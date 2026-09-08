Auchan sprzedaje akcesoria kuchenne SMEG z obniżkami cenowymi nawet do 76 proc. Fot. Shutterstock.com / tomeqs

Auchan z okazji 30 lat obecności sieci w Polsce ruszył ze sporymi promocjami. Szczególnie zwraca uwagę akcja, w której można zgarnąć akcesoria kuchenne kultowej marki SMEG. Przeceny sięgają nawet do 76 procent, a jak wiadomo, nie jest to tani sprzęt.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Kto z nas nie pogardziłby odrobiną retro designu we własnej kuchni? Włoska marka SMEG od lat jest znana ze swoich kultowych, kolorowych sprzętów AGD i naczyń, a teraz można kupić je w sieci sklepów Auchan i to z dodatkowymi obniżkami cenowymi. Tłumaczymy, na czym polega nowa akcja promocyjna.

Jak zdobyć naklejki na sprzęt SMEG w Auchan?

Sieć sklepów Auchan obchodzi w tym roku 30-lecie swojej obecności w Polsce i z tego powodu przygotowała dla klientów szereg nowych ofert. Jedną z nich jest pojawienie się sprzętów marki SMEG na sklepowych półkach.

Akcja opiera się na prostych zasadach: za każde 50 zł wydane jednorazowo na zakupach w Auchan, klient otrzymuje jedną naklejkę. Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z regulaminem, do tej puli nie wliczają się określone produkty, takie jak na przykład napoje alkoholowe. Znacznie szybciej punkty mogą zbierać posiadacze karty lojalnościowej Skarbonka – przy jej użyciu przy kasie liczba otrzymywanych naklejek jest podwajana.

REKLAMA

Zebrane naklejki pozwalają na zdobycie rabatów na sprzęty SMEG. Do skorzystania ze zniżki uprawnia zebranie 10 naklejek. Po skompletowaniu tej liczby należy udać się do wybranego sklepu stacjonarnego, odnaleźć stand ekspozycyjny z produktami, wybrać upatrzone akcesoria SMEG i udać się z nimi do kasy. Zebrane naklejki wymienia się tam na produkt z rabatem, który może sięgać nawet do 76 procent. Warto dodać, że oferta jest ważna od 3 września do 3 grudnia lub do wyczerpania zapasów.

Tego typu mechanizm promocyjny jest już bardzo dobrze znany polskim konsumentom. Podobne rozwiązania stosowała chociażby Biedronka ze swoimi słynnymi pluszakami za naklejki, która zresztą ostatnio znowu sprawiła, że Polacy stracili rozsądek.

REKLAMA

Jakie produkty SMEG kupimy w Auchan?

Wśród przecenionych naczyń SMEG w Auchan dostępna jest między innymi żeliwna patelnia do duszenia (do wyboru czarna lub kremowa). Jej regularna cena bez naklejek to 809,99 zł, jednak po uzbieraniu naklejek zapłacimy za nią 299,99 zł, co przekłada się na 62 proc. rabatu. Na standach znalazła się również żeliwna patelnia grillowa, również w kolorze kremowym i czarnym. Jej standardowa cena wynosi 389,99 zł, ale z naklejkami kupimy ją za 179,99 zł (zniżka o 53 proc.).

W ofercie pojawiły się też różnej wielkości naczynia do zapiekania w kolorze kremowym. Za małe naczynie zapłacimy 49,99 zł (wcześniej 129,99 zł – 61 proc. taniej), za średnie 59,99 zł (wcześniej 169,99 zł – 64 proc. taniej), a za duże 79,99 zł (regularna cena to 219,99 zł, co oznacza obniżkę rzędu 63 proc.). W sam raz na jesienne wypieki sprawdzi się także kremowa forma do tarty. Kosztuje ona 79,99 zł, podczas gdy jej regularna cena wynosi 169,99 zł (zniżka w tym przypadku to 52 proc.). Oprócz naczyń, klienci mogą kupić też zestawy sztućców, pojemniki na sztućce oraz praktyczne pojemniki do przechowywania żywności.

REKLAMA

SMEG to wręcz kultowa marka kuchennych sprzętów AGD, w skład których wchodzą między innymi tostery, czajniki, wolnostojące lodówki czy ekspresy do kawy. Ich charakterystyczny retro design oraz cała gama kolorów do wyboru są doskonale znane wszystkim miłośnikom dekorowania wnętrz. Urządzenia te są minimalistyczne, a ich barwy potrafią dopasować się do każdego wystroju.