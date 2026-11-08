Siedem sztuk broni i ciała trzech członków rodziny w mieszkaniu 24-letniego Michała O. Fot. Facebook / Policja Świętokrzyska

Siedem sztuk broni palnej i ciała trzech członków rodziny. To zastali mundurowi w mieszkaniu 24-letniego Michała O. z Ostrowca Świętokrzyskiego, sprawcy masakry na Rynku Głównym w Krakowie. Mężczyzna miał pozwolenie na broń do celów sportowych, nie był karany i policja nigdy wcześniej się nim nie interesowała.

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Mundurowi w sobotę wieczorem weszli do mieszkania Michała O. przez balkon. Wybili okno, korzystając z podnośnika, a wcześniej sprawdzili teren policyjnym dronem. Przez całą noc na miejscu pracowali kontrterroryści, technicy i prokurator. Mieszkańców bloku w Ostrowcu Świętokrzyskim ewakuowano.

W mieszkaniu znaleziono ciała 53-letniego mężczyzny oraz dwóch kobiet w wieku 52 i 21 lat. To rodzice i siostra zamachowca w centrum Krakowa. Wstępnie ustalono, że mieli rany postrzałowe. Ciała zabezpieczono do szczegółowych badań. Obecnie nie ma oficjalnego potwierdzenia, że to Michał O. zabił członków rodziny.

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7 sztuk broni i 3 ciała w mieszkaniu Michała O.

O tym, że znaleziono 3 ciała w domu Michała O., poinformował w sobotę wieczorem Donald Tusk na odprawie w Krakowie. – Tragedia rzeczywiście wyjątkowa. Wiele na to wskazuje, że to członkowie najbliższej rodziny – przekazał premier.

Radio Ostrowiec udostępniło na Facebooku nagranie z akcji służb w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W mieszkaniu policjanci znaleźli też 7 sztuk broni palnej. Wcześniej policja informowała, że 24-latek miał pozwolenie na broń sportową, nie był wcześniej karany ani notowany. Ojciec napastnika również miał prawo posiadania broni. W sumie trzymał w domu kilkanaście sztuk.

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Michał O., sprawca zamachu w Krakowie, nie jest też żołnierzem Wojska Polskiego i nigdy nie miał nic wspólnego z wojskiem, a takie fake newsy krążyły w mediach społecznościowych niedługo po ataku w stolicy Małopolski.

Zamach w centrum Krakowa. Nie żyje 6 osób

Do tragedii doszło w sobotę 7 listopada około godziny 15:00. 24-latek wjechał czarnym subaru na Rynek Główny i w pobliżu Sukiennic zaczął strzelać. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Po niespełna dwóch minutach na miejscu pojawiła się straż miejska, a po trzech minutach interwencję podjął pierwszy patrol policji. Łącznie w akcji wzięło udział 1146 policjantów i 24 zastępy straży pożarnej.

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Krzysztof Klęczar, wojewoda małopolski, przekazał w niedzielę rano na briefingu prasowym, że ofiary to trzy Polki w wieku 61, 47 i 53 lat, 32-letni Brytyjczyk, 51-latka niebędąca obywatelką Polski (służby znają jej narodowość, ale dla dobra sprawy jej nie podają) i około 50-letni mężczyzna.

Pozostali poszkodowani to 11 Polaków i pięciu obcokrajowców. Jak wynika z raportu ze szpitali po zamachu w Krakowie, w 14 przypadkach stan rannych jest już stabilny, w jednym ciężki. W stanie krytycznym jest sprawca zdarzenia, który był już kilkukrotnie operowany.

Policjanci szybko pojawili się na miejscu i doszło do wymiany ognia. Napastnik został postrzelony i w ciężkim stanie trafił do jednego z krakowskich szpitali. W strzelaninie ranni zostali też dwaj funkcjonariusze, starsi posterunkowi Jakub Kulik i Artur Morański. Premier Donald Tusk ujawnił nazwiska rannych policjantów w Krakowie i nazwał ich "prawdziwymi bohaterami". – Stan policjantów wciąż jest ciężki. Jeden został wybudzony, drugi pozostaje w stanie śpiączki – poinformował wojewoda.

Krzysztof Klęczar przekazał także, że potrzebna jest krew grupy AB Rh+. Potrzebuje jej poszkodowany policjant Jakub Kulik.