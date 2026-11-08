Kraków, miejsce. gdzie policjanci zatrzymali sprawcę masakry
Zamach w Krakowie to terroryzm. Prokuratura: sprawcy grozi dożywocie Fot. TVP Info (zrzut)

Śledczy nie będą traktować krwawego rajdu po Rynku Głównym jako zabójstwa wielokrotnego. Prokuratura Okręgowa w Krakowie formalnie wszczyna postępowanie, kwalifikując masakrę pod Sukiennicami jako "czyn o charakterze terrorystycznym". 24-letniemu Michałowi O. grozi dożywocie. Zamachowiec leży w szpitalu pod strażą, jednak stan jego zdrowia wyklucza przesłuchanie w najbliższych dniach.

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Rzecznik Prokuratury Okręgowej prok. Tomasz Waszczuk potwierdził, że sprawa zamachu w Krakowie otrzymała najcięższą kwalifikację z kodeksu karnego. Choć sprawca formalnie nie usłyszał jeszcze zarzutów ze względu na stan po operacjach, śledczy już teraz prześwietlają jego przeszłość, powiązania personalne i drogę, którą pokonał z Ostrowca Świętokrzyskiego na Rynek Główny.

Prokuratura bada terroryzm i pozwolenie na broń zamachowca

Prokuratura Okręgowa w Krakowie w niedzielę, 8 listopada 2026 r., oficjalnie wydaje postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie sobotniej strzelaniny w sercu stolicy Małopolski. Sprawa prowadzona będzie pod kątem przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Informację tę przekazał na antenie TVP Info rzecznik prasowy krakowskiej prokuratury, prok. Tomasz Waszczuk. O terroryzmie już w sobotę wieczorem mówił Donald Tusk na odprawie w Krakowie.

– Prokurator ma w planie dziś wydać postanowienie o wszczęciu śledztwa i zakwalifikować przestępstwo jako "czyn o charakterze terrorystycznym". Niezależnie od ostatecznej kwalifikacji czynu 24-latka, wszystko wskazuje na to, że jest on zagrożony karą dożywotniego pozbawienia wolności – mówił.

Taka kwalifikacja prawna oznacza zaangażowanie w procedury nie tylko pionów kryminalnych policji, ale również współpracę z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu weryfikacji motywacji ideologicznych napastnika.

Szpital pod kordonem: przesłuchanie Michała O. niemożliwe przez kolejne dni

24-letni Michał O., który w sobotę po godzinie 15:00 wjechał samochodem w rejon Rynku Głównego i otworzył ogień do przechodniów, został postrzelony podczas wymiany ognia z patrolem policji. Trafił na blok operacyjny, a jego stan określany jest jako stabilny, ale wciąż krytyczny. Szczegóły o stanie pozostałych poszkodowanych zawiera raport ze szpitali po zamachu w Krakowie.

Ze względów czysto medycznych sprawca nie został jeszcze formalnie ogłoszony osobą zatrzymaną procesowo, choć od momentu ujęcia nie opuszcza go uzbrojona straż.

Jeżeli ten stan się poprawi na tyle, że będzie możliwe wykonanie z nim czynności procesowych, to będziemy je wykonywać – wyjaśnił prok. Waszczuk.

Dopiero po uzyskaniu zgody od zespołu lekarzy prokuratorzy wejdą na salę, by przedstawić Michałowi O. zarzuty i skierować do sądu formalny wniosek o tymczasowe aresztowanie.

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Śledczy na ulicach. Oględziny trasy, monitoring i weryfikacja broni

Podczas gdy podejrzany walczy o przeżycie na szpitalnym oddziale, krakowscy śledczy koncentrują się na odtworzeniu trasy mordercy oraz pochodzeniu broni i motywacji zabójcy. Kluczowym elementem dochodzenia jest zbadanie przeszłości Michała O. Śledczy weryfikują m.in., jaką broń miał legalnie i skąd pochodziła ta użyta w ataku oraz z jakimi środowiskami kontaktował się w ostatnich miesiącach w sieci. Procedura, jak dostać pozwolenie na broń, obejmuje m.in. badania lekarskie i psychologiczne.

– Będziemy to wszystko badać. W tej sytuacji nie ma innej możliwości, jak dokładne zbadanie przeszłości sprawcy, jego powiązań osobistych, kontaktów internetowych i innych relacji – potwierdził rzecznik prokuratury.

Żurek: Śledztwo obejmuje dwa czyny. Drugi czyn dotyczy zabójstwa 3 osób

Zanim Michał O., sprawca zamachu w Krakowie, wjechał do Krakowa, gdzie zastrzelił 6 osób i ranił 16 kolejnych (w tym dwóch policjantów, obcokrajowców oraz dorożkarzy), w jego rodzinnym mieszkaniu przy ulicy Tylnej w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci i saperzy odnaleźli ciała trzech osób – dwóch kobiet i mężczyzny. Sąsiedzi zamachowca w szoku opisują rodzinę O. jako spokojną i bezkonfliktową. Wszystko wskazuje na to, że zamordował rodziców i siostrę przed wyruszeniem na krakowski Rynek.

Śledztwo, jak wyjaśnił Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, obejmuje dwa czyny.

"Pierwszy dotyczy zabójstwa 6 osób przy użyciu broni palnej oraz usiłowania zabójstwa wielu innych osób, w tym funkcjonariuszy Policji wykonujących obowiązki służbowe związane z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zgodnie z przyjętą kwalifikacją prawną sprawca działał w celu poważnego zastraszenia wielu osób, co nadaje temu czynowi charakter przestępstwa terrorystycznego (art. 148 § 3 k.k. w zw. z art. 115 § 20 k.k.)" – przekazał na X.

Drugi czyn dotyczy zabójstwa 3 osób przy użyciu broni palnej w Ostrowcu Świętokrzyskim (art. 148 § 3 k.k.). "Oba czyny zagrożone są najsurowszą karą dożywotniego pozbawienia wolności" – napisał Żurek.