Pałac Prezydencki bezlitośnie o zaproszeniu Tuska do Sopotu. Fot. EUS-Nachrichten/shutterstock

Karol Nawrocki jest gotowy spotkać się z Donaldem Tuskiem, ale stawia dwa warunki. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz jasno dał do zrozumienia, że bez wycofania policji spod Trybunału Konstytucyjnego i wpuszczenia do niego wybranych sędziów do rozmowy nie dojdzie.

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– Pan premier znany jest z tego typu aktywności i prób takiego pozornego wyciągania dłoni. To kolejna próba pana premiera Donalda Tuska, by zaprosić pana prezydenta. Oczywiście nie ma w tym absolutnie żadnej szczerości, nie mamy co do tego żadnych złudzeń. To był gest wyłącznie o charakterze politycznym – powiedział rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w programie "Tłit" Wirtualnej Polski

Tusk zaprosił Nawrockiego do Sopotu

Jak pisaliśmy w naTemat, Tusk zaprosił Nawrockiego na Wigilię do Sopotu podczas uroczystości chrztu promu Bursztyn Unity w Szczecinie. Zaproponował, by Karol Nawrocki przyjechał do jego domu razem z żoną i dziećmi.

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– Panie Prezydencie, mieliśmy się spotkać. Trochę czekałem na to zaproszenie, ale od serca w takim razie, nie czekając dłużej, chcę zaprosić pana razem z małżonką, z rodziną, z dziećmi do mnie do domu w Sopocie. Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią. Porozmawiajmy, jak to się kiedyś mówiło, jak Polak z Polakiem – powiedział premier.

Tusk przekonywał, że sytuacja w kraju wymaga porozumienia między najważniejszymi osobami w państwie. – Polska warta jest naszej rozmowy. Polska warta jest solidarności Polek i Polaków. Nie zmarnujmy tego wielkiego wysiłku. Nie zmarnujmy tego cudu, jaki się nam zdarzył ponownie w naszej historii – zaapelował.

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Dwa warunki Karola Nawrockiego

Rzecznik prezydenta zarzucił Tuskowi prowadzenie politycznych gierek i ponownie nawiązał do sporu o to, kto rządzi teraz w TK.

– Każdy, kto zna Donalda Tuska, doskonale wie, że to jest element jego gierek politycznych, które regularnie uprawia. Nie siada się do jednego stołu z człowiekiem, który złamał Konstytucję, który prowadzi uzurpatorów do Trybunału Konstytucyjnego – mówił w WP.

Podkreślił też, że Karol Nawrocki nie wyklucza rozmowy z szefem rządu. Według rzecznika prezydent oczekuje jednak wcześniejszych zmian w Trybunale.

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– Pan prezydent wyraźnie powiedział, że jest gotowy na spotkanie z panem premierem Donaldem Tuskiem, ale postawił dwa bardzo proste do spełnienia warunki: wycofanie policji z Trybunału Konstytucyjnego i umożliwienie wejścia do Trybunału sędziom, którzy mają tam prawo przebywać, bo są sędziami Trybunału – dodał Leśkiewicz.

Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, na którym Nawrocki obwinił Tuska za sytuację w Trybunale. Donald Tusk poinformował wówczas, że zaproponował Nawrockiemu spotkanie w cztery oczy.