Nowe oznaczenie w polskich górach. Szkoda, że turystom naprawdę trzeba o tym przypominać Fot. MrPat/Shutterstock

Polskie góry przeżywają prawdziwe oblężenie. Niezależnie od tego, czy to Tatry, Karkonosze, Bieszczady czy Beskidy, na szlakach przy dobrej pogodzie pojawiają się tysiące wędrowców. I to cieszy, ale ich zachowanie potrafi także martwić. Jeżeli wy również poruszacie się po górach, zwróćcie uwagę na nowe znaki na szlakach.

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Polacy kochają górskie wędrówki. W Polsce widać to najlepiej oczywiście w Tatrach, a także w znacznie bardziej dostępnych w listopadzie Karkonoszach. Zresztą na wycieczki górskie coraz częściej udajemy się za granicę. Polaków spotkałam podczas wędrówki w Austrii, gdzie można znaleźć góry bez tłumów i z cenami niższymi niż w Zakopanem, a na Maderze – wyspie pełnej polskich turystów – jesteśmy jedną z najliczniejszych grup odwiedzających. Jednak przed wędrówką po Górach Stołowych trzeba będzie odświeżyć wiedzę. Wszystko z powodu zmian na szlakach.

Czerwone kreski na szlakach w górach. Park narodowy wyjaśnia, o co chodzi

Polskie szlaki są świetnie oznaczone. Kolory żółty, zielony, niebieski, czarny i czerwony nie tylko pojawiają się na skałach czy pniach drzew, ale mają również swoje przeznaczenie. Wędrując latem i w dobrych warunkach, naprawdę trudno zboczyć z właściwej drogi, co akurat za granicą bywa bardzo proste.

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Park Narodowy Gór Stołowych poinformował jednak, że na jego szlakach pojawią się nowe, jeszcze bardziej szczegółowe oznaczenia. Obok klasycznego koloru szlaku w towarzystwie dwóch poziomych białych linii, dookoła na niektórych fragmentach tras zostanie dodana czerwona przerywana linia. O co z nią chodzi? Będzie to sygnał, że turyści znaleźli się na obszarze ochrony ścisłej.

"Ochrona ścisła obejmuje miejsca, w których przyroda jest objęta szczególną ochroną, a naturalne procesy zachodzą bez ingerencji człowieka. Przebywanie na takim terenie wiąże się więc z wyjątkową odpowiedzialnością" – wyjaśnił w swoim wpisie Park Narodowy Gór Stołowych. Celem tego rozwiązania jest uświadomienie podróżnym, że znajdują się w ważnym z ekologicznego punktu widzenia miejscu, w którym należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad z jeszcze większą starannością niż zwykle.

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Park Narodowy Gór Stołowych przypomina o podstawach zachowania

Niestety, ale minione sezony pokazały, że zachowanie turystów w górach pozostawia wiele do życzenia. Tylko w tym roku kilkukrotnie informowaliśmy m.in. o kąpielach w tatrzańskich jeziorach, które są surowo zabronione. Jeszcze wcześniej wiele mówiło się o załatwianiu potrzeb fizjologicznych w zaroślach w pobliżu szlaków, przez co Tatry usłane papierzakami stały się smutnym symbolem sezonu.

I właśnie te wszystkie incydenty, z wprowadzaniem psów na szlaki na czele, mogły skłonić władze do wprowadzenia nowych oznaczeń. Park przypomina, że w takich miejscach nie można:

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poruszać się poza udostępnionymi szlakami, wprowadzać psów, także tych na smyczy i w plecakach, hałasować i zakłócać spokoju dzikich zwierząt, ingerować w otaczającą przyrodę.