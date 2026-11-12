Biedronka przeceniła garnki żeliwne. Fot. shutterstock

Sprawdzą się zarówno jako praktyczny świąteczny prezent, jak i wyposażenie własnej kuchni. Mowa o naczyniach żeliwnych, które właśnie powróciły do oferty Biedronki. Sieć przygotowała przy tym atrakcyjną promocję – ceny produktów startują od 59 zł.

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Święta za pasem, a jak wiadomo, w tym okresie w polskich kuchniach robi się niezwykle tłoczno. Przygotowanie tradycyjnych potraw wymaga nie tylko kulinarnych umiejętności, ale też niezawodnego sprzętu. Niektórzy takich właśnie produktów szukają też na prezent dla kogoś, kto lubi gotować. Zastanawiając się jednak, co kupić dziewczynie na święta, warto mieć pewność, że obdarowana naprawdę spędza czas w kuchni.

W odpowiedzi na te potrzeby Biedronka wprowadziła do oferty hitową kolekcję żeliwnych naczyń marki Smukee w eleganckim, głębokim odcieniu czerwieni. Naczynia z żeliwa od lat cieszą się ogromnym uznaniem, głównie ze względu na swoją trwałość oraz doskonałe właściwości kumulowania i równomiernego rozprowadzania ciepła.

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Naczynia żeliwne z Biedronki. Ceny zaczynają się od 59 zł

A każdy, kto choć raz kupował lub szukał na sklepowych półkach takich naczyń, ten wie, że ceny bywają wysokie. Przykład? Gdy Auchan sprzedawał kultową markę, akcesoria kuchenne wciąż kosztowały sporo – za żeliwną patelnię grillową SMEG trzeba było zapłacić z naklejkami prawie 180 zł. Jednak Biedronka postawiła na promocję i to niemałą. Zresztą niepierwszy raz kusi przeceną – w październiku pisaliśmy, że Biedronka rzuciła air fryera za 139 zł.

Zgodnie z najnowszą ofertą za 69,90 zł/szt. (przez internet 59,90 zł) klienci mogą zaopatrzyć się w wybrane modele patelni lub rondel:

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klasyczna patelnia o średnicy 26 cm – do smażenia i szybkiego podsmażania potraw, patelnia grillowa o wymiarach 26 x 26 cm – do przygotowywania mięs i warzyw z charakterystycznym wzorem rusztu, rondel żeliwny o średnicy 19 cm – do mniejszych porcji, sosów czy podgrzewania bez konieczności wyciągania ciężkich, wielkogabarytowych garnków.

Jak czytamy w opisie, wszystkie naczynia zostały wyposażone w praktyczną, nieprzywierającą powłokę oraz jasne wnętrze.

Fot. gazetka promocyjna Biedronki

Dla osób planujących przyjąć wielu gości przygotowano większe naczynia. W cenie 118 zł/szt. dostępne są:

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garnek żeliwny z pokrywką o pojemności 4,6 l – do zup, gulaszu oraz dań jednogarnkowych dla całej rodziny, brytfanna żeliwna z pokrywką o pojemności 3,8 l – do pieczenia mięs w niskiej temperaturze i długiego duszenia.

Producent deklaruje, że naczynia te sprawdzają się na wszystkich rodzajach kuchenek, a ich odporność termiczna sięga nawet 220 stopni Celsjusza. Na uwagę zasługuje ozdobny design, dzięki któremu mogą one służyć nie tylko do gotowania, ale również do bezpośredniego serwowania potraw na stole. To także dobra odpowiedź na pytanie, co kupić na prezent do nowej kuchni.