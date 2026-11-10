MSZ apeluje przed gwałtownym załamaniem pogody w Portugalii w nadchodzących dniach. Fot. Wolf-photography/Shutterstock

W nadchodzących dniach Portugalię czeka gwałtowne załamanie pogody, związane z nadchodzącym niżem subtropikalnym Charles. Ekstremalne warunki dotkną zarówno część kontynentalną kraju, jak i popularną wśród turystów wyspę Maderę. Polskie MSZ wydało dla podróżnych komunikat ostrzegający przed ulewnymi deszczami, silnym wiatrem, a także utrudnieniami na lotniskach.

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We wtorek 10 listopada polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych za pośrednictwem systemu Odyseusz wydało dla podróżnych ostrzeżenie w związku z gwałtownym załamaniem pogody w Portugalii, które związane jest ze zbliżającym się niżem subtropikalnym Charles.

"Prognozowane są intensywne opady deszczu oraz porywisty wiatr osiągający prędkość powyżej 100 km/h. Pogorszenie pogody będzie odczuwalne między końcem dnia we wtorek 10 listopada, a środowym porankiem 11 listopada" – czytamy w komunikacie.

Polskie MSZ ostrzega turystów przed niżem Charles w Portugalii

Jak wskazuje MSZ, regionami najbardziej zagrożonymi są Madera, czyli wyspa pełna polskich turystów, a także południowa część Portugalii kontynentalnej. Przewidywane jest tam gwałtowne załamanie pogody, a w konsekwencji:

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"intensywne opady deszczu, burze, bardzo silny wiatr; wzburzone morze; możliwe podtopienia, powodzie, osuwiska ziemi, upadki drzew i uszkodzenia infrastruktury, a w konsekwencji przerwy w dostawach energii elektrycznej i łączności".

Niż Charles spowoduje sporo utrudnień w związku ze zmianą pogody. Z powodu ekstremalnych warunków zamknięte mają być nawet szkoły i urzędy. Ponadto resort wskazuje, że na lotnisku w Funchal na Maderze odwołano już kilkadziesiąt połączeń. Pasażerowie muszą więc liczyć się z dalszymi opóźnieniami, odwołaniem lotów, a także nagłymi zmianami w rozkładach.

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Ministerstwo przygotowało zalecenia dla wszystkich podróżnych i turystów przebywających w tym czasie w Portugalii:

"Regularnie sprawdzaj prognozy pogody oraz status swojego rejsu u przewoźnika lotniczego. Bezwzględnie stosuj się do poleceń obrony cywilnej oraz lokalnych władz. Jeśli to możliwe, ogranicz przemieszczanie się w czasie najsilniejszego uderzenia żywiołu".

Stan alarmowy w Portugalii kontynentalnej i alerty służb

Krajowy Urząd ds. Sytuacji Nadzwyczajnych i Ochrony Ludności (ANEPC) w Portugalii ogłosił we wtorek 10 listopada stan alarmowy na terenie całej Portugalii kontynentalnej. Będzie on obowiązywać przez całą środę 11 listopada, od godziny 0:00 do 23:59.

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Władze apelują o szczególną ostrożność i unikanie zalanych terenów oraz obszarów przybrzeżnych. Służby zalecają także zabezpieczenie swojego mienia: usunięcie luźnych przedmiotów z balkonów, a także wzmocnienie okien i drzwi. Należy również bezpiecznie zaparkować auta (nie pod drzewami) i przede wszystkim ograniczyć podróże do minimum.