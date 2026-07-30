Koniec ery PiS w Sejmie. Morawiecki zrywa 11-letnią dominację Kaczyńskiego. Fot. X / Łukasz Schreiber

To jedna z największych politycznych zmian ostatnich lat. Klub parlamentarny Rozwój Plus, utworzony przez Mateusza Morawieckiego, liczy 40 posłów i odebrał PiS pozycję największego klubu w Sejmie, która należała do niego od ponad dekady. Wiadomo już, którzy parlamentarzyści zdecydowali się pójść za byłym premierem, a kto w ostatniej chwili wrócił do partii Jarosława Kaczyńskiego.

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Mateusz Morawiecki założył klub parlamentarny Rozwój Plus. To pokłosie trwającego od kwietnia konfliktu pomiędzy środowiskiem byłego premiera a bardziej prawicowymi odłamami Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński tydzień temu uznał, że 30-kilka osób związanych ze stowarzyszeniem Rozwój Plus podjęło decyzję o rezygnacji z członkostwa w jego partii.

Założony przez Mateusza Morawieckiego klub liczy jednak nieco więcej niż "30-kilku" posłów. Ich liczba wystarczyła, by pierwszy raz od 2015 roku (kiedy formacja Jarosława Kaczyńskiego zdobyła aż 235 mandatów) pozbawić PiS fotela hegemona. Pomimo braku uzyskania zdolności do rządzenia po wyborach w 2023 roku, prawicowy klub był najliczniejszym ugrupowaniem w Sejmie przez 11 lat. Zakończyło się to 30 lipca 2026 roku.

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"Dziś pierwszy dzień oficjalnego funkcjonowania klubu R+ w Sejmie zapraszam do śledzenia naszej aktywności" – zapowiedział Łukasz Schreiber we wpisie na X.

Rozwój Plus jest trzecią siłą w Sejmie

Obecnie największym klubem parlamentarnym jest Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni), która liczy 156 posłów. Na drugim miejscu jest Prawo i Sprawiedliwość ze 147 posłami. Klub Mateusza Morawieckiego jest na wysokim miejscu trzecim z 40 posłami.

Klub parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe – Trzecia Droga ma w Sejmie 32 reprezentantów. Koalicyjny klub Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Unia Pracy) ma 21 posłów. Na kolejnym miejscu jest Konfederacja z 16 mandatami w Sejmie. Ex aequo za nią znajdują się Centrum i Polska 2050 z 15 posłami. W Sejmie istnieją także trzy koła poselskie – Demokracja Bezpośrednia z 4 posłami, Razem z 4 posłami i Konfederacja Korony Polskiej z 3 posłami. Poza tym w parlamencie jest też 7 posłów niezrzeszonych.

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Dalsza część artykułu poniżej.

Którzy politycy są w klubie parlamentarnym Rozwój Plus?

Oto pełna lista 40 posłów, którzy tworzą Klub Parlamentarny Rozwój Plus tuż po jego ukonstytuowaniu:

Mateusz Morawiecki – przewodniczący klubu Łukasz Schreiber – wiceprzewodniczący klubu Anna Baluch Ryszard Bartosik Zbigniew Chmielowiec Anna Ewa Cicholska Janusz Cieszyński Michał Cieślak Elżbieta Duda Robert Gontarz Andrzej Gut-Mostowy Marcin Gwóźdź Marcin Horała Paweł Jabłoński Marek Jakubiak Fryderyk Sylwester Kapinos Łukasz Kmita Maria Koc Wiesław Krajewski Andrzej Kryj Krzysztof Kubów Anna Kwiecień Krzysztof Lipiec Marzena Anna Machałek Grzegorz Macko Monika Pawłowska Grzegorz Puda Paweł Rychlik Olga Ewa Semeniuk-Patkowska Sławomir Skwarek Mirosława Stachowiak-Różecka Krzysztof Szczucki Szymon Szynkowski vel Sęk Agnieszka Ścigaj Ryszard Terlecki Włodzimierz Tomaszewski Sylwester Tułajew Piotr Uściński Wojciech Michał Zubowski Ireneusz Zyska

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