Drugi ranny policjant w Krakowie wybudzony ze śpiączki Fot. Michał Panek / naTemat

Prokurator Tomasz Waszczuk przekazał na antenie Polsat News, że drugi policjant ranny w zamachu w Krakowie został wybudzony ze śpiączki. Pierwszy z funkcjonariuszy odzyskał przytomność wcześniej w niedzielę.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Prok. Tomasz Waszczuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie, na bieżąco przekazuje kluczowe ustalenia dotyczące tragicznego w skutkach zamachu na Rynku Głównym w Krakowie. To on oficjalnie poinformował o wszczęciu śledztwa przez wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Nadmienił, że krwawy rajd 24-letniego Michała O. został formalnie zakwalifikowany jako czyn o charakterze terrorystycznym.

Drugi ranny policjant w Krakowie wybudzony ze śpiączki

– Mogę przekazać, że otrzymałem informację, iż dwóch funkcjonariuszy policji, którzy odnieśli rany, zostało wybudzonych – przekazał śledczy na antenie Polsat News. Jak pisaliśmy w naTemat.pl, w niedzielę rano wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar poinformował, że jeden z krakowskich policjantów został już wybudzony ze śpiączki, a drugi wciąż w niej przebywa.

REKLAMA

Prok. Waszczuk dodał, że wciąż niemożliwe jest przesłuchanie sprawcy ataku. Jego stan jest krytyczny. – Na pewno nie będzie szybkiego umorzenia śledztwa, na pewno prokuratura będzie prowadzić śledztwo niezależnie od tego i wyjaśniać wszelkie okoliczności, niezależnie od tego jaki będzie stan zdrowia sprawcy – powiedział rzecznik krakowskiej prokuratury. – Sytuacja jest na tyle dynamiczna, że cały czas mogą pojawiać się nowe informacje – dodał.

Wojewoda i RCKiK w Krakowie apelowały wcześniej w niedzielę, że dla rannego policjanta pilnie potrzebna jest krew. Po południu pojawił się nowy komunikat. "RCKiK w Krakowie poinformowało, że magazyny są już ZAPEŁNIONE i nie są w stanie obsłużyć więcej krwiodawców. Dziękujemy za Waszą solidarność i prosimy o wstrzymanie wizyt" – przekazała małopolska policja. Zapasy krwi zapewne niedługo znów będą potrzebne, dlatego osoby, które chcą pomóc, są proszone o zgłaszanie się w kolejnych dniach.

REKLAMA

Wiadomo, kim są ofiary Michała O.

Wojewoda małopolski przekazał, że ofiary Michała O. to trzy Polki w wieku 61, 47 i 53 lat, 32-letni Brytyjczyk, 51-latka niebędąca obywatelką Polski i około 50-letni mężczyzna. Jak zaznaczył Klęczar, dla dobra sprawy nie może podać narodowości 51-latki, ale służbom jest ona znana. Poszkodowani to 11 Polaków i pięciu obcokrajowców.

Policjanci szybko pojawili się na miejscu sobotniego ataku i doszło do wymiany ognia. Napastnik został postrzelony i w ciężkim stanie trafił do krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego. W strzelaninie ranni zostali starsi posterunkowi Jakub Kulik i Artur Morański. Premier Donald Tusk ujawnił nazwiska rannych policjantów w Krakowie i nazwał ich "prawdziwymi bohaterami".

REKLAMA