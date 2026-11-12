Odsłonięta cegła i drewniane belki zamieniają stary strych w przestronny salon Fot. Valiantsin Orsik / Shutterstock

Metr kwadratowy nowego domu w stanie deweloperskim to dziś ok. 6 tys. zł, a do tego dochodzi jeszcze działka. Właściciele starych domów mają tańszą drogę do większego metrażu. Nie wystarczą jednak nowe płytki i świeża farba, ale gruntowna modernizacja. Ciekawych pomysłów jest naprawdę sporo.

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W naTemat pisaliśmy niedawno o kostce z PRL-u w Koziegłowach, w której pracownia Też Architekci zasypała piwnicę i wycięła strop. Po zmianach dom ma 120 m2. Taka przebudowa starego domu to coś więcej niż remont, bo zmienia konstrukcję, bryłę albo układ budynku.

Według danych Sekocenbud za II kwartał 2026 r., które przytacza serwis Kalkulato.pl, budowa domu murowanego do stanu deweloperskiego kosztuje 6004 zł za m2. Przy przebudowie nie trzeba kupować działki ani budować domu od fundamentów, dlatego wszystko wychodzi taniej i szybciej. Oto pięć pomysłów.

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1. Nadbudowa piętra w starym domu daje drugie tyle metrów

Najprostszy sposób, żeby podwoić metraż parterówki, to dołożyć kondygnację. Poradnik serwisu Top-Poddasze wylicza, że przy nadbudowie piętra płaci się głównie za strop, ściany, dach i izolację, bo grunt i fundamenty już są. Daje to 2800-5500 zł za m2.

Wszystko zależy od tego, czy stary dom uniesie dodatkowy ciężar. Gdy strop jest słaby albo konstrukcja drewniana, autorzy poradnika uznają, że "wygrywa rozbudowa na parterze lub budowa nowego obiektu". Dlatego zaczyna się od ekspertyzy konstruktora, która dla domu 100 m2 kosztuje 2500-6000 zł.

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2. Podniesienie dachu i adaptacja poddasza zamiast ciasnego strychu

Strych z niskimi ścianami i ostrymi skosami można zamienić w pełnowymiarowe pokoje. Podnosi się wtedy ściankę kolankową (niski murek, na którym opiera się dach), a razem z nią więźbę. Oferteo podaje, że adaptacja poddasza powiększa dom o 30-50 proc. i kosztuje 800-2500 zł za m2.

Ceny samego podniesienia dachu bardzo się różnią. Z wyliczeń serwisu Wzbudowa.pl wynika, że proste podniesienie to ok. 80-150 tys. zł, a wariant z nową więźbą i pokryciem 150-300 tys. zł.

3. Wycięcie stropu i ścian nośnych. Salon jak w lofcie

Kto czytał nasz artykuł o Koziegłowach, zna ten patent. Wycięcie fragmentu stropu daje salon na dwie kondygnacje, a ściany nośne zastępują belki z betonu lub stali, które fachowcy nazywają podciągami. Ciasne pokoiki z PRL-u łączą się w jedną jasną strefę dzienną.

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Serwis Daart.pl szacuje antresolę po likwidacji stropu na 50-100 tys. zł i ok. miesiąc prac. Na zgłoszenie z projektem art. 29 Prawa budowlanego pozwala przebudować elementy konstrukcyjne domu jednorodzinnego, "o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę". W praktyce chodzi o to, żeby zmiany nie wpływały na teren sąsiada.

4. Podział domu na dwa mieszkania dla dwóch pokoleń

Duży stary dom można też przerobić na dwa niezależne lokale. Rodzice mieszkają wtedy na parterze, dzieci na piętrze, albo jedno z mieszkań idzie na wynajem. Prawo budowlane dopuszcza w domu jednorodzinnym dwa lokale mieszkalne albo mieszkanie i lokal użytkowy zajmujący do 30 proc. powierzchni.

Stare domy mają tu przewagę. Serwis Nieruchomosci-online.pl przypomina, że limit dwóch lokali jako odrębnych nieruchomości nie obejmuje budynków z pozwoleniem na budowę wydanym przed 11 lipca 2003 r. Sam podział na papierze nie wystarczy. Prawo-budowlane.info opisuje sprawę, w której samodzielność jednego z lokali "wymaga przebudowy wejścia i rozdzielenia instalacji".

5. Dobudowa do domu w poziomie, czyli nowe skrzydło

Na dużej działce nową część stawia się obok starej. Fachowcy cytowani przez portal Rynekpierwotny.pl twierdzą, że "łatwiej jest dobudować nową część w poziomie, niż wyciągać dom w górę". W nowym skrzydle zmieści się np. salon z wyjściem do ogrodu.

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Trzeba jednak wylać nowe fundamenty i oddzielić obie części szczeliną (dylatacją), bo nowy budynek osiada inaczej niż stary. Pracownia MG Projekt ostrzega, że w starych domach fundamenty bywają za płytko i wymagają wzmocnienia. Top-Poddasze wycenia taką dobudowę do domu na 3800-7200 zł za m2, a więc blisko kosztu nowego domu.