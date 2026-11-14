Do kominka nie wolno wrzucać wszystkiego. Gałęzie z ogrodu to dla prawa bioodpady. Fot. Alena Lom / Shutterstock

W kominku ląduje jesienią nie tylko drewno ze sklepu. Gałęzie po przycinaniu drzew wydają się darmowym opałem, ale prawo niestety widzi w nich coś innego. Za złamanie przepisów grozi grzywna, która spokojnie wystarczyłaby na wiele miesięcy ogrzewania.

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W naTemat pisaliśmy niedawno o tym, gdzie wyrzucić liście, bo i za ich palenie można dostać mandat. Po grabieniu zostają jeszcze gałęzie z przycinania drzew i krzewów. To kolejny odpad z działki, który kusi, żeby wrzucić go do ognia. Od niedawna jest to zabronione.

Gałęzie z ogrodu to bioodpady, nie opał

Zgodnie z ustawą o odpadach spalać odpady wolno tylko w spalarniach i współspalarniach odpadów. Nie ma tam mowy o ognisku, domowym piecu czy kominku. Kto robi to gdzie indziej, podlega karze aresztu albo grzywny (art. 191).

Gałąź staje się automatycznie odpadem, gdy właściciel chce się jej pozbyć. Ustawa zostawia wprawdzie furtkę w art. 31 ust. 7, który dopuszcza spalanie pozostałości roślinnych, o ile nie są "objęte obowiązkiem selektywnego zbierania".

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I właśnie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje właścicieli nieruchomości do selektywnego zbierania bioodpadów, także tych z ogrodów. Furtka więc w praktyce jest zamknięta.

Miejsce spalenia nie ma też znaczenia. Straż Miejska w Rudzie Śląskiej przypomina, że kara grozi za palenie odpadów roślinnych "w ogródku, na działce lub w piecu".

Kto zgłasza spalanie gałęzi i jaka grozi kara?

Serwis Warszawa W Pigułce podaje, że sąsiedzi często zgłaszają ogniska, a Eko Patrol dostaje sygnały o paleniu gałęzi, liści, drewna, a czasem plastiku. Strażnicy sprawdzają na miejscu, co naprawdę się pali.

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Sam ogień to nie wszystko. Dym i zapach to tzw. immisje, czyli uciążliwości, przed którymi sąsiedzi mogą bronić się w sądzie. Dochodzi ryzyko pożaru, bo przepisy przeciwpożarowe zakazują składowania materiałów palnych, w tym gałęzi, bliżej niż 4 m od sąsiedniej działki. Kodeks wykroczeń przewiduje grzywnę od 20 do 5000 zł.

Mandat to zwykle do 500 zł, a karać mogą policja, straż gminna i inspektorzy ochrony środowiska. Część portali pisze o 30 tys. zł, ale kwota 30 tys. zł i mandat do 5000 zł obowiązują od 2 stycznia 2026 r. dla wykroczeń pożarowych z art. 82, a nie dla samego palenia odpadów. O zaostrzonych karach pisaliśmy w tekście o wiosennych kontrolach działek.

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Co zrobić z gałęziami z ogrodu zamiast palenia?

Najprościej wystawić je przed dom w odpowiednim worku lub pojemniku. "Odpady 'zielone' (liście, skoszona trawa, rozdrobnione gałęzie) odbierane są przez operatorów cały rok" – czytamy w serwisie Warszawa 19115.

Jednak np. w Dzierżoniowie gałęzie trzeba wozić do PSZOK. Duże gałęzie bywają wykluczone z pojemnika na bioodpady zielone, więc przed cięciem warto sprawdzić regulamin gminy na stronie.

Alternatywą jest kompostownik na gałęzie ze zdrowych roślin, pocięte na mniejsze kawałki. W Warszawie opłata za odpady jest wtedy niższa o 9 zł, ale miasto nie odbiera od takich domów bioodpadów.

Przy regularnym cięciu przyda się rozdrabniacz do gałęzi. Rozdrobnione gałęzie można wykorzystać do ściółkowania, które ogranicza wzrost chwastów i zatrzymuje wilgoć w glebie.