Nowe informacje od śledczych ws. sekcji zwłok zamachowca z Krakowa i ofiar. Fot. naTemat

We wtorek 10 listopada została przeprowadzona sekcja zwłok zamachowca z Krakowa. Ponadto, śledczy dysponują już także wstępnymi wynikami sekcji zwłok ofiar 24-latka.

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Michał Oksiński nie żyje, ale śledczy jeszcze z nim nie skończyli. Zamachowiec z Rynku Głównego zmarł w poniedziałek 9 listopada nad ranem w szpitalu, do którego trafił po sobotnim postrzeleniu przez policjantów. Sekcja zwłok zamachowca z Krakowa odbyła się we wtorek 10 listopada w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Również tam badano ciała ofiar. Po zakończonych sekcjach zwłok pojawiły się nowe informacje od śledczych.

Sekcje zwłok ofiar i zamachowca z Krakowa. Nowe ustalenia prokuratury i badanie amunicji

Jak wskazuje Interia, sekcje zwłok wszystkich ofiar (sześciu osób zabitych na Rynku oraz trzech członków rodziny sprawcy z Ostrowca Świętokrzyskiego) zostały już przeprowadzone.

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– Wstępne ustalenia wskazują, że wszystkie ofiary zginęły w wyniku ran postrzałowych, które spowodowały rozległe obrażenia narządów wewnętrznych – przekazał w rozmowie z serwisem prok. Eryk Stasielak, naczelnik Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Krakowie.

Ze względu na charakter ran, śledczy mają również przeanalizować, jaki rodzaj amunicji mógł zostać użyty przez zamachowca. – W tym momencie będziemy badać, czy to jest kwestia użycia specjalnej amunicji – wskazywał prokurator.

Jak jednak dodał, "będzie to wymagało czasu, bo czekamy na opinię sądowo-medyczną z sekcji". W sprawie mają się wypowiedzieć również biegli z zakresu broni i amunicji.

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Ponadto we wtorek 10 listopada przeprowadzono również sekcję zwłok samego napastnika, w trakcie której zabezpieczono "dodatkowy materiał biologiczny".

– Zabezpieczono ponadto dodatkowy materiał biologiczny, który zostanie poddany dalszym analizom. Również w tym przypadku sporządzona zostanie opinia sądowo-medyczna – mówił prokurator.

Tragedia na krakowskim rynku, która wstrząsnęła całą Polską

Przypomnijmy, że do tragicznych wydarzeń w centrum Krakowa – doszło w sobotę, 7 listopada po godz. 15:00. Michał Oksiński wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i zaczął strzelać do przechodniów. W wyniku tego życie straciło 6 osób, a kilkanaście zostało rannych. Ponadto w weekend rodzice i 21-letnia siostra zamachowca zostali odnalezieni martwi w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

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W ataku zginęły trzy Polki w wieku 47, 53 i 61 lat, 32-letni Brytyjczyk, 51-letnia Austriaczka i około 50-letni mężczyzna. Rannych zostało 16 osób, w tym 11 Polaków i pięciu obcokrajowców. Podczas interwencji postrzelonych zostało również dwóch policjantów: Jakub Kulik i Artur Morański. Po akcji trafili do szpitala, w szczególnie ciężkim stanie był pierwszy z nich. Funkcjonariusze przeszli operacje i obaj zostali już wybudzeni ze śpiączki. Wiadomo nawet, jakie były pierwsze słowa Artura Morańskiego chwilę po wybudzeniu.