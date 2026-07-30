To jedna z największych politycznych zmian ostatnich lat. Klub parlamentarny Rozwój Plus, utworzony przez Mateusza Morawieckiego, liczy 40 posłów i odebrał PiS pozycję największego klubu w Sejmie, która należała do niego od ponad dekady. Wiadomo już, którzy parlamentarzyści zdecydowali się pójść za byłym premierem, a kto w ostatniej chwili wrócił do partii Jarosława Kaczyńskiego.
Mateusz Morawiecki założył klub parlamentarny Rozwój Plus. To pokłosie trwającego od kwietnia konfliktu pomiędzy środowiskiem byłego premiera a bardziej prawicowymi odłamami Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński tydzień temu uznał, że 30-kilka osób związanych ze stowarzyszeniem Rozwój Plus podjęło decyzję o rezygnacji z członkostwa w jego partii.
Założony przez Mateusza Morawieckiego klub liczy jednak nieco więcej niż "30-kilku" posłów. Ich liczba wystarczyła, by pierwszy raz od 2015 roku (kiedy formacja Jarosława Kaczyńskiego zdobyła aż 235 mandatów) pozbawić PiS fotela hegemona. Pomimo braku uzyskania zdolności do rządzenia po wyborach w 2023 roku, prawicowy klub był najliczniejszym ugrupowaniem w Sejmie przez 11 lat. Zakończyło się to 30 lipca 2026 roku.
"Dziś pierwszy dzień oficjalnego funkcjonowania klubu R+ w Sejmie zapraszam do śledzenia naszej aktywności" – zapowiedział Łukasz Schreiber we wpisie na X.
Rozwój Plus jest trzecią siłą w Sejmie
Obecnie największym klubem parlamentarnym jest Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni), która liczy 156 posłów. Na drugim miejscu jest Prawo i Sprawiedliwość ze 147 posłami. Klub Mateusza Morawieckiego jest na wysokim miejscu trzecim z 40 posłami.
Klub parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe – Trzecia Droga ma w Sejmie 32 reprezentantów. Koalicyjny klub Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Unia Pracy) ma 21 posłów. Na kolejnym miejscu jest Konfederacja z 16 mandatami w Sejmie. Ex aequo za nią znajdują się Centrum i Polska 2050 z 15 posłami. W Sejmie istnieją także trzy koła poselskie – Demokracja Bezpośrednia z 4 posłami, Razem z 4 posłami i Konfederacja Korony Polskiej z 3 posłami. Poza tym w parlamencie jest też 7 posłów niezrzeszonych.
Dalsza część artykułu poniżej.
Zobacz także
Którzy politycy są w klubie parlamentarnym Rozwój Plus?
Oto pełna lista 40 posłów, którzy tworzą Klub Parlamentarny Rozwój Plus tuż po jego ukonstytuowaniu:
- Mateusz Morawiecki – przewodniczący klubu
- Łukasz Schreiber – wiceprzewodniczący klubu
- Anna Baluch
- Ryszard Bartosik
- Zbigniew Chmielowiec
- Anna Ewa Cicholska
- Janusz Cieszyński
- Michał Cieślak
- Elżbieta Duda
- Robert Gontarz
- Andrzej Gut-Mostowy
- Marcin Gwóźdź
- Marcin Horała
- Paweł Jabłoński
- Marek Jakubiak
- Fryderyk Sylwester Kapinos
- Łukasz Kmita
- Maria Koc
- Wiesław Krajewski
- Andrzej Kryj
- Krzysztof Kubów
- Anna Kwiecień
- Krzysztof Lipiec
- Marzena Anna Machałek
- Grzegorz Macko
- Monika Pawłowska
- Grzegorz Puda
- Paweł Rychlik
- Olga Ewa Semeniuk-Patkowska
- Sławomir Skwarek
- Mirosława Stachowiak-Różecka
- Krzysztof Szczucki
- Szymon Szynkowski vel Sęk
- Agnieszka Ścigaj
- Ryszard Terlecki
- Włodzimierz Tomaszewski
- Sylwester Tułajew
- Piotr Uściński
- Wojciech Michał Zubowski
- Ireneusz Zyska
Na liście brakuje więc Grzegorza Lorka, który zdecydował się na złożenie rezygnacji z Rozwoju Plus i powrót do Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej na taki gest zdecydował się również europoseł Daniel Obajtek.