Szkocki DJ wśród śmiertelnych ofiar zamachu w Krakowie. Fot. Michał Panek / naTemat.pl

Brytyjskie media potwierdziły właśnie tożsamość kolejnej śmiertelnej ofiary zamachu w Krakowie. To 32-letni James Thomas Campbell, pochodzący ze Szkocji.

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W wyniku sobotniego zamachu na Rynku Głównym w Krakowie życie straciło 6 osób, a kolejnych 16 zostało rannych. Wśród ofiar śmiertelnych znalazło się 4 obywateli Polski, a także Austriaczka oraz Brytyjczyk. W naTemat opisywaliśmy już chociażby poruszającą historię 51-letniego Roberta, który zginął w Krakowie. Media nieprzerwanie obiegają od kilku dni emocjonalne pożegnania innych ofiar kierowane przez ich bliskich. Teraz potwierdzono kolejną tożsamość tragicznie zmarłego.

Tożsamość Brytyjczyka, który zginął w Krakowie. Kim był James Thomas Campbell?

Brytyjski dziennik "The Telegraph" ustalił tożsamość Brytyjczyka, który zginął w sobotę w Krakowie. To 32-letni James Thomas Campbell, który pochodził z miejscowości Prestwick w hrabstwie South Ayrshire w Szkocji. Jak wskazuje gazeta, mężczyzna na co dzień pracował jako DJ, a także zajmował się wynajmowaniem turystom dwupokojowego domku wakacyjnego na wyspie Arran.

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Jeden z przyjaciół 32-latka powiedział w rozmowie z "The Telegraph", że wiadomość o jego śmierci była szokiem dla bliskich. Dodał również, że jest to dla nich niezwykle bolesne i są absolutnie zdruzgotani.

Z kolei rzecznik brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych przekazał gazecie, że odpowiednie służby wspierają rodzinę zmarłego pogrążoną w żałobie i pozostają z nią w ścisłym kontakcie. Pomoc ze strony państwa jest udzielana również bliskim drugiej ofiary pochodzącej z Wielkiej Brytanii, która poniosła obrażenia w wyniku zamachu.

Zamach na Rynku Głównym w Krakowie i działania śledczych

Przypomnijmy, że do tragicznych wydarzeń w centrum Krakowa – doszło w sobotę, 7 listopada po godz. 15:00. Michał Oksiński wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i zaczął strzelać do przechodniów. Ponadto w weekend rodzice i 21-letnia siostra zamachowca zostali odnalezieni martwi w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

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Podczas interwencji w Krakowie postrzelonych zostało również dwóch policjantów: Jakub Kulik i Artur Morański. Po akcji trafili do szpitala, w szczególnie ciężkim stanie był pierwszy z nich. Funkcjonariusze przeszli operacje i obaj zostali już wybudzeni ze śpiączki. Wiadomo nawet, jakie były pierwsze słowa Artura Morańskiego chwilę po wybudzeniu.

W momencie interwencji mundurowych nastąpiła wymiana ognia między nimi a napastnikiem. Zamachowiec również został postrzelony i zatrzymany. W stanie ciężkim trafił do szpitala. W poniedziałek rano małopolska policja poinformowała, że Michał O. nie żyje. Zamachowiec z Krakowa zmarł 9 listopada o godz. 4:30. Prokuratura Krajowa podkreśla, że śmierć nie wstrzymuje śledztwa.

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Przeprowadzono już także sekcje zwłok wszystkich ofiar. – Wstępne ustalenia wskazują, że wszystkie ofiary zginęły w wyniku ran postrzałowych, które spowodowały rozległe obrażenia narządów wewnętrznych – przekazał w rozmowie z Interią prok. Eryk Stasielak, naczelnik Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Krakowie. Ze względu na charakter ran, śledczy mają również przeanalizować, jaki rodzaj amunicji mógł zostać użyty przez zamachowca.