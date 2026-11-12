Linia AlbaStar składa wniosek o upadłość i zawiesza wszystkie loty. Fot. Unsplash/Phil Mosley

Siatka połączeń wakacyjnych przeżywa prawdziwe trzęsienie ziemi. Tysiące podróżnych z niepokojem obserwują rozwój zdarzeń i obawiają się o swoje rezerwacje. Teraz kolejny przewoźnik zdecydował o zawieszeniu wszystkich lotów.

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Decyzja zapadła nagle, choć problemy narastały od miesięcy. Kłopoty finansowe i drożejące paliwo sprawiły, że znana marka musiała uziemić całą swoją flotę i poprosić sąd o ochronę przed wierzycielami. Linia lotnicza nie miała wyjścia, złożyła wniosek o upadłość.

Europejska linia lotnicza upada

Przewoźnik oficjalnie złożył wniosek o upadłość i ze skutkiem natychmiastowym zawiesił wszystkie zaplanowane operacje lotnicze. W wydanym komunikacie zarząd spółki podkreśla jednocześnie, że wstrzymanie rejsów ma w założeniu charakter tymczasowy. Przedstawiciele linii wystosowali również oficjalne przeprosiny skierowane do wszystkich partnerów biznesowych oraz touroperatorów.

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Mowa o AlbaStar. Pasażerowie z naszego kraju regularnie korzystali z jej usług podczas zorganizowanych wycieczek zagranicznych, wykupywanych za pośrednictwem biur podróży. Nagłe zniknięcie przewoźnika z rozkładów oznacza dla touroperatorów konieczność błyskawicznego poszukiwania zastępczych samolotów.

AlbaStar pod ścianą. Kryzys paliwowy i długi z pandemii pogrążyły przewoźnika z Majorki

Przewoźnik funkcjonował na europejskim rynku lotniczym od 2009 roku, a jego główna siedziba mieściła się na słonecznej Majorce. Przez ponad półtorej dekady obsługiwał najpopularniejsze kurorty basenu Morza Śródziemnego, zabierając wczasowiczów w różne zakątki Europy.

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Jak tłumaczy sam przewoźnik, bezpośrednim powodem tej dramatycznej sytuacji jest dotkliwy kryzys paliwowy, który w ostatnich miesiącach uderza w całą branżę lotniczą – to właśnie ceny paliwa wywołały wiosną masowe odwołania lotów, także z Polski.

Rosnące koszty zakupu paliwa lotniczego sprawiły, że w kasie spółki zabrakło środków na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. Dodatkowo linia boryka się z gigantycznym zadłużeniem zaciągniętym jeszcze w czasach pandemii koronawirusa.

Kłopoty w branży lotniczej w 2026 roku. Fly4 Airlines też pod ścianą

AlbaStar to tylko wierzchołek góry lodowej. Już wiosną szef Ryanaira ostrzegał, że tej zimy linie lotnicze posypią się jak domek z kart. Jednym z najgłośniejszych upadków ostatnich lat okazało się zamknięcie amerykańskiego giganta Spirit Airlines, który 2 maja oficjalnie wstrzymał operacje i rozpoczął proces likwidacji. Pisaliśmy wtedy, że wielki upadek taniej linii lotniczej to pierwsza ofiara drożejącego paliwa.

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Fala kłopotów nie ominęła również europejskiego rynku czarterowego. Już w styczniu do sądu w Dublinie wpłynął wniosek o tymczasową likwidację irlandzkiej spółki Fly4 Airlines – wspólnego projektu Enter Air i TUI, którego finanse pogrążyły m.in. drogie paliwo, ale też napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. To ta sama sytuacja, przez którą wiosną najlepsza linia lotnicza świata zniknęła z Polski – Qatar Airways odwołały wtedy wszystkie rejsy do naszego kraju.