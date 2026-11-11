Nie żyje Marsha M. Linehan. Fot. UW TV / YouTube.com

Świat psychologii żegna Marshę M. Linehan, badaczkę, która zmieniła podejście do leczenia cierpienia psychicznego. Stworzona przez nią terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) dała nadzieję pacjentom, którym inne metody często nie były w stanie pomóc.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

"Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Marshy M. Linehan, niezwykłej kobiety, wizjonerki i twórczyni terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT)" – przekazał profil Polskiego Towarzystwa DBT.

PTDBT żegna twórczynię DBT

"Marsha dokonała czegoś, co kiedyś wydawało się niemal niemożliwe. Stworzyła podejście terapeutyczne, które od dziesięcioleci pomaga tysiącom ludzi na całym świecie odzyskiwać nadzieję, budować życie warte przeżycia i odnajdywać drogę tam, gdzie wcześniej zdawało się jej nie być" – wspominają mentorkę przedstawiciele PTDBT.

"Była przez niektórych nazywana rewolucjonistką psychoterapii i rzeczywiście nią była. Nie tylko zmieniła sposób, w jaki rozumiemy i leczymy cierpienie psychiczne. Pozostawiła nam coś znacznie większego niż metodę terapeutyczną. Pozostawiła sposób myślenia o człowieku, cierpieniu, akceptacji i zmianie" – czytamy w dalszej części pożegnalnego wpisu.

REKLAMA

Kim była Marsha M. Linehan?

Marsha M. Linehan to postać, o której można powiedzieć, że zapisała się w historii psychologii złotymi zgłoskami. Była profesorem psychologii na Uniwersytecie Waszyngtońskim oraz dyrektorką konsorcjum projektów badawczych zajmujących się opracowywaniem nowych metod terapeutycznych Behavioral Research and Therapy Clinics.

Opracowane przez nią podejście terapeutyczne – terapia dialektyczno-behawioralna – wykazuje się niezwykle wysoką (i doskonale przebadaną w kontekście poszczególnych trudności) skutecznością. Najważniejszym jego walorem jest to, że pozwala na pracę z osobami, które przez wiele innych nurtów są po prostu skreślane.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

DBT to innowacyjna metoda oparta na dowodach naukowych, która czerpie z technik mindfulness i nurtów behawioralnych. Badaczka w trakcie jej opracowywania (a później przez całe życie) interesowała się ideami buddyjskimi. Pierwotnie fundamentem jej metody było "psychologiczne i behawioralne przełożenie praktyk medytacyjnych wywodzących się ze wschodnich tradycji duchowych". Badaczka doszła do wniosku, że konieczne jest jednak zintegrowanie ich z rzeczywistą zmianą zachowania, przy jednoczesnym nieunieważnianiu cierpienia.

REKLAMA

Marsha M. Linehan wierzyła, że szczęście i rozwój zależą od czterech obszarów: uważności (mindfulness), tolerancji na cierpienie, regulacji emocji i skuteczności w relacjach interpersonalnych. Amerykańska badaczka zawsze stawiała na piedestale akceptację, a jej metodzie towarzyszy zasada "radykalnej akceptacji".