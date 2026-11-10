W nadchodzących dniach Portugalię czeka gwałtowne załamanie pogody, związane z nadchodzącym niżem subtropikalnym Charles. Ekstremalne warunki dotkną zarówno część kontynentalną kraju, jak i popularną wśród turystów wyspę Maderę. Polskie MSZ wydało dla podróżnych komunikat ostrzegający przed ulewnymi deszczami, silnym wiatrem, a także utrudnieniami na lotniskach.
We wtorek 10 listopada polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych za pośrednictwem systemu Odyseusz wydało dla podróżnych ostrzeżenie w związku z gwałtownym załamaniem pogody w Portugalii, które związane jest ze zbliżającym się niżem subtropikalnym Charles.
"Prognozowane są intensywne opady deszczu oraz porywisty wiatr osiągający prędkość powyżej 100 km/h. Pogorszenie pogody będzie odczuwalne między końcem dnia we wtorek 10 listopada, a środowym porankiem 11 listopada" – czytamy w komunikacie.
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Polskie MSZ ostrzega turystów przed niżem Charles w Portugalii
Jak wskazuje MSZ, regionami najbardziej zagrożonymi są Madera, czyli wyspa pełna polskich turystów, a także południowa część Portugalii kontynentalnej. Przewidywane jest tam gwałtowne załamanie pogody, a w konsekwencji:
Niż Charles spowoduje sporo utrudnień w związku ze zmianą pogody. Z powodu ekstremalnych warunków zamknięte mają być nawet szkoły i urzędy. Ponadto resort wskazuje, że na lotnisku w Funchal na Maderze odwołano już kilkadziesiąt połączeń. Pasażerowie muszą więc liczyć się z dalszymi opóźnieniami, odwołaniem lotów, a także nagłymi zmianami w rozkładach.
Ministerstwo przygotowało zalecenia dla wszystkich podróżnych i turystów przebywających w tym czasie w Portugalii:
Stan alarmowy w Portugalii kontynentalnej i alerty służb
Krajowy Urząd ds. Sytuacji Nadzwyczajnych i Ochrony Ludności (ANEPC) w Portugalii ogłosił we wtorek 10 listopada stan alarmowy na terenie całej Portugalii kontynentalnej. Będzie on obowiązywać przez całą środę 11 listopada, od godziny 0:00 do 23:59.
Władze apelują o szczególną ostrożność i unikanie zalanych terenów oraz obszarów przybrzeżnych. Służby zalecają także zabezpieczenie swojego mienia: usunięcie luźnych przedmiotów z balkonów, a także wzmocnienie okien i drzwi. Należy również bezpiecznie zaparkować auta (nie pod drzewami) i przede wszystkim ograniczyć podróże do minimum.
Z kolei jak alarmuje Portugalski Instytut Morza i Atmosfery (IPMA), niż Charles może wywołać silny wiatr z porywami nawet do 120 km/h, a także wzburzone morze z falami o wysokości od 4 do 5 metrów. Portugalskie służby apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i śledzenie na bieżąco komunikatów pogodowych oraz zaleceń obrony cywilnej i służb bezpieczeństwa.