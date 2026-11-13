Kościół Mariacki i Sukiennice na Rynku Głównym w Krakowie, na płycie rynku spacerujący ludzie i dorożka, z wieży kościoła odgrywany jest hejnał mariacki
Kościół Mariacki i Sukiennice na Rynku Głównym w Krakowie Fot. Mazur Travel / Shutterstock

W sobotę w wielu miejscach Hesji zabrzmi hejnał mariacki. Niemieccy strażacy chcą w ten sposób uczcić ofiary ataku w Krakowie i okazać solidarność z rannymi policjantami.

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W sobotę (14.11.2026) punktualnie o godz. 12 w wielu miejscach Hesji zabrzmi hejnał mariacki. Strażacy z tego zachodnioniemieckiego landu chcą w ten sposób uczcić ofiary tragicznego ataku w Krakowie i wyrazić solidarność z ich bliskimi.

Szczególnymi adresatami tego gestu jest dwóch ciężko rannych polskich policjantów. Obaj stanęli na drodze uzbrojonemu napastnikowi, ryzykując własnym życiem. Ich interwencja prawdopodobnie uratowała wiele osób. Jeden z rannych funkcjonariuszy jest również członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej.

Pomysłodawcą akcji jest Dirk Bamberger, kierujący strukturami muzycznymi Związku Straży Pożarnych Hesji. Inicjatywę poparła większość członków komisji muzycznej związku.

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Hejnał z wież kościelnych i ratuszy

Plan jest prosty: w sobotnie południe strażacy mają możliwie jednocześnie odegrać krakowską melodię z wież kościelnych i strażackich, okien ratuszy oraz innych charakterystycznych miejsc.

– Chcemy wysłać daleko słyszalny znak współczucia, wdzięczności i nadziei. Nie potrzeba do tego dużych orkiestr ani rozbudowanych uroczystości. Jeden trębacz na wieży kościoła lub w oknie ratusza wystarczy, by na wiele kilometrów wysłać przesłanie solidarności – powiedział Steffen Rupprecht, zastępca szefa struktur muzycznych Związku Straży Pożarnych Hesji.

Wybór hejnału mariackiego ma wymiar symboliczny. Melodia odgrywana co godzinę z wieży bazyliki Mariackiej jest w Krakowie wykonywana przez strażaków. Organizatorzy zwracają też uwagę na legendę o strażniku, który alarmując mieszkańców o nadciągającym niebezpieczeństwie, miał zostać śmiertelnie trafiony strzałą.

– Ta wielowiekowa tradycja symbolizuje ludzi, którzy ryzykują własnym życiem, aby chronić innych przed niebezpieczeństwem. Dokładnie to zrobili w minioną sobotę obaj polscy policjanci. Fakt, że ten szczególny sygnał trąbkowy do dziś grają strażacy, a jeden z policjantów sam jest naszym kolegą strażakiem, nadaje naszej inicjatywie szczególne znaczenie – powiedział Dirk Bamberger.

Opcja dla spóźnionych

Strażackie zespoły muzyczne, które nie będą mogły przyłączyć się do akcji w sobotę, mają możliwość odegrania hejnału dzień później. W niedzielę, 15 listopada, w Niemczech obchodzony jest Volkstrauertag, Dzień Żałoby Narodowej poświęcony pamięci ofiar wojen i przemocy.

Organizatorzy chcą też udokumentować akcję. Uczestniczące w niej grupy zostały poproszone o nagranie swoich występów. Z materiałów ma następnie powstać wspólny film pokazujący solidarność heskich strażaków z mieszkańcami Krakowa.

– Nasze współczucie kierujemy do ofiar i ich bliskich. Jednocześnie chcemy wyrazić obu ciężko rannym policjantom ogromny szacunek za ich odważną postawę i z całego serca życzyć im pełnego powrotu do zdrowia. Straż pożarna jest wspólnotą, która łączy ponad granicami państw. Poprzez muzykę chcemy dać wyraz tej więzi – podkreślił Bamberger.

W Hesji działa wiele strażackich orkiestr dętych. Informacja o akcji i zaproszenie do udziału mają zostać przekazane grupom za pośrednictwem struktur powiatowych.

– Straż pożarna symbolizuje człowieczeństwo i solidarność. Muzyka strażacka łączy ponad granicami państw. Kiedy w sobotę w Hesji zabrzmi melodia hejnału, pokażemy, jak bardzo muzyka może łączyć ludzi ponad granicami. Chcemy w ten sposób pokazać mieszkańcom Krakowa, że o nich myślimy – zaznaczył Norbert Fischer, prezes Związku Straży Pożarnych Hesji.

Opracowanie: Bartosz Dudek

Artykuł ukazał się pierwotnie na stronach Redakcji Polskiej DW