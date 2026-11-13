Nawrocki zawetował kolejną ustawę. Fot. shutterstock

Karol Nawrocki podpisał 6 ustaw, a jedną zawetował. Ta, pod którą nie pojawił się podpis, dotyczy bezpieczeństwa w sieci. – Wróciło widmo urzędnika cenzora, który będzie podejmował decyzje, co wolno, a czego nie wolno w internecie – grzmiał prezydent. Sieć zalewają już krytyczne komentarze, ale i obrońców Nawrockiego nie brakuje.

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Karol Nawrocki miał czas do północy. W piątek po południu 13 listopada pojawiła się informacja o decyzji głowy państwa. Prezydent zawetował ustawę wdrażającą Akt o usługach cyfrowych (DSA), na mocy której możliwe miało być blokowanie nielegalnych treści w sieci.

Nawrocki zawetował ustawę dotyczącą DSA

– Od początku pracy nad tym prawem rząd miesza europejski obowiązek z własnym, politycznym interesem – mówił Nawrocki na nagraniu zamieszczonym w sieci, tłumacząc swoje weto. Przypomniał przy tym, że już raz odmówił podpisania ustawy dotyczącej DSA.

– Wróciło widmo urzędnika cenzora, który będzie podejmował decyzje, co wolno, a czego nie wolno w internecie. Rolą urzędnika nie jest oferowanie wyroków o tym, czy dana treść była przestępstwem, czy nie. To jest wyłącznie kompetencja wymiaru sprawiedliwości i niezawisłych sędziów – powiedział.

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Decyzję Nawrockiego komentują już eksperci i politycy. "Karol Nawrocki – wielki obrońca suwerenności, który wetując ustawę DSA oddał kontrolę nad polskim internetem Mecie i TikTokowi" – napisał na platformie X rzecznik rządu Adam Szłapka.

"Piątek trzynastego. Czarny dzień dla bezpieczeństwa Polek i Polaków w internecie" – skwitował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. "Każda wylana łza, każda krzywda dziecka, każde internetowe zło zapisze się na kanwach Pana prezydentury. Wstyd i hańba!" – dodał.

Zdaniem Gawkowskiego "prezydent nic nie zrozumiał i ponownie zawetował ustawę cyfrową". "To weto to nie tylko wyrzucenie do kosza przepisów, ale przyzwolenie na hejt, nienawiść i śmierć, którą Internet również niesie. Za to wszystko Prezydent bierze osobistą odpowiedzialność" – stwierdził minister.

Ekspert z Uczelni Korczaka oraz wiceprzewodniczący Państwowej Komisji ds. przeciwdz. wykorzystaniu małoletnich poniżej lat 15 Konrad Ciesiołkiewicz także przyznał, że weto prezydenta jest fatalną decyzją. "Nie spodziewałem się tego. Argumentacja jest całkowicie nieadekwatna do stanu rzeczy. DSA przywraca elementarne znamiona suwerenności państwa w tym obszarze. Chroni społeczeństwo przed przestępcami, a w pierwszej kolejności najbardziej wrażliwe grupy społeczne" – wymieniał.

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I dodał, że "każdy raport, jaki zna dotyczący walki z dezinformacją i przeciwdziałania radykalizacji w przestrzeni platform zawiera rekomendację pilnego wdrożenia mechanizmów DSA". "A u nas weto..." – skwitował wymownie.

Weto Nawrockiego poparł z kolei m.in. Sławomir Mentzen. "Prezydent Karol Nawrocki zawetował kolejną próbę cenzury internetu! Bardzo dobrze! Nie można pozwalać na ograniczanie wolności słowa" – napisał współlider Konfederacji.

Nawrocki podpisał inne ustawy:

ustawę zmieniającą niektóre ustawy w celu wychowania patriotycznego ustawę o zmianie ustawy o działaniach antyterrorystycznych ustawę o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej oraz niektórych innych ustaw ustawę o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ustawę o zmianie ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.

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