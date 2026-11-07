Ursula von der Leyen reaguje na tragedię w Krakowie. Fot. Alexandros Michailidis/shutterstock

Po tragicznych wydarzeniach w Krakowie kondolencje Polsce złożyli przedstawiciele europejskich władz. Głos zabrała m.in. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, premier Węgier Peter Magyar i kanclerz Niemiec Friedrich Merz.

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"W obliczu tragicznego zamachu moje myśli i serce są z poszkodowanymi, ich bliskimi oraz wszystkimi mieszkańcami Krakowa. Składam najszczersze wyrazy współczucia rodzinom ofiar. Dziękuję bohaterskim funkcjonariuszom policji za działanie z narażeniem życia. Europa łączy się z Polską w bólu i solidarności" – czytamy we wpisie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

Świat reaguje na tragedię w Krakowie

Jako jeden z pierwszych zareagował ambasador USA w Polsce Tom Rose: "Ameryka stoi u boku Polski w tej mrocznej godzinie, tak jak Polska stoi u boku swoich ukochanych obywateli Krakowa. Niech błogosławiona pamięć tych, którzy odeszli dziś, złagodzi żal tych, którzy opłakują".

Prezydent Ukrainy Wołydymyr Zełenski również zabrał głos: "Szokująca zbrodnia w Krakowie. W imieniu Narodu Ukraińskiego oraz własnym składam szczere kondolencje rodzinom i bliskim ofiar. Nie ma usprawiedliwienia dla napastnika i mamy nadzieję, że kara będzie dotkliwa".

I dodał: "Życzymy sił i powrotu do zdrowia ofiarom i wszystkim dotkniętym tą tragedią. Ukraina solidaryzuje się z Polską i Narodem Polskim. Ludzie mają prawo do bezpieczeństwa!".

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"Z wielkim smutkiem dowiedziałam się o strzelaninie na Rynku Głównym w Krakowie, w sobotnie popołudnie, które powinno było upłynąć w spokoju. Myślami jestem z niewinnymi ofiarami i ich rodzinami. Życzę wszystkim rannym szybkiego i pełnego powrotu do zdrowia. Dziękuję policji i służbom ratunkowym za szybką interwencję i opanowanie sytuacji. Bądź silny, Krakowie" – przekazała Roberta Metsola, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego.

Kondolencje przekazał także prezydent Litwy Gitanas Nausėda. "Jestem głęboko poruszony tragiczną strzelaniną w Krakowie. Składam najszczersze kondolencje rodzinom i bliskim osób, które straciły życie. Wszystkim rannym życzę szybkiego i pełnego powrotu do zdrowia. Litwa w pełni solidaryzuje się z prezydentem Karolem Nawrockim i narodem polskim w tym trudnym czasie" – napisał na platformie X.

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Głos na Facebooku zabrał premier Węgier. "Pragnę złożyć szczere kondolencje naszym polskim braciom i siostrom w związku z morderczym atakiem w Krakowie. Węgry stoją po stronie narodu polskiego" – napisał Peter Magyar.

"Straszne wiadomości o dzisiejszej popołudniowej strzelaninie w Krakowie. Moje głębokie i szczere kondolencje dla rodzin i przyjaciół ofiar, wszystkim rannym życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Łotwa solidaryzuje się z naszymi polskimi przyjaciółmi i sojusznikami w tej tragicznej godzinie" – przekazał z kolei prezydent Łotwy Edgars Rinkeviczs.

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"Wydarzenia w Krakowie głęboko mną wstrząsnęły. Moje myśli są z ofiarami i ich rodzinami. Niemcy stoją u boku Polski jako przyjaciel i partner w tych trudnych chwilach. Wszystkim poszkodowanym życzę szybkiego powrotu do zdrowia" – czytamy we wpisie kanclerza Niemiec Friedricha Merza.

Zamach na Rynku Głównym w Krakowie

W sobotę około godziny 15 doszło do strzelaniny na Rynku Głównym w Krakowie. W najnowszym komunikacie Małopolska Policja podała, że wśród ofiar są cztery kobiety i dwóch mężczyzn. 16 osób zostało rannych i trafiło pod opiekę lekarzy w krakowskich szpitalach. Po tragedii prezydent miasta Łukasz Gibała ogłosił żałobę, która potrwa do 11 listopada. Dwudniowa żałoba narodowa zostanie także ogłoszona prawdopodobnie w całej Polsce.

To Michał O. jest sprawcą zamachu w Krakowie. Z relacji świadków i zdjęć z miejsca tragedii wynika, że jeździł samochodem i jednocześnie strzelał. Na Rynek wjechał od strony ul. Sławkowskiej. Był ubrany w strój w stylu wojskowym, cały na zielono i wyposażony w wojskowy karabinek typu AR-15 z profesjonalną optyką.