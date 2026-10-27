Dwie sieci, dwie marki, jedna fabryka. Kto robi masło z dyskontów? Fot. TannySolt / Shutterstock

Masło Pilos z Lidla i masło Krasula z Dino sprzedają dwie rywalizujące ze sobą sieci, ale obie kostki robi ta sama mleczarnia, Polmlek Grudziądz. Masło Mleczna Dolina z Biedronki powstaje z kolei w SM Mlekovita, a nazwy producentów zdradza dopiero drobny druczek na opakowaniu. Co mleczarnie z tego mają?

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Za markami własnymi, takimi jak mleko Pilos z Lidla czy masło Mleczna Dolina z Biedronki, stoją znane i cenione polskie zakłady mleczarskie oraz mniejsze spółdzielnie o ugruntowanej pozycji. Większość z nas mniej więcej to przeczuwa. Mało kto wie jednak, że za tą współpracą kryje się przemyślany i bardzo opłacalny model biznesowy.

Dlaczego mleczarnie pracują dla rywalizujących sieci?

Produkcja marek własnych i jednoczesne dostarczanie towaru z logo marketu to w branży standard. Strefy Biznesu wyjaśnia, że dotyczy tak samo wielkich firm prywatnych, jak i tradycyjnych spółdzielni. Prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka Marcin Hydzik przekonuje, że to żadna ujma na honorze, tylko świadoma strategia.

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"Określenie 'anonimowy podwykonawca' jest zresztą trochę mylące. Dla wielu zakładów produkcja marki własnej to świadomie wybrany model biznesowy, a nie działalność wstydliwa czy drugorzędna" – tłumaczy Hydzik w Strefie Biznesu.

Własne logo na półce buduje prestiż, lojalność i wyższą marżę. Kontrakt z dyskontem daje za to ogromne i stabilne zamówienia, które pokrywają stałe koszty fabryki, także wtedy, gdy dyskonty biją się na masło. Taki układ pozwala mleczarniom dobrze zarobić i optymalnie wykorzystać wolne moce przerobowe na taśmach.

Jest jeszcze jeden powód. Mleko trzeba skupować i przetwarzać na bieżąco, a powstałe nadwyżki gdzieś zagospodarować. Żeby własne marki nie podgryzały się z markami sklepów, producenci zmieniają gramaturę, receptury i opakowania. O tym, że w Biedronce masło masłu nierówne, pisaliśmy już w naTemat.

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Kto naprawdę produkuje masło dla dyskontów?

Portal Strefa Biznesu przejrzał asortyment największych sklepów w Polsce i okazało się, że masło dla dyskontów robią potęgi polskiego mleczarstwa. Sam Polmlek dostarcza nabiał aż trzem rywalizującym ze sobą sieciom naraz, czyli Lidlowi (masło Pilos), Dino (masło Krasula) i Carrefourowi (ser edamski). Za kostkami masła stoją następujące zakłady:

Pilos (Lidl) – Polmlek Grudziądz Krasula , masło ekstra 82 proc. tłuszczu (Dino) – Polmlek Grudziądz (Zakład Mleczarski w Piotrkowie Kujawskim) Mleczna Dolina (Biedronka) – SM Mlekovita Carrefour Extra , masło extra osełka (Carrefour) – Lumiko z Łukowa

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A kto robi mleko i resztę nabiału?

Z zestawienia Strefy Biznesu wynika, że mleko z dyskontów i pozostały nabiał też mają swoich ukrytych producentów:

Pilos (Lidl), mleko pełne pasteryzowane w szklanej butelce – Agrocoop Mleczarnia Kalsk Biedronka , zewnętrzni producenci obok Mlekovity – OSM Krasnystaw, OSM Łowicz Krasula (Dino), twaróg sernikowy – OSM Włoszczowa Krasula (Dino), śmietana 18 proc. i jogurt naturalny – OSM Łobżenica Krasula (Dino), śmietana 12 proc. – OSM Jarocin Carrefour Classic , ser gouda tarty – TMT z Łomży Carrefour , ser edamski – Polmlek Carrefour Classic , ser camembert naturalny – Lactalis Polska Carrefour Extra , ser kozi w plastrach – EUROSER Dairy Group Carrefour Classic , ser topiony gouda – SERTOP z Tych

Czy marka własna to gorsze masło i mleko?

Jak wyjaśnia Strefa Biznesu, branża mleczarska musiała się dostosować do realiów, w których dyskonty przyciągają klientów szalonymi cenami marek własnych, jak mleko za mniej niż złotówkę. Gdy Dino robi promocję na masło, Biedronka i Lidl odpowiadają kuponami, a na tej wojnie promocyjnej między dyskontami bardzo korzystają także mleczarnie.

Klienci szukają produktów w różnych cenach, ale patrzą na skład. Logo sieci na opakowaniu nie oznacza więc automatycznie gorszej jakości. Bywa wręcz odwrotnie, bo duże sklepy chętnie rozwijają własne linie premium, ekologiczne i funkcjonalne. Granica między marką znanego mleczarza a tą ze sklepowej półki zaciera się coraz szybciej.

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Ile dyskonty płacą mleczarniom za masło i mleko?

Ta współpraca ma jednak swoją cenę. Jak wynika z innego tekstu Strefy Biznesu, średnie ceny płacone mleczarniom przez sieci handlowe spadły w ciągu roku. Za masło paczkowane w sierpniu płacili o 37,2 proc. mniej, a za mleko UHT o 23,9 proc.

Dane przytacza prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka Marcin Hydzik, który wskazuje na bardzo silną presję cenową i zdecydowanie słabszą pozycję negocjacyjną przetwórców wobec sieci.

Problem widać też po stronie surowca, bo średnia cena skupu mleka w pierwszym półroczu 2026 roku była o prawie 20 proc. niższa niż rok wcześniej, mimo że skup wzrósł o 2,6 proc.

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