy przesłuchają wytypowanych świadków i dalej będą badać motywy oraz ewentualne powiązania sprawcy. Dla procesu kodeks ma za to prostą konsekwencję, bo art. 17 § 1 pkt 5 stanowi, że "nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy oskarżony zmarł".