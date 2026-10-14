Zwykła kostka ustępuje miejsca nowym nawierzchniom. Na podjazdach królują wielkie płyty. Fot. Kinek00 / Shutterstock

Kostka brukowa przez lata była polskim standardem przed domem. W zasadzie nikt nie myślał o tym, że można inaczej. Teraz projektanci i fachowcy coraz częściej podsuwają nowe, lepsze alternatywy. Kostka nie zniknie z polskich podwórek, ale przestaje być jedynym słusznym wyborem.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

W naTemat pisaliśmy już, że kostka brukowa odjeżdża do lamusa, a słowo betonoza przestało dotyczyć tylko miejskich rynków. Zacznijmy od tego, za co ten materiał pokochaliśmy.

Przede wszystkim za cenę. Zwykła kostka betonowa kosztuje według KB.pl 35-70 zł/m2. "Murator" przypomina, że da się ją zdjąć i ułożyć od nowa bez zniszczenia. Kiedy trzeba dostać się do rury pod podjazdem, to spora zaleta.

Dlaczego kostka brukowa przestała wystarczać?

Kostka słabo sobie radzi z wodą. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego podaje w broszurze o retencji, że współczynnik spływu dla kostki betonowej wynosi 0,5-0,75, a dla ogrodu najwyżej 0,1.

REKLAMA

Co to znaczy po ludzku? Że z każdego wiadra deszczu od połowy do trzech czwartych spływa do kanalizacji albo na sąsiada. A za deszczówkę wpuszczoną do ścieków można zapłacić nawet 10 tys. zł kary.

Serwis KB.pl zauważa, że kostkę najczęściej niszczą źle zagęszczona podbudowa i kiepskie odwodnienie, a mróz jest dopiero na trzecim miejscu. No i upał. Według e-budownictwo.pl ciemna kostka w pełnym słońcu rozgrzewa się do 50-70 st. C, więc przed garażem robi się patelnia jak na zabetonowanych rynkach miast. Lata są coraz gorętsze, więc to coraz większy problem.

REKLAMA

Co zamiast kostki brukowej? Wielkie płyty i kamienny dywan

Najgorętszą (pod względem trendów) odpowiedzią są płyty wielkoformatowe z betonu, gresu albo granitu, nawet 100 na 100 cm. "Bardzo modne staje się ostatnio połączenie płyt z nawierzchnią żwirową. Duże elementy otoczone drobnymi kamyczkami nabierają lekkości. Wydaje się, że się unoszą na żwirowej powierzchni" – pisze Dariusz Jędrzejewski w "Muratorze". Deszcz ma wtedy gdzie spłynąć.

Zapędy gasi jednak waga i cena. Płyta betonowa na podjazd musi mieć 8-15 cm grubości, a największe ważą kilkaset kilogramów, więc czasem potrzebny jest dźwig, a nie pomoc szwagra w samodzielnym układaniu.

REKLAMA

Z wyliczeń KB.pl wynika, że taki podjazd z robocizną kosztuje zwykle 220-380 zł/m2, więc przy małym budżecie kostka wciąż wychodzi kilka razy taniej. Zwłaszcza że sam koszt budowy domu w 2026 r. potrafi wyczyścić konto do dna.

Fani gładkich powierzchni wybierają za to kamienny dywan, a więc kruszywo zlepione żywicą w jedną warstwę bez fug. Chwasty przestają być więc utrapienieniem. Materiały kosztują od 100-150 zł do ponad 300 zł/m2. Trzeba pilnować rodzaju żywicy, bo "Epoksydy pod wpływem promieni UV ciemnieją" – ostrzega ten sam miesięcznik.

Ekokratka i nawierzchnie przepuszczalne. Podjazd, który pije deszcz

Najbardziej eko jest nawierzchnia w pełni przepuszczalna. Mowa np. o ekokratce lub inaczej kratce z tworzywa o strukturze plastra miodu, którą wypełnia się żwirem albo ziemią z trawą. Podjazd wygląda wtedy jak trawnik, a mimo to utrzyma samochód.

Pod żwir wystarczy kratka o wysokości 2,5-3 cm, a pod trawę co najmniej 4 cm. Broszura OODR dorzuca nośność ponad 100 t/m2 i trwałość ponad 20 lat, ale ostrzega przed gliną, na której woda zostaje w kruszywie.

Betonowe płyty ażurowe też przepuszczają wodę, choć wypełnione ziemią szybko się zamulają. „Kolmatacja płyt ażurowych w takim przypadku zachodzi dość szybko” – czytamy w broszurze ośrodka (kolmatacja to zatykanie porów). Na podobny kłopot z betonem jamistym, czyli betonem, w który woda wsiąka jak w gąbkę, zwraca uwagę KB.pl.