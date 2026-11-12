Niż Charles sieje spustoszenie we Włoszech, m.in. w Ligurii i Toskanii. Fot. Unsplash/Daniil Molodichenko

Niż Charles przemieszcza się przez kontynent, paraliżując kolejne regiony. Po dramatycznych wydarzeniach na Półwyspie Iberyjskim żywioł z pełną siłą zaatakował Włochy. W niektórych lokalizacjach konieczna była natychmiastowa ewakuacja mieszkańców. W sieci pojawiły się przeraźliwe kadry.

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Sytuacja w wielu miejscach stała się dramatyczna. Lokalne służby ratunkowe niemal bez przerwy walczą ze skutkami ulewnych deszczów, osuwisk oraz gwałtownych podtopień zagrażających mieszkańcom i turystom.

Lokalne powodzie i podtopienia w Ligurii. Włochy zmagają się ze skutkami niżu Charles

Pogoda w Europie nie oszczędza nikogo, a niż Charles – przed którym w Portugalii ostrzegał pilny komunikat MSZ ws. jesiennego raju Polaków – dał o sobie znać również we Włoszech. W niektórych rejonach 11 i 12 listopada sytuacja stała się krytyczna. Szczególnie trudne warunki odnotowano w rejonie La Spezia. Tam strażacy przeprowadzili już dziesiątki operacji ratunkowych od wczesnych godzin porannych.

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Jak podaje Italia24HLive na platformie X, najgorsze warunki panują w gminie Castelnuovo Magra. Tamtejsze służby przeprowadziły ponad sto akcji ratowania osób uwięzionych przez wodę. Na pomoc wezwano dodatkowe posiłki z Genui i Savony.

W związku z nagłymi podtopieniami i ewakuacjami w hali sportowej w Massie uruchomiono specjalne schronisko kryzysowe dla osób, które musiały opuścić swoje domy.

Paraliż w Toskanii. Transport kolejowy stanął

Skutki niżu Charles są odczuwalne nie tylko dla lokalnej społeczności, ale i podróżnych, którzy postanowili polecieć na jesienny urlop do Toskanii. Z powodu potężnych osuwisk ziemi całkowicie odciętych od świata zostało około 1500 osób mieszkających w wioskach, takich jak Forno, Casette, Caglieglia, Poggio Piastrone, Gronda, Guadine, Casania oraz Resceto.

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Żywioł sparaliżował także infrastrukturę kolejową. Ruch pociągów na trasie między Piazza al Serchio a Aullą został całkowicie wstrzymany z powodu krytycznych warunków meteorologicznych. Pasażerowie muszą liczyć się z ogromnymi opóźnieniami i odwołaniami kursów oraz brakiem przejezdności na zniszczonych przez błoto i wodę szlakach komunikacyjnych.

To kolejny w tym roku cios żywiołu dla Italii – już zimą cyklon uderzył we Włochy i w Tunezję, gdzie powódź i sztorm zabrały plażę w jednym z hitów all inclusive.

Ulewne deszcze i silny wiatr w Portugalii, Hiszpanii, Francji i Monako

Fatalne skutki przejścia niżu Charles dają o sobie znać także w innych popularnych zakątkach Europy. Od dwóch dni niezwykle trudna sytuacja panuje w Portugalii, gdzie ulewne deszcze doprowadziły do poważnych podtopień m.in. na ulicach Lizbony, wymuszając interwencje służb ratunkowych. Wcześniej ulubiona wyspa Polaków, czyli Madera, musiała odwołać kilkadziesiąt lotów.

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W tym samym czasie w Hiszpanii (m.in. w Maladze) oraz w rejonie południowego wybrzeża silny wiatr i wzburzone morze niszczą infrastrukturę nadmorską. Żywioł kolejny raz krzyżuje urlopowe plany – wiosną ubiegłego roku Polacy pojechali na all inclusive do Hiszpanii i przez podtopienia musieli uciekać z hotelu.

Z kolei Riwiera Francuska oraz Monako również zmagają się z ostrzeżeniami meteorologicznymi przed gwałtownymi ulewami i sztormami. Podróżni powinni na bieżąco śledzić lokalne komunikaty.