Podróżni z Katowic polecą do wietnamskiego raju. To nowość w ofercie Rainbow. Fot. saiko3p/Shutterstock

Marzysz o ucieczce przed szarugą, deszczem i chłodem do miejsc, gdzie wciąż panują letnie temperatury? Biuro podróży Rainbow ma rewelacyjną propozycję na tegoroczny sezon. Szczęśliwi pasażerowie zdążyli się już przekonać podczas inauguracyjnego lotu z Katowic. Ten egzotyczny kierunek to prawdziwa perełka.

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Bądźmy szczerzy, komu nie marzą się rajskie, gorące wakacje w okresie jesienno-zimowym. Problem w tym, że bardzo często lot do egzotycznego miejsca wiąże się z przesiadkami, ale nie tym razem. Rainbow przygotowało lot bezpośredni, bez żadnego międzylądowania. Co turyści zastaną? M.in. temperaturę oscylującą w granicach 30 st. C, luksusowe resorty, świeże owoce morza i piękne plaże.

Egzotyczne kierunki Biura Podróży Rainbow. Hity zimowego sezonu

Biuro podróży Rainbow od lat słynie z rozbudowanej oferty dalekich podróży, które pozwalają polskim turystom uciec od europejskiej zimy w najpiękniejsze zakątki świata. Do najpopularniejszych i najbardziej rozchwytywanych kierunków należą azjatyckie i karaibskie destynacje, takie jak Tajlandia, Dominikana, Kuba czy Malediwy. Podróżni cenią te miejsca za słoneczną pogodę, świetną bazę hotelową oraz egzotyczną kulturę. Nic dziwnego, że gdy zastanawiamy się, gdzie wyjechać zimą z Polski, to właśnie te kraje trafiają na szczyt listy.

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Biuro podróży inwestuje w trasy, które łączą bezpośredni przelot z unikalnymi krajobrazami. Dzięki temu polscy urlopowicze zyskują dostęp do regionów, które wcześniej były trudno dostępne, ale też po prostu pomijane w masowej turystyce.

Popyt na takie wyjazdy widać w danych lotnisk – Poznań-Ławica z 217 tysiącami pasażerów w styczniu zanotowała historyczny wynik, a hitem okazały się m.in. loty do Wietnamu. Teraz ten kierunek będzie do zdobycia także dla mieszkańców Katowic.

Nowość z Katowic. Bezpośredni lot do wietnamskiego raju i pogoda jak w lato

Już 9 listopada 2026 r. z Pyrzowic wystartował pierwszy samolot z turystami do Mui Ne (dokładnie na lotnisko w Ho Chi Minh). To malowniczy, wietnamski kurort, który słynie z zapierających dech w piersiach wydm i idealnych warunków do windsurfingu i plażowania. Rejs realizowany przez PLL LOT odbył się tuż po godzinie 14:30 i co ciekawe, bez absolutnie żadnych międzylądowań.

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Nic dziwnego, że Wietnam przyciąga coraz więcej rodaków – Polacy czują się tam jak bogacze, a liczba naszych turystów rośnie z roku na rok.

Jak zapowiada organizator, to unikalne połączenie ma być realizowane do grudnia 2026 roku. Sam przelot trwa około 11–12 godzin, co przy braku przesiadek jest ogromnym udogodnieniem. Choć z pewnością dla niektórych taki lot może być za długi i niezwykle męczący. Turyści lądujący w Azji mogą liczyć na wspaniałą aurę. W listopadzie i grudniu panuje tam pora sucha, a temperatury powietrza oscylują w granicach 28–32 st. C. Dodatkowym ułatwieniem jest brak wiz – nie bez powodu pisaliśmy, że po tej zmianie zapomnisz o Tajlandii.

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Obowiązkowym punktem wycieczek w Mui Ne są:

Czerwone i Białe Wydmy malowniczy Cum Suo (Strumień Wróżek) urokliwa wioska rybacka ze świeżymi owocami morza

Region oferuje luksusowe resorty spa oraz liczne trasy spacerowe wzdłuż wybrzeża Morza Południowochińskiego. To idealny wybór dla osób szukających aktywnego wypoczynku na desce, jak i spokojnego relaksu pod palmami.

Nie tylko Wietnam z PLL LOT. Ten kierunek to bujna dżungla, wulkany i królestwo leniwców

Ogromne zainteresowanie wzbudza też inny kierunek w zimowej ofercie. 5 listopada, tuż po godzinie 9:35, nowoczesny samolot Boeing 787 Dreamliner PLL LOT zabrał na pokład dokładnie 233 pasażerów, którzy rozpoczęli podróż z Rainbow do Kostaryki. Ten niezwykły kierunek przyciąga miłośników bujnej dżungli, wulkanów oraz bogatej fauny, w tym leniwców i kolorowych tukanów.

Kostaryka słynie z doskonałej organizacji turystyki zrównoważonej oraz gościnności lokalnych mieszkańców, którzy żyją w harmonii z naturą. Słyszeliście o powiedzeniu "Pura Vida"? Pochodzi ono właśnie z Kostaryki.

To bez wątpienia jeden z najsilniejszych kierunków tegorocznego zimowego sezonu czarterowego. Połączenie Wietnamu oraz Kostaryki pokazuje, że biuro potrafi idealnie trafiać w gusta miłośników unikalnych wrażeń, którzy chcą odpocząć od popularnych, europejskich stolic. A to nie koniec dalekich nowości – LOT otwiera hitową trasę do Hanoi, więc do Wietnamu polecimy wkrótce także regularnymi rejsami.