Pete Hegseth może stanąć przed procedurą impeachmentu. Trump go broni. Fot. Robert V Schwemmer/shutterstock

Pete Hegseth może stanąć przed procedurą impeachmentu. Republikański kongresmen Thomas Massie zarzuca szefowi Pentagonu nadużycie uprawnień podczas wojny z Iranem. W jego obronie stanął Donald Trump.

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Massie przekonywał, że dalsze pozostawienie Hegsetha na stanowisku stanowi zagrożenie dla amerykańskiej konstytucji. Jego zdaniem postępowanie ministra jest sprzeczne z obowiązkami szefa resortu obrony i zasadami państwa prawa.

Wniosek o impeachment szefa Pentagonu: Thomas Massie oskarża Pete'a Hegsetha

To kolejna próba doprowadzenia do impeachmentu Hegsetha. Thomas Massie zgłosił podobny wniosek we wrześniu. Wówczas przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson zakończył obrady przed głosowaniem. Kongresmeni wrócili do swoich okręgów w związku z kampanią przed wyborami w USA.

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Tym razem inicjatywę mają poprzeć demokraci, a według doniesień medialnych także część republikanów. W niedzielę Hakeem Jeffries, najwyższy rangą przedstawiciel demokratów w Izbie Reprezentantów, otwarcie opowiedział się za postawieniem sekretarza obrony w stan oskarżenia.

Do przyjęcia wniosku o impeachment wystarczy, że zagłosuje za nim ponad połowa członków Izby Reprezentantów. Nie oznacza to jednak, że Pete Hegseth straci stanowisko. O jego usunięciu musiałby jeszcze zdecydować Senat. Potrzebne byłyby do tego głosy dwóch trzecich senatorów, w tym około 20 republikanów.

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Donald Trump broni Pete'a Hegsetha

Donald Trump nie zamierza rezygnować z Pete'a Hegsetha. W ubiegłym tygodniu prezydent przyznał, że pojawiają się naciski na jego zdymisjonowanie, ale zapowiedział, że chce pozostawić go na stanowisku.

W poniedziałek podczas briefingu w Białym Domu Trump odniósł się do wniosku Thomasa Massiego. Nie krył przy tym niezadowolenia z inicjatywy republikańskiego kongresmena i ostro skrytykował jego działalność.

– Nie powinien zajmować czasu Kongresowi, Senatowi ani w ogóle robić tego, co robi. To kompletny nieudacznik – powiedział prezydent.

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Trump wypomniał Massiemu, że wielokrotnie głosował przeciwko projektom popieranym przez własne ugrupowanie. Nazwał go również "chorym człowiekiem"” i stwierdził, że coś jest z nim nie tak.

Prezydent odrzucił zarzuty wobec Pete'a Hegsetha, który jako sekretarz wojny USA czyści Pentagon. W obronie ministra przywołał jego działania podczas ataku USA na Wenezuelę oraz w trakcie konfliktu USA z Iranem. Według Trumpa Hegseth dobrze wywiązał się ze swoich obowiązków, a Stany Zjednoczone odniosły zwycięstwa w obu wojnach.

– A teraz jeszcze [Massie – red.] atakuje Pete'a Hegsetha. Nie lubi Hegsetha. Ale tak naprawdę, co Hegseth zrobił złego? Wygrał wojnę. Dowodził i wygrał wojnę w Wenezueli. (...) I z pewnością, moim zdaniem, wygrał również wojnę z Iranem. A przynajmniej zdecydowanie ją wygrywa – przekonywał Trump.

Trump zapowiedział, że nie wycofa poparcia dla Hegsetha, nawet jeśli Izba Reprezentantów zagłosuje za jego impeachmentem.