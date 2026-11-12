Kancelaria prezydenta zwołuje spotkanie ws. TK. Fot. shutterstock

Kancelaria Karola Nawrockiego zapowiedziała zaproszenie liderów wszystkich środowisk politycznych na kolejne rozmowy ws. Trybunału Konstytucyjnego. Spotkanie zaplanowano na najbliższy poniedziałek. Czy będzie na nim prezydent? Obecnie wiadomo, że rozmowy ma poprowadzić Zbigniew Bogucki.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał w czwartek 12 listopada na konferencji, że zaproszenia mają zostać rozesłanie jeszcze dziś.

Spotkanie ws. TK. Rzecznik prezydenta: poprowadzi je minister Bogucki

Jak przekazał, podczas wcześniejszych konsultacji Karola Nawrockiego z przedstawicielami ugrupowań politycznych padło kilka propozycji, jak rozwiązać spór o TK. Zapytany o to, czy prezydent popiera postulowany przez wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza tzw. reset konstytucyjny, Rafał Leśkiewicz zaznaczył, że Kancelaria Prezydenta nie wyklucza żadnego z proponowanych scenariuszy.

Leśkiewicz nie potwierdził bezpośredniego udziału Nawrockiego w poniedziałkowym spotkaniu. Dopytywany o to przez dziennikarzy wskazał jedynie, że prezydent wyznaczył do tego zadania ministra Zbigniewa Boguckiego. – Zależy nam na tym, aby wszystkie siły polityczne pojawiły się przy jednym stole. To będzie jedno spotkanie, to nie będzie cykl spotkań i konsultacji, to będzie jedno spotkanie, które będzie prowadził minister Bogucki – wyjaśnił.

REKLAMA

Niewykluczone więc, że Karol Nawrocki nie pojawi się na spotkaniu, co wyraźnie obniży rangę wydarzenia. Zbigniew Bogucki nie ma silnej pozycji w oczach większości parlamentarnej.

Po kolejnych pytaniach od dziennikarzy rzecznik prezydenta dodał, iż spotkanie Donalda Tuska z Karolem Nawrockim też nie jest wykluczone, ale głowa państwa nie wycofuje się ze stawianych warunków: – To nie jest zmiana zdania, my nadal jesteśmy otwarci na spotkanie z panem premierem, tyle tylko, że postawiliśmy dwa, wydawałoby się, bardzo oczywiste i proste warunki.

Jak wyliczył Rafał Leśkiewicz, chodzi przede wszystkim o wycofanie policjantów sprzed siedziby Trybunału Konstytucyjnego oraz – jak to ujął – "umożliwienie wejścia do instytucji legalnie urzędującym sędziom, czyli przede wszystkim prezesowi i wiceprezesowi".

REKLAMA

Spotkanie Nawrockiego i Tuska. Kancelaria Prezydent wciąż stawia warunki

Przypomnijmy, że temat spotkania prezydenta i premiera w cztery oczy padł po zakończeniu posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, na którym Nawrocki obwinił Tuska. Szef rządu zabrał później głos na konferencji. – Trudno będzie zbudować jakiś łatwy konsensus, porozumienie wokół tej sprawy. (...) Tu nie chodzi o to, żeby ktoś zatriumfował, ktoś kogoś upokarzał. Zaoferowałem także panu prezydentowi, że jestem gotów w tym tygodniu na spotkanie w cztery oczy, żebyśmy zastanowili się, jak na trwałe obniżyć to napięcie – mówił.

REKLAMA

Jasno wskazał też, że jeżeli do spotkania dojdzie, to będzie ono tajne i bez wiedzy mediów. – Na pewno możliwa jest uczciwa, szczera rozmowa właśnie bez mediów, bez żadnego szumu na temat tego, jak uchronić Polskę przed napięciem wewnętrznym. Nawet jeśli będziemy pozostawali przy swoich zdaniach. Być może, parę osób nad tym pracuje, znajdziemy jakieś rozwiązanie, które będzie do zaakceptowania przez wszystkich – zaznaczał szef rządu.

Napięcie odbija się zresztą na gospodarce – złoty najsłabszy od trzech lat to także efekt sporu o Trybunał.