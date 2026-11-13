Premier ostro o wecie w sprawie DSA. Mówi o wstydzie i polskich dzieciach. Fot. KPRM

Prezydent Karol Nawrocki podpisał w piątek 13 listopada sześć ustaw, ale jedną zawetował. To właśnie brak jego podpisu pod ustawą o DSA szybko skomentował premier Donald Tusk, który w trzech zdaniach wskazał, o jaką stawkę jego zdaniem toczy się spór.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Zawetowana ustawa miała wdrożyć w Polsce część unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA) i umożliwić szybkie blokowanie nielegalnych treści w internecie. Ustawa po raz kolejny trafiła na biurko prezydenta, a termin na decyzję mijał z końcem piątku. To kolejna odsłona sporu prezydenta z rządem.

Podpisane zostały m.in. ustawy o wychowaniu patriotycznym, o działaniach antyterrorystycznych, o zachętach dla produkcji audiowizualnej, nowelizacje Prawa farmaceutycznego i VAT oraz ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.

Tusk o wecie Nawrockiego: "A jednak zawetował"

Premier odniósł się do sprawy we wpisie na X. Nie użył w nim nazwy DSA i nazwiska prezydenta, ale napisał za to o tym, kogo ustawa miała chronić.

REKLAMA

"Ochrona dzieci przed internetowymi przestępcami. Trudno wyobrazić sobie ważniejszą sprawę, która powinna łączyć ponad politycznymi podziałami. A jednak zawetował" – napisał Donald Tusk.

Ostrzej wypowiedział się na briefingu prasowym, pytany, czy weto go zaskoczyło.

– Myślałem, że prezydent nie jest w stanie mnie już niczym zaskoczyć, jeśli chodzi o wetowanie, ale tym jestem mimo wszystko bardzo zaskoczony, bo szczególnie w kontekście zdarzeń z ostatnich miesięcy chronienie dzieci, młodych ludzi przed złem w internecie, przed nienawiścią, przed agresją, przed przestępcami w internecie wydawało się czymś tak oczywistym – mówił Donald Tusk.

REKLAMA

Nie jestem w stanie pojąć, dlaczego prezydent jest gotów blokować nawet tak potrzebne i tak społecznie uzasadnione ustawy. To jest wstyd tak naprawdę. Jeśli chce toczyć wojnę z rządem kosztem polskich dzieci i polskiego bezpieczeństwa, to jest po prostu wstyd. Donald Tusk Premier RP

Pytany, czy rząd spróbuje wprowadzić te przepisy jeszcze raz, premier przyznał, że nie wie, co w tej sprawie można zrobić. – Wydaje mi się, że jest to tylko taka ślepa, polityczna niechęć, żeby blokować i przeszkadzać – dodał szef rządu.

REKLAMA

O co chodzi w ustawie o DSA? Szybkie blokowanie nielegalnych treści

Nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. Celem było wprowadzenie procedury szybkich nakazów blokowania treści naruszających prawo, z poszanowaniem praw użytkowników sieci.

Rejestr stron wykorzystywanych do rozpowszechniania nielegalnych treści miał prowadzić prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). O szybkie blokowanie mogliby występować prokuratorzy, policja, Krajowa Administracja Skarbowa i Straż Graniczna, także w sprawach związanych z wykorzystywaniem dzieci. Eksperci bowiem alarmują, że nie pod szkołą, lecz w internecie przestępcy czyhają na dzieci.

To druga część przepisów wdrażających DSA. W październiku Sejm, reagując po serii ataków w szkołach, uchwalił ustawę blokującą nielegalne treści. Pierwsza część, która robi z prezesa UKE koordynatora do spraw usług cyfrowych, została podpisana przez prezydenta pod koniec września i weszła w życie 6 listopada. Wcześniejszą, całościową wersję ustawy Nawrocki zawetował już 9 stycznia.

Jak to uzasadnia prezydent? – Nie mogę także pominąć, tego jak uzasadniono powrót do przepisów, które w zasadzie wypełniają znamiona cenzury prewencyjnej. Rząd postanowił w sposób karygodny, wykorzystać do tego serię tragicznych ataków nożowników w polskich szkołach – mówił Karol Nawrocki.

REKLAMA