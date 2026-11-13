Netflix pokazał zwiastun "Buntu", serialu inspirowanego największym buntem więziennym w powojennej Europie. Znamy też datę premiery. Wszystko wskazuje na to, że dostaniemy mocny dramat sensacyjny i jedną z najlepszych ról Borysa Szyca. A to tylko wisienka na torcie kosmicznej serialowej jesieni nad Wisłą.
Jest 1989 rok. Polska zachłystuje się wolnością, ale za murami więzień wciąż rządzą przemoc, upokorzenie i bezwzględny system. Bunt, który zaczyna się jako walka o amnestię, szybko zamienia się w desperacką walkę o godność i przetrwanie.
"Bunt" to serial inspirowany prawdziwymi wydarzeniami
Historię oglądamy z trzech perspektyw: skazańców pod wodzą Reagana (Borys Szyc), uwikłanego we władzę polityka Janka Chmielewskiego (Filip Pławiak) i więziennej psycholożki Agnieszki Czajki (Anita Szepelska). Reagan i Janek to dawni współwięźniowie, którzy teraz stoją po dwóch stronach muru i próbują zapobiec rozlewowi krwi.
Serial "Bunt" inspirują prawdziwe wydarzenia. W 1989 roku przez polskie więzienia przetoczyła się fala buntów. Więźniowie liczyli na szeroką amnestię, a gdy okazało się, że nie obejmie recydywistów, wybuchły zamieszki. Najkrwawsze rozegrały się w zakładzie karnym w Czarnem.
Za reżyserię odpowiadają Mateusz Rakowicz (odcinki 1, 2, 4 i 5) i Marek Lechki (3 i 6), a scenariusz napisali Łukasz Bluszcz i Marcin Kubawski. Co ciekawe, Bluszcz przed laty współtworzył dokument o tych wydarzeniach. W obsadzie są też m.in. Jacek Poniedziałek, Rafał Maćkowiak, Artur Kujawa, Ryszard Kakietek, Michał Pietrzak, Michał Felczak i raper Wini (Winicjusz Bartków). "Bunt" zadebiutuje na Netfliksie 9 grudnia. Tego dnia na platformie pojawią się wszystkie sześć odcinków.
Borys Szyc nie do poznania. Filip Pławiak znów w mocnej roli
Zwiastun "Buntu" obiecuje dużo akcji, klaustrofobiczne więzienne korytarze, mocny język, napięcie rodem z filmów sensacyjnych i brutalną walkę o przetrwanie. Sceny walk na dziedzińcu robią w zapowiedzi ogromne wrażenie, ale najbardziej elektryzuje Szyc. Do roli Reagana aktor schudł 15 kilogramów i zapuścił włosy. Jest nie do poznania, a już po kilku ujęciach widać, że to może być jedna z najlepszych ról w jego karierze.
To kolejna metamorfoza w dorobku 48-letniego aktora. Grał m.in. kapitana Andrzeja Ułasiewicza w "Heweliuszu", Józefa Piłsudskiego w "Piłsudskim", Kaczmarka w "Zimnej wojnie" Pawła Pawlikowskiego, Janusza Radziwiłka w "Królu" i komisarza Forsta w serialu Netfliksa. A wielu widzów wciąż pamięta go jako Silnego z "Wojny polsko-ruskiej" i Alberta z "Symetrii".
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Pławiak to z kolei jeden z najciekawszych aktorów swojego pokolenia. Widzowie znają go przede wszystkim jako Kordiana "Zordona" Oryńskiego z "Chyłki". Zagrał też w "Rojście Millenium", "Białej odwadze", "Drelichu", a w tym roku Juliana Ochockiego w filmowej "Lalce".
Ta jesień to uczta dla fanów polskich seriali
"Bunt" zamknie serialową jesień, jakiej w polskim streamingu dawno nie było. W październiku Netflix pokazał drugi sezon "Matek pingwinów", który w dobę podbił ranking platformy. TVP i Prime Video wypuściły medyczny "SOR", a HBO Max kryminał "Zmora" z Magdaleną Cielecką. Z kolei na SkyShowtime Maria Dębska i Maciej Musiał powrócili w "Pionku", kontynuacji "Ślebody".
Na początku listopada Netflix rozbił bank ze "Znieczuleniem" z Leszkiem Lichotą. To pierwszy polski serial medyczny platformy i od razu trafił na szczyt top 10. 13 listopada na HBO Max zadebiutowało porażające "Wśród nocnej ciszy" Jana Holoubka o zbrodni połanieckiej, a pięć dni później na Netfliksa (który przypomina stare hity TVN) trafi "Prawo bestii" Kaspra Bajona, inspirowane sprawą "Szatana z Piotrkowa". Polskie seriale absolutnie nie mają się już czego wstydzić.