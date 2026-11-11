Madera odwołała już kilkadziesiąt lotów. Wyspa i Portugalia kontynentalna szykuje się na niż Charles. Fot. Unsplash/Justas Samalius

Nad Półwysep Iberyjski i Ocean Atlantycki nadciąga potężny niż Charles. Polskie służby już alarmują o skrajnym zagrożeniu i ostrzegają przed podróżą. Tylko na Maderze na lotnisku w Funchal odwołano już kilkadziesiąt połączeń. Sytuacja jest dynamiczna.

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Jeśli planowaliście lot Maderę lub na kontynentalną część Portugalii, lepiej przygotujcie się na znaczne utrudnienia. Niewykluczone opóźnienia, a nawet odwołania lotów. Lokalne władze ostrzegają, że część lokalizacji będzie całkowicie zamknięta dla zwiedzających.

Depresja Charles nadciąga. Ekstremalne załamanie pogody i alerty w Portugalii

Fatalne warunki pogodowe błyskawicznie paraliżują Portugalię kontynentalną oraz ukochaną wyspę Polaków – Maderę. Jak wskazują najnowsze ostrzeżenia przekazywane przez system Odyseusz oraz napływające raporty meteorologiczne związane z przejściem depresji Charles, sytuacja stała się bardzo poważna. W regionach objętych alertami prognozowane są m.in. intensywne opady deszczu, silne burze oraz porywisty wiatr, który miejscami może osiągać prędkość przekraczającą 100 km/h.

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Mieszkańcy oraz turyści muszą przygotować się na potężnie wzburzone morze, wysokie ryzyko lokalnych podtopień, nagłych powodzi, a także niebezpiecznych osuwisk ziemi. Dodatkowym zagrożeniem są walące się drzewa, możliwe przerwy w dostawach energii elektrycznej, a także problemy z łącznością telefoniczną i internetową. Władze apelują o pozostanie w domach i unikanie otwartych przestrzeni.

Chaos na lotnisku w Funchal i kilkadziesiąt odwołanych lotów

Jak wynika z oficjalnych komunikatów, na lotnisku w Funchal na Maderze odwołano już kilkadziesiąt połączeń. Pasażerowie utknęli w terminalach, zmagając się z ogromnymi opóźnieniami, odwołaniami lotów oraz chaosem w rozkładach rejsów.

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To nie pierwszy raz, gdy Madera sparaliżowana przez wiatr zatrzymuje turystów – w lipcu 2025 roku z Funchal nie wystartowało ponad 30 samolotów, także do Polski.

W związku z dynamicznie zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi na ten moment całkowicie nie wiadomo, kiedy sytuacja na lotnisku się ustabilizuje i kiedy ruch powróci do normy. Port w Funchal otwiera zresztą top 10 najbardziej stresujących lotnisk w Europie, a silny wiatr regularnie uniemożliwia tam lądowania.

System Odyseusz oraz linie lotnicze zalecają wszystkim podróżnym regularne sprawdzanie statusu swoich rejsów bezpośrednio u przewoźników i powstrzymanie się od nagłych podróży na lotnisko bez potwierdzenia wylotu. Dodatkowo należy śledzić bieżące komunikaty służb ratunkowych.

Warto też znać swoje prawa – gdy pojawiają się utrudnienia w lotach do Portugalii, przy dłuższych opóźnieniach przewoźnik musi zapewnić pasażerom posiłki, a w razie potrzeby nocleg. Na chwilę obecną, 10 listopada nie odnotowano odwołań lotów z Polski.

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Zakaz wstępu do lasów i zamknięte szlaki. Władze Madery reagują

Zwiedzanie w tak skrajnie niebezpiecznych warunkach jest praktycznie niemożliwe. Władze Madery wydały rygorystyczne zakazy – w dniu 11 listopada zamknięte będą wszystkie sklasyfikowane szlaki piesze na wyspie, a także drogi leśne, w tym popularna trasa Eira do Serrado – Pico do Areeiro. Zamknięcie obejmie też okolice szlaku PR1, o którym pisaliśmy, gdy najpiękniejsza górska trasa Europy wraca po 2 latach remontu.

Dodatkowo regionalne służby ochrony cywilnej oraz Instytut Lasów i Ochrony Przyrody (IFCN) przypominają, że bezwzględnie należy stosować się do oficjalnych zaleceń i całkowicie unikać wszelkiej aktywności turystyczno-rekreacyjnej na terenach leśnych, w parkach oraz na otwartej przestrzeni w tym dniu.