Premier odrzucił zaproszenie od Karola Nawrockiego. Fot. shutterstock

Donald Tusk odrzucił zaproszenie od Kancelarii Prezydenta na poniedziałkowe spotkanie, na które zostali zaproszeni wszyscy przedstawiciele sił parlamentarnych. Mają rozmawiać o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Premier zapowiedział, że do Pałacu Prezydenckiego się nie wybiera i przedstawił powód.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Kancelaria Prezydenta rozesłała w czwartek 12 listopada zaproszenia do liderów wszystkich środowisk politycznych na kolejne rozmowy ws. Trybunału Konstytucyjnego. Spotkanie zaplanowano na najbliższy poniedziałek. Momentalnie pojawiły się jednak głosy, że to trochę dziwna gra Nawrockiego ws. TK, bowiem rozmowy poprowadzi już ktoś inny, nie głowa państwa. Nawrocki wyznaczył do tego zadania Zbigniewa Boguckiego.

Tusk nie wybiera się do Pałacu Prezydenckiego na rozmowy o TK

W piątek 13 listopada Donald Tusk, wracając z unijnego szczytu w Dublinie, został zapytany przez dziennikarzy, czy pojawi się na wspomnianym spotkaniu. Szef rządu postawił sprawę jasno. Nie wybiera się do Pałacu Prezydenckiego.

REKLAMA

– Sprawa Trybunału Konstytucyjnego jest rozstrzygnięta. To nie znaczy, że jest zaakceptowana ta sytuacja przez prezydenta, czy PiS, czy Konfederację. Ale ja nie czekam na akceptację ze strony tych, którzy przez lata rozwalali wymiar sprawiedliwości w Polsce, w tym Trybunał Konstytucyjny – stwierdził szef rządu.

I dodał: – Oni byli i są nadal od rozwalania i blokowania, a my jesteśmy od budowania i naprawiania. Trybunał Konstytucyjny jest na trudnej drodze naprawy. Zaczął pracę i warto się z tym faktem pogodzić. Także ja się nie wybieram.

Tusk i Nawrocki przerzucają się zaproszeniami

Przypomnijmy, że jeszcze niedawno, bo po zakończeniu posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, na którym Nawrocki obwiniał Tuska o chaos w TK, szef rządu sam proponował prezydentowi spotkanie, ale w cztery oczy.

REKLAMA

– Trudno będzie zbudować jakiś łatwy konsensus, porozumienie wokół tej sprawy. (...) Tu nie chodzi o to, żeby ktoś zatriumfował, ktoś kogoś upokarzał. Zaoferowałem także panu prezydentowi, że jestem gotów w tym tygodniu na spotkanie w cztery oczy, żebyśmy zastanowili się, jak na trwałe obniżyć to napięcie – mówił.

Jasno wskazał też, że jeżeli do spotkania dojdzie, to będzie ono tajne i bez wiedzy mediów. – Na pewno możliwa jest uczciwa, szczera rozmowa właśnie bez mediów, bez żadnego szumu na temat tego, jak uchronić Polskę przed napięciem wewnętrznym. Nawet jeśli będziemy pozostawali przy swoich zdaniach. Być może, parę osób nad tym pracuje, znajdziemy jakieś rozwiązanie, które będzie do zaakceptowania przez wszystkich – zaznaczał szef rządu.

REKLAMA

Wtedy ludzie Nawrockiego w jego imieniu wspominali o dwóch warunkach, od których zależy spotkanie Donalda Tuska z Karolem Nawrockim. "Powtórzyłem stanowisko Prezydenta RP, przedstawione podczas RBN: wychodzą z terenu TK kordony Policji, wchodzą do TK legalni sędziowie" – napisał wówczas Zbigniew Bogucki w serwisie X. Jak podsumował: "Niech to będzie wyraz dobrej woli strony rządowej".

Miała być wspólna wigilia w Sopocie...

Pałac Prezydencki bezlitośnie zareagował też na zaproszenie od premiera dla prezydenta na Wigilię. Przypomnijmy, że Tusk podczas wystąpienia 11 listopada zaprosił Nawrockiego do swojego mieszkania do Sopotu.

– Panie prezydencie, mieliśmy się spotkać. Trochę czekałem na to zaproszenie, ale od serca w takim razie, nie czekając dłużej, chcę zaprosić pana razem z małżonką, z rodziną, z dziećmi do mnie do domu w Sopocie. Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią. Porozmawiajmy, jak to się kiedyś mówiło, jak Polak z Polakiem – powiedział premier.

Tusk przekonywał, że sytuacja w kraju wymaga porozumienia między najważniejszymi osobami w państwie – zwłaszcza że chaos z Trybunałem kosztuje miliardy. – Polska warta jest naszej rozmowy. Polska warta jest solidarności Polek i Polaków. Nie zmarnujmy tego wielkiego wysiłku. Nie zmarnujmy tego cudu, jaki się nam zdarzył ponownie w naszej historii – zaapelował.

REKLAMA