Wojciech Klimas nie żyje. Prokuratura bada okoliczności tragedii Fot. Klimas Wkręt-met/Facebook

Wojciech Klimas nie żyje. Założyciel firmy Klimas Wkręt-met i jeden z najbogatszych polskich przedsiębiorców zmarł w wieku 66 lat. Okoliczności jego śmierci bada prokuratura.

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Do tragedii doszło w środę 11 listopada w miejscowości niedaleko Częstochowy. Jak podało "Życie Częstochowskie", 66-latek doznał rany postrzałowej głowy. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mężczyzna został zabrany do szpitala, jednak lekarze nie zdołali go uratować. Dzień później Prokuratura Rejonowa w Częstochowie wszczęła śledztwo.

Wojciech Klimas nie żyje. Prokuratura bada okoliczności tragedii

– Dziś rano, to jest w czwartek 12 listopada, Prokuratura Rejonowa w Częstochowie wszczęła śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności tej tragedii. Wstępnie jest ono prowadzone pod kątem doprowadzenia osoby do targnięcia się na swoje życie poprzez namowę lub pomocnictwo – powiedział prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie w rozmowie z Wirtualną Polską.

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Prokurator zaznaczył, że w podobnych sprawach śledztwo rozpoczyna się w ten sam sposób. Dodał też, że na razie nic nie wskazuje na udział innych osób w zdarzeniu.

Dziewięć dni przed śmiercią Klimas podjął ważną decyzję dotyczącą przyszłości swojej firmy. Bieżące zarządzanie Klimas Wkręt-met przekazał dzieciom, a sam wraz z żoną przeszedł do rady nadzorczej. Prezesem zarządu został ich syn Paweł Klimas, a wiceprezesem córka Joanna Klimas.

Firma Klimas Wkręt-met wydała komunikat

Po śmierci Wojciecha Klimasa głos zabrała również firma KLIMAS Wkręt-met.

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"Odszedł wielki człowiek, który ponad 35 lat temu stworzył firmę i przez kolejne dekady konsekwentnie ją rozwijał. Zbudował przedsiębiorstwo, które dziś jest jednym z największych producentów zamocowań budowlanych i którego produkty trafiają na rynki na całym świecie" – czytamy w komuniakcie opublikowanym na Facebooku.

Jak przekazali pracownicy przedsiębiorstwa, Klimas "zawsze przywiązywał ogromną wagę do detali, rozwoju produktów oraz poszukiwania lepszych rozwiązań". Te konkretne wartości stały się fundamentem Klimas Wkręt-met.

"Jego nagła śmierć jest ogromną stratą dla Rodziny, Bliskich, Pracowników oraz wszystkich osób, które miały okazję Go znać i z Nim współpracować" – napisano w komuniakcie.

Klimas Wkręt-met zapewnia, że będzie normalnie funkcjonować. Przedstawiciele przedsiębiorstwa poinformowali, że nie ma zmian w zarządzaniu, a firma nadal realizuje swoje zobowiązania wobec klientów, partnerów i dostawców. "Firma trwa i będzie trwać" – czytamy dalej.

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Pracownicy przypomnieli również, że Wojciech Klimas od początku budował przedsiębiorstwo jako firmę rodzinną, z myślą o kolejnych pokoleniach. Zapewnili, że jego działalność będzie kontynuowana zgodnie z wartościami, które jej założyciel uważał za ważne. Poproszono o uszanowanie prywatności rodziny i najbliższych w tym trudnym czasie.