Impeachment Pete'a Hegsetha na razie nie dojdzie do skutku Fot. Joshua Sukoff/shutterstock

Impeachment Pete'a Hegsetha na razie nie dojdzie do skutku. Izba Reprezentantów USA zagłosowała za skierowaniem wniosku o postawienie szefa Pentagonu w stan oskarżenia do komisji sądownictwa. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 211 kongresmenów, a przeciw było 204. Decyzja odsuwa możliwość przeprowadzenia głosowania nad zarzutami.

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Za skierowaniem sprawy do komisji zagłosowali niemal wszyscy republikanie. Przeciw był tylko Thomas Massie, autor wniosku o impeachment Pete'a Hegsetha, który kończy pracę w Kongresie.

Impeachment Pete'a Hegsetha. Izba Reprezentantów odracza głosowanie

Gdyby kongresmeni odrzucili wniosek o przekazanie sprawy do komisji, już w środę 11 listopada mogłoby odbyć się głosowanie nad zarzutami wobec szefa Pentagonu. Teraz jest mało prawdopodobne, by doszło do tego przed rozpoczęciem nowej kadencji Kongresu, czyli 3 stycznia.

Thomas Massie zarzuca szefowi Pentagonu nadużywanie uprawnień podczas wojny z Iranem (Amerykanie już policzyli, ile kosztowała wojna w Iranie). Uważa on, że dalsze kierowanie resortem obrony przez Hegsetha zagraża amerykańskiej konstytucji. Polityk uważa też, że działania ministra są sprzeczne z jego obowiązkami.

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To nie pierwszy raz, gdy szefowi Pentagonu grozi impeachment. Massie złożył podobny wniosek we wrześniu. Wtedy przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson zakończył obrady przed głosowaniem. Kongresmeni wrócili wówczas do swoich okręgów w związku z kampanią przed wyborami w USA.

Tym razem wniosek poparli demokraci. Za postawieniem szefa Pentagonu w stan oskarżenia opowiedział się też Hakeem Jeffries, najwyższy rangą przedstawiciel tej partii w Izbie Reprezentantów.

Po wtorkowym głosowaniu Massie przyznał w rozmowie z CBS, że nie był zaskoczony wynikiem, ale jest nim rozczarowany. – Ci ludzie wiedzą, co powinni zrobić. Po prostu nie potrafią się na to zdobyć, nawet jeśli przyniosłoby to im korzyści polityczne – powiedział, oceniając pracę Kongresu.

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Massie wcześniej przyznawał, że jego wniosek może nie przynieść natychmiastowego rezultatu. Liczył natomiast, że presja skłoni Donalda Trumpa do wymiany szefa Pentagonu, zanim demokraci rozpoczną własne działania w tej sprawie.

Donald Trump zadowolony z decyzji kongresmenów

Wynik głosowania ucieszył Donalda Trumpa. Prezydent USA napisał w serwisie Truth Social, że próba impeachmentu Hegsetha "zakończyła się żałosną porażką".

Trump przypomniał też o działaniach w Iranie, o tym, jak wyglądał atak USA na Wenezuelę oraz o rekordowym zainteresowaniu służbą wojskową. Wspomniał również o wysokim morale żołnierzy. "Doprowadziło to do oczyszczenia z zarzutów wielkiego amerykańskiego patrioty" – napisał prezydent USA, odnosząc się do Hegsetha.

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Wpis Donalda Trumpa na Truth Social. Fot. zrzut ekranu

Hegseth, który jako sekretarz wojny USA czyści Pentagon, wcześniej nazwał próbę jego odwołania politycznym spektaklem. Twierdził, że takie działania pokazują przeciwnikom USA, że kraj chce karać własnych żołnierzy i urzędników za przeprowadzanie zgodnych z prawem operacji wojskowych.

Gdyby Izba Reprezentantów zagłosowała za impeachmentem, Hegseth nie straciłby automatycznie stanowiska. O jego usunięciu musiałby jeszcze zdecydować Senat. Do przyjęcia wniosku w Izbie Reprezentantów wystarczy zwykła większość głosów. W Senacie sytuacja wygląda inaczej. Do skazania ministra i usunięcia go z urzędu potrzeba poparcia dwóch trzecich senatorów, czyli 67 głosów.