Wóz policyjny.
Alarm bombowy przy ul. Karmelickiej w Krakowie. Fot. Shutterstock

350 osób ewakuowano z Prywatnego Akademickiego Centrum Kształcenia przy ul. Karmelickiej 45 w Krakowie. Powodem jest zgłoszenie o podłożeniu bomby. Na miejscu pracują służby, które sprawdzają wiarygodność alarmu.

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Trwa akcja służb przy ul. Karmelickiej. Redakcja naTemat skontaktowała się w tej sprawie z Komendą Miejską Policji w Krakowie.

Jak przekazał nam mł. asp. Rafał Wawrzuta z KMP w Krakowie, zgłoszenie miało charakter kaskadowy. Tego rodzaju wiadomości są najczęściej rozsyłane drogą elektroniczną do wielu instytucji jednocześnie, m.in. szkół, szpitali i jednostek samorządowych.

Policja dla naTemat o alarmie bombowym

Wiarygodność tego zgłoszenia jest niska. Taką rekomendację wydało Centralne Biuro Śledcze Policji. – powiedział.

Ostateczną decyzję o ewakuacji podejmuje jednak zarządca budynku. W tym przypadku dyrektor szkoły zdecydował o wyprowadzeniu z budynku 350 osób.

Na miejscu pracują służby, w tym pirotechnicy. Jak poinformował nas mł. asp. Wawrzuta dotychczas nie ma informacji o znalezieniu niebezpiecznego przedmiotu.

Zamach w Krakowie

Do alarmu bombowego doszło dwa dni po tragicznym ataku na krakowskim Rynku Głównym. W sobotę 7 listopada 24-letni Michał Oksiński wjechał czarnym Subaru na płytę Rynku Głównego i otworzył ogień do przypadkowych przechodniów.

Zginęło sześć osób: cztery kobiety i dwóch mężczyzn. Kilkanaście kolejnych zostało rannych. Po strzelaninie w centrum Krakowa sprawca uciekał ulicami miasta. Podczas policyjnej interwencji doszło do wymiany ognia, a mężczyzna został postrzelony i trafił do szpitala.

Ofiary to trzy Polki w wieku 61, 47 i 53 lat, 32-letni Brytyjczyk, 51-latka niebędąca obywatelką Polski i około 50-letni mężczyzna. Poszkodowanych zostało 11 Polaków i pięciu obcokrajowców.

Policjanci szybko pojawili się na miejscu sobotniego ataku i doszło do wymiany ognia. Napastnik został postrzelony i w ciężkim stanie trafił do szpitala. W pościgu ranni zostali starsi posterunkowi 24-letni Jakub Kulik i 27-letni Artur Morański

Jak pisaliśmy w naTemat.pl, podczas przeszukania w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci natrafili na duży arsenał broni w mieszkaniu zamachowca z Krakowa. Znaleźli tam też ciała trzech osób z jego rodziny: 53-letniego mężczyzny oraz dwóch kobiet w wieku 52 i 21 lat. Byli to rodzice zamachowca i jego 21-letnia siostra Magdalena.

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Michał Oksiński nie żyje

W poniedziałek rano małopolska policja poinformowała, że Michał Oksiński nie żyje. Zamachowiec z Krakowa zmarł 9 listopada o godz. 4:30.

Jak wyjaśnia Prokuratura Krajowa, śledczy nie będą już podejmować czynności bezpośrednio dotyczących sprawcy, takich jak przedstawienie mu zarzutów czy zastosowanie aresztu. Nadal będą natomiast gromadzić i analizować dowody.

Prokurator Eryk Stasielak z Prokuratury Krajowej zapowiedział przesłuchanie wszystkich wytypowanych świadków. Śledczy będą też badać możliwe motywy działania 24-latka oraz sprawdzać, czy miał powiązania z innymi osobami. Otwarte pozostaje pytanie, czy po śmierci Michała Oksińskiego uda się poznać jego motywy.

Śledztwo prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Zostało wszczęte 8 listopada, dzień po ataku na Rynku Głównym. Prokuratura zakwalifikowała go jako czyn o charakterze terrorystycznym. Dochodzenie dotyczy także zabójstwa rodziców i siostry Michała Oksińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.