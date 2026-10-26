Nowa oferta promocyjna w Biedronce od poniedziałku. Fot. Shutterstock.com / Sheviakova Kateryna

Biedronka przygotowała dla swoich klientów sporo rabatów na ostatni tydzień października. W najnowszej gazetce promocyjnej znajdziemy przecenioną kawę, herbatę, mleko i wiele innych artykułów codziennego użytku. Nie zabrakło również uwielbianych ofert typu "1+1 gratis", "2+1 gratis" lub "3+3 gratis".

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Biedronka regularnie oferuje swoim klientom rabaty oparte na zakupach wielosztuk, które cieszą się zawsze ogromną popularnością. Najnowsza oferta, która rozpoczęła się w poniedziałek 26 października i potrwa do soboty 31 października włącznie, obejmuje wiele kategorii produktów – od nabiału, kawy, herbaty czy mrożonek aż po słodkie i słone przekąski. Można więc zaopatrzyć się w spore zapasy.

Nabiał w promocji na półkach Biedronki

Przeceny objęły między innymi mleko UHT 3,2 proc. marki Mleczna Dolina w opakowaniach o pojemności 1 litra. Przy zakupie 6 sztuk każda z nich wychodzi przy kasie po 1,99 zł. Limit dzienny wyznaczony przez sieć to 12 sztuk na kartę Moja Biedronka. Mleko UHT 1,5 proc. Mleczna Dolina kosztuje z kolei 1,49 zł za litr pod warunkiem zakupu sześciu opakowań. W tym przypadku również obowiązuje dzienny limit wynoszący 12 sztuk na konto lojalnościowe.

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Kolejna duża promocja to "2+2 gratis", którą objęte zostały mleka UHT 3,2 proc. o pojemności 1 litra od marek Łaciate lub Wypasione. Zgodnie z zasadami akcji, dwa najtańsze produkty klient otrzymuje w gratisie, a limit na kartę Moja Biedronka wynosi 12 sztuk dziennie.

W ofercie znalazła się też promocja na masło w Biedronce: za masło Ekstra Mleczna Dolina o wadze 200 g zapłacimy 2,99 zł za sztukę, jeśli zdecydujemy się kupić trzy opakowania. W tym konkretnym przypadku limit dzienny wynosi dziewięć sztuk. Na promocji znalazł się też ser żółty Gouda Światowid w opakowaniu 400 g. W ramach akcji "1+1 gratis" za dwa opakowania zapłacimy tyle, ile normalnie za jedno, a limit to cztery sztuki na kartę Moja Biedronka.

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Biedronka tnie ceny za kawę i herbatę

Jest też coś dla kawoszy, którym często powracające rekordowe ceny kawy w Polsce dają się we znaki. Promocją "1+1 gratis" objęta została kawa Dallmayr w opakowaniach 500 g (zarówno ziarnista, jak i mielona). Przy tej ofercie tańszy produkt wychodzi gratis, warianty można mieszać dowolnie, a limit dzienny to 4 sztuki na kartę Moja Biedronka.

Kawa mielona MK Cafe Premium w opakowaniu 500 g kosztuje obecnie 37,99 zł. Z kolei za kawę mieloną Lavazza Crema e Gusto o pojemności 250 g zapłacimy 19,99 zł za sztukę, pod warunkiem zakupu dwóch opakowań. Limit dzienny wynosi tutaj cztery opakowania na kartę. W ofercie znalazła się też kawa mielona Mocca Fix Gold Woseba (250 g). Przy zakupie dwóch opakowań cena każdej ze sztuk wynosi 11,99 zł, przy limicie 2 sztuk na kartę.

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Kawa rozpuszczalna Jacobs Kronung (200 g) kosztuje teraz 27,99 zł zamiast 41,99 zł, z limitem dziennym ustalonym na 4 sztuki. W promocji dostępna jest również kawa ziarnista Tchibo Exclusive w opakowaniu 1 kg. Przy zakupie dwóch sztuk za każde zapłacimy przy kasie 49,99 zł zamiast 87,99 zł. Tutaj limit to również 4 sztuki na kartę Moja Biedronka.

Z kolei na wszystkie herbaty obowiązuje promocja "2+1 gratis", gdzie najtańszy produkt dostajemy za darmo. Warianty można mieszać dowolnie, a limit dzienny wynosi 6 opakowań na kartę.

Kasze, ryże oraz przekąski w ofercie promocyjnej Biedronki

Wszystkie kasze i ryże Plony Natury można kupić teraz w ramach promocji "2+1 gratis". Identyczna formuła dotyczy wszystkich mąk i skrobi. W obu przypadkach najtańszy produkt klient otrzymuje gratis, a limit dzienny to 6 sztuk na kartę Moja Biedronka.

Ponadto, wszystkie mrożone owoce i warzywa Mroźna Kraina są objęte promocją, gdzie przy zakupie drugi, tańszy produkt jest przeceniony o 50 proc. Asortyment w tej kategorii można mieszać całkowicie dowolnie.

Biedronka wróciła z promocjami także na słodkie i słone przekąski. Wszystkie chipsy Lay's dostępne są w ofercie "2+1 gratis", co oznacza, że najtańsza paczka wychodzi za darmo. Smaki można dobierać dowolnie, a limit dzienny wynosi 6 sztuk na kartę Moja Biedronka. Promocją objęte zostały też wszystkie chipsy, chrupki i prażynki marki Top – w tym przypadku drugi produkt można kupić 60 proc. taniej, z możliwością dowolnego łączenia smaków i rodzajów.

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Przechodząc do samych słodyczy, wszystkie cukierki na wagę biorą udział w akcji, w której przy zakupie minimum 400 g płaci się za całość 25 proc. taniej. Dzienny limit wynosi 2 kg na kartę Moja Biedronka. Ofertą "3+3 gratis" objęte zostały rogale 7Days i Milka w gramaturze od 50 do 60 g. Klienci mogą je mieszać dowolnie, trzy najtańsze wychodzą w gratisie, a limit na kartę wynosi w tym przypadku 12 sztuk.