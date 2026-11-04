Nowa oferta promocyjna w Biedronce. Fot. Unsplash.com / @primepresspl

Biedronka przygotowała dla swoich klientów sporo rabatów na początek listopada. W najnowszej gazetce promocyjnej znajdziemy przecenioną kawę, wędliny, sery i wiele innych artykułów codziennego użytku. Nie zabrakło również uwielbianych ofert typu 1+1 gratis, drugi produkt za 1 zł lub drugi produkt 90 proc. taniej.

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Biedronka regularnie oferuje swoim klientom rabaty oparte na zakupach wielosztuk, które cieszą się zawsze ogromną popularnością. Najnowsza oferta, która rozpoczęła się w poniedziałek 2 listopada i potrwa do soboty 7 listopada włącznie, obejmuje wiele kategorii produktów – od nabiału, wędlin, kawy czy mrożonek aż po chemię domową i kosmetyki.

Biedronka przeceniła sery, wędliny, makarony i kasze

Przeceny objęły między innymi sery w plastrach marki Światowid, w opakowaniach o pojemności 300 gramów. Przy zakupie dwóch sztuk drugi, tańszy produkt wychodzi przy kasie za 1 zł. Limit dzienny wyznaczony przez sieć to 6 sztuk na kartę Moja Biedronka.

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W ofercie znalazły się też paczkowane kabanosy firmy Tarczyński. Zgodnie z zasadami akcji, produkty te dostępne są w rabacie 2+1 gratis. W tym przypadku obowiązuje dzienny limit wynoszący 12 sztuk na kartę lojalnościową. Kolejna promocja to również 2+1 gratis, którą objęte zostały wszystkie wędliny w plastrach z linii Kraina Wędlin Gwarancja Smaku. Limit dzienny ustalono tutaj na 9 sztuk na kartę.

Promocjami w Biedronce objęto ponadto wszystkie oleje marki Wyborny o pojemności 1 litra – przy zakupie dwóch sztuk, drugą butelkę otrzymujemy za 1 zł, a limit wynosi 4 sztuki dziennie na kartę. Na promocji znalazły się też wszystkie kasze, które można nabyć w ofercie 2+1 gratis. Z kolei przy zakupie dwóch dowolnych makaronów marki Pastani, drugi produkt klient otrzymuje za 1 zł. W tym przypadku wyznaczono limit wynoszący 6 sztuk dziennie na konto lojalnościowe.

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Promocje w Biedronce Fot. biedronka.pl

Promocje w Biedronce na mrożone pizze, przekąski i kawę

Zniżki dotyczą również dań gotowych i przekąsek. Przy zakupie mrożonych pizz Guseppe oraz Suprema od marki Dr.Oetker, drugi produkt kosztuje 70 proc. taniej. Z kolei przy zakupie dwóch opakowań dowolnych paluszków rybnych, drugie wychodzi 40 proc. taniej.

Wszystkie ciastka kremówki Bonitki można kupić w promocji, w której drugie opakowanie kosztuje 1 zł. Przeceny objęły także wszystkie bakalie marki BakaD'Or – druga sztuka wychodzi 50 proc. taniej, a limit wyznaczony przez sklep wynosi 4 sztuki na kartę dziennie.

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Jeżeli chodzi o promocję na kawę w Biedronce, to dla każdego kawosza znajdzie się coś innego w ofercie. Na promocji są teraz między innymi wszystkie kawy rozpuszczalne Cafe d’Or. Przy zakupie dwóch sztuk, druga wychodzi 50 proc. taniej. W ofercie 1+1 gratis znalazła się kawa mielona Eduscho Family w opakowaniach o wadze 500 gramów. Limit dzienny na kartę wynosi tu 4 sztuki. Z kolei kawa ziarnista Lavazza Crema e Gusto Classico w opakowaniu 1 kg również jest w ofercie 1+1 gratis. Limit na kartę Moja Biedronka wynosi w tym przypadku 4 sztuki.

Promocje w Biedronce Fot. biedronka.pl

Chemia gospodarcza i kosmetyki w ofercie promocyjnej Biedronki

Ostatnia duża kategoria to artykuły higieniczne, środki czystości i kosmetyki. Przeceny objęły między innymi wszystkie produkty marki Coccolino. Są one dostępne w ofercie 1+1 gratis, a limit dzienny wyznaczony przez sieć to 4 sztuki na kartę Moja Biedronka.

Promocje w Biedronce Fot. biedronka.pl

Na promocji znalazły się też wszystkie produkty marek Domestos oraz Cif. Objęte zostały one identycznym mechanizmem 1+1 gratis z limitem wynoszącym 4 sztuki na kartę dziennie. W ofercie 1+1 gratis można jeszcze kupić płyny do płukania tkanin Silan o pojemności 1,32 litra. W tym przypadku obowiązuje limit 4 sztuk dziennie na kartę lojalnościową.

Przy zakupie dwóch żeli pod prysznic lub płynów do kąpieli, drugi produkt klient otrzymuje 70 proc. taniej. Wszystkie antyperspiranty marki Dove objęte są ofertą, gdzie przy zakupie dwóch sztuk, drugą można otrzymać za 1 zł. Dzienny limit na kartę wynosi tutaj 4 sztuki.

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Promocje w Biedronce Fot. biedronka.pl