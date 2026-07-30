Posłowie klubu rozwój Plus w Sejmie
Koniec ery PiS w Sejmie. Morawiecki zrywa 11-letnią dominację Kaczyńskiego. Fot. X / Łukasz Schreiber

To jedna z największych politycznych zmian ostatnich lat. Klub parlamentarny Rozwój Plus, utworzony przez Mateusza Morawieckiego, liczy 40 posłów i odebrał PiS pozycję największego klubu w Sejmie, która należała do niego od ponad dekady. Wiadomo już, którzy parlamentarzyści zdecydowali się pójść za byłym premierem, a kto w ostatniej chwili wrócił do partii Jarosława Kaczyńskiego.

Reklama.
Wygraj bilety DOUGLAS PREMIUM na koncert sanah!
REKLAMA

Mateusz Morawiecki założył klub parlamentarny Rozwój Plus. To pokłosie trwającego od kwietnia konfliktu pomiędzy środowiskiem byłego premiera a bardziej prawicowymi odłamami Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński tydzień temu uznał, że 30-kilka osób związanych ze stowarzyszeniem Rozwój Plus podjęło decyzję o rezygnacji z członkostwa w jego partii.

Założony przez Mateusza Morawieckiego klub liczy jednak nieco więcej niż "30-kilku" posłów. Ich liczba wystarczyła, by pierwszy raz od 2015 roku (kiedy formacja Jarosława Kaczyńskiego zdobyła aż 235 mandatów) pozbawić PiS fotela hegemona. Pomimo braku uzyskania zdolności do rządzenia po wyborach w 2023 roku, prawicowy klub był najliczniejszym ugrupowaniem w Sejmie przez 11 lat. Zakończyło się to 30 lipca 2026 roku.

"Dziś pierwszy dzień oficjalnego funkcjonowania klubu R+ w Sejmie zapraszam do śledzenia naszej aktywności" – zapowiedział Łukasz Schreiber we wpisie na X.

Rozwój Plus jest trzecią siłą w Sejmie

Obecnie największym klubem parlamentarnym jest Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni), która liczy 156 posłów. Na drugim miejscu jest Prawo i Sprawiedliwość ze 147 posłami. Klub Mateusza Morawieckiego jest na wysokim miejscu trzecim z 40 posłami.

Klub parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe – Trzecia Droga ma w Sejmie 32 reprezentantów. Koalicyjny klub Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Unia Pracy) ma 21 posłów. Na kolejnym miejscu jest Konfederacja z 16 mandatami w Sejmie. Ex aequo za nią znajdują się Centrum i Polska 2050 z 15 posłami. W Sejmie istnieją także trzy koła poselskie – Demokracja Bezpośrednia z 4 posłami, Razem z 4 posłami i Konfederacja Korony Polskiej z 3 posłami. Poza tym w parlamencie jest też 7 posłów niezrzeszonych.

Dalsza część artykułu poniżej.

Zobacz także

Byli najwierniejszym elektoratem PiS. Dziś w tym bastionie słyszymy: "Wyłączamy telewizory"
Pokazaliśmy ten sondaż w bastionie PiS. "Ludzie się pogubili", "Wyłączamy telewizory"
Jarosław Kaczyński, prezes PiS
Niemcy po rozpadzie PiS już nie owijają w bawełnę ws. Kaczyńskiego. "Zmierzch"
Elżbieta Witek rozmawia przez telefon
Szok po ruchu PiS ws. Elżbiety Witek. "Nie spodziewała się. To dla niej mocny strzał"
Mateusz Morawiecki
Morawiecki ładnie podsumował zachowanie PiS. Kilka zdań pójdzie im w pięty
Mateusz Morawiecki
Oficjalny koniec Morawieckiego w PiS odroczony. Tuż przed decyzją pokazał "10 filarów"
Mateusz Morawiecki
Morawiecki wrzucił zdjęcie, które zbulwersowało kobiety. "Typie! Ty je wspierasz?"

Którzy politycy są w klubie parlamentarnym Rozwój Plus?

Oto pełna lista 40 posłów, którzy tworzą Klub Parlamentarny Rozwój Plus tuż po jego ukonstytuowaniu:

  1. Mateusz Morawiecki – przewodniczący klubu
  2. Łukasz Schreiber – wiceprzewodniczący klubu
  3. Anna Baluch
  4. Ryszard Bartosik
  5. Zbigniew Chmielowiec
  6. Anna Ewa Cicholska
  7. Janusz Cieszyński
  8. Michał Cieślak
  9. Elżbieta Duda
  10. Robert Gontarz
  11. Andrzej Gut-Mostowy
  12. Marcin Gwóźdź
  13. Marcin Horała
  14. Paweł Jabłoński
  15. Marek Jakubiak
  16. Fryderyk Sylwester Kapinos
  17. Łukasz Kmita
  18. Maria Koc
  19. Wiesław Krajewski
  20. Andrzej Kryj
  21. Krzysztof Kubów
  22. Anna Kwiecień
  23. Krzysztof Lipiec
  24. Marzena Anna Machałek
  25. Grzegorz Macko
  26. Monika Pawłowska
  27. Grzegorz Puda
  28. Paweł Rychlik
  29. Olga Ewa Semeniuk-Patkowska
  30. Sławomir Skwarek
  31. Mirosława Stachowiak-Różecka
  32. Krzysztof Szczucki
  33. Szymon Szynkowski vel Sęk
  34. Agnieszka Ścigaj
  35. Ryszard Terlecki
  36. Włodzimierz Tomaszewski
  37. Sylwester Tułajew
  38. Piotr Uściński
  39. Wojciech Michał Zubowski
  40. Ireneusz Zyska

Na liście brakuje więc Grzegorza Lorka, który zdecydował się na złożenie rezygnacji z Rozwoju Plus i powrót do Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej na taki gest zdecydował się również europoseł Daniel Obajtek.