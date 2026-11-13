Prezydent Karol Nawrocki podpisał w piątek 13 listopada sześć ustaw, ale jedną zawetował. To właśnie brak jego podpisu pod ustawą o DSA szybko skomentował premier Donald Tusk, który w trzech zdaniach wskazał, o jaką stawkę jego zdaniem toczy się spór.
Zawetowana ustawa miała wdrożyć w Polsce część unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA) i umożliwić szybkie blokowanie nielegalnych treści w internecie. Ustawa po raz kolejny trafiła na biurko prezydenta, a termin na decyzję mijał z końcem piątku. To kolejna odsłona sporu prezydenta z rządem.
Podpisane zostały m.in. ustawy o wychowaniu patriotycznym, o działaniach antyterrorystycznych, o zachętach dla produkcji audiowizualnej, nowelizacje Prawa farmaceutycznego i VAT oraz ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.
Tusk o wecie Nawrockiego: "A jednak zawetował"
Premier odniósł się do sprawy we wpisie na X. Nie użył w nim nazwy DSA i nazwiska prezydenta, ale napisał za to o tym, kogo ustawa miała chronić.
"Ochrona dzieci przed internetowymi przestępcami. Trudno wyobrazić sobie ważniejszą sprawę, która powinna łączyć ponad politycznymi podziałami. A jednak zawetował" – napisał Donald Tusk.
Ostrzej wypowiedział się na briefingu prasowym, pytany, czy weto go zaskoczyło.
– Myślałem, że prezydent nie jest w stanie mnie już niczym zaskoczyć, jeśli chodzi o wetowanie, ale tym jestem mimo wszystko bardzo zaskoczony, bo szczególnie w kontekście zdarzeń z ostatnich miesięcy chronienie dzieci, młodych ludzi przed złem w internecie, przed nienawiścią, przed agresją, przed przestępcami w internecie wydawało się czymś tak oczywistym – mówił Donald Tusk.
Donald Tusk
Premier RP
Pytany, czy rząd spróbuje wprowadzić te przepisy jeszcze raz, premier przyznał, że nie wie, co w tej sprawie można zrobić. – Wydaje mi się, że jest to tylko taka ślepa, polityczna niechęć, żeby blokować i przeszkadzać – dodał szef rządu.
Premier niepierwszy raz komentuje weto prezydenta chwilę po decyzji. W czerwcu Tusk uderzał w Nawrockiego po wecie ws. kryptowalut, pisząc wprost o "uwikłaniu". Z kolei gdy wcześniej przywołał styczniowe weto DSA w kontekście ataków w szkołach, rzecznik Nawrockiego powiedział, że "To obrzydliwe i skrajnie cyniczne".
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O co chodzi w ustawie o DSA? Szybkie blokowanie nielegalnych treści
Nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. Celem było wprowadzenie procedury szybkich nakazów blokowania treści naruszających prawo, z poszanowaniem praw użytkowników sieci.
Rejestr stron wykorzystywanych do rozpowszechniania nielegalnych treści miał prowadzić prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). O szybkie blokowanie mogliby występować prokuratorzy, policja, Krajowa Administracja Skarbowa i Straż Graniczna, także w sprawach związanych z wykorzystywaniem dzieci. Eksperci bowiem alarmują, że nie pod szkołą, lecz w internecie przestępcy czyhają na dzieci.
To druga część przepisów wdrażających DSA. W październiku Sejm, reagując po serii ataków w szkołach, uchwalił ustawę blokującą nielegalne treści. Pierwsza część, która robi z prezesa UKE koordynatora do spraw usług cyfrowych, została podpisana przez prezydenta pod koniec września i weszła w życie 6 listopada. Wcześniejszą, całościową wersję ustawy Nawrocki zawetował już 9 stycznia.
Jak to uzasadnia prezydent? – Nie mogę także pominąć, tego jak uzasadniono powrót do przepisów, które w zasadzie wypełniają znamiona cenzury prewencyjnej. Rząd postanowił w sposób karygodny, wykorzystać do tego serię tragicznych ataków nożowników w polskich szkołach – mówił Karol Nawrocki.
Konserwatywne środowiska obawiały się nadmiernego blokowania treści uznawanych za mowę nienawiści. Rząd przekonuje z kolei, że chodzi o walkę z przestępstwami w sieci i ochronę użytkowników, w tym właśnie dzieci.