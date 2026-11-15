Sala balowa Trumpa nabiera rozmachu Fot. Shutterstock; X / James E. Clyburn; montaż: naTemat

Donald Trump chyba nie lubi małych rzeczy. Jego nowa sala balowa przy Białym Domu rośnie w oczach, a najnowsze zdjęcia z powietrza pokazują, jak gigantyczna jest to inwestycja. Dobudowywane wschodnie skrzydło zaczyna wręcz przyćmiewać historyczną rezydencję amerykańskich prezydentów. Fotografia wywołała burzę w sieci, a w sprawie grzmiał nawet były prezydent Joe Biden.

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W sieci pojawiło się nowe zdjęcie przedstawiające Biały Dom i powstający obok niego kompleks z salą balową Donalda Trumpa. Fotografia, którą udostępnił kongresmen Partii Demokratycznej James E. Clyburn, została zrobiona z powietrza i doskonale pokazuje gigantyczną skalę całego przedsięwzięcia. Nowy budynek jest tak ogromny, że na pierwszy rzut oka... niemal przyćmiewa samą rezydencję.

"Mam nadzieję, że wszyscy dobrze się przyjrzą temu zdjęciu. Budowana przez Trumpa sala balowa jest teraz większa niż reszta Białego Domu. Znacznie większa. Ten kontrast mówi wszystko, co musisz wiedzieć o tym prezydencie i jego priorytetach" – napisał na platformie X.

Zdjęcie szybko zaczęło krążyć w mediach społecznościowych. Nie brakuje komentarzy krytykujących rozmach inwestycji, która – zdaniem wielu – jest zupełnie niepotrzebna, a niektórzy internauci wprost domagają się wyburzenia nowej konstrukcji. Inni zauważają, że dzięki remontowi Biały Dom pomieści więcej gości, a całość zapowiada się imponująco.

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Warto jednak podkreślić, że większe od głównego budynku Białego Domu jest całe nowe wschodnie skrzydło wraz z zapleczem, a nie sama sala balowa.

Sala balowa na tysiąc gości, kino i tajny bunkier. Co powstaje przy Białym Domu?

Budowa jest już mocno zaawansowana. 4 listopada Donald Trump pojawił się na placu budowy, gdzie podpisał ostatnią stalową belkę konstrukcji. Podczas ceremonii administracja Białego Domu poinformowała, że prace są ukończone w około 70 proc.

Sama sala balowa ma mieć około 2 tys. metrów kwadratowych i pomieścić nawet tysiąc siedzących gości. Całe nowe skrzydło zajmie jednak znacznie więcej miejsca – około 8,3 tys. metrów kwadratowych. Dla porównania główny budynek Białego Domu ma około 5,5 tys. metrów kwadratowych.

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Co jeszcze znajdzie się w środku? Na liście są m.in. kino na 42 miejsca, biura współpracowników pierwszej damy i dodatkowe pomieszczenia. Pod kompleksem ma powstać również bunkier z awaryjnym centrum operacyjnym prezydenta. Szczegóły dotyczące tej części inwestycji nie są jednak ujawniane.

Trump zapowiada, że nowe skrzydło zostanie wykończone w stylu neoklasycystycznym, tak aby pasowało do reszty kompleksu. Na razie stalowa konstrukcja mocno odcina się od historycznej posiadłości, która powstawała w latach 1792–1800. Zakończenie prac zaplanowano na wrzesień 2028 roku, czyli tuż przed kolejnymi wyborami prezydenckimi.

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Joe Biden o sali balowej Trumpa: "Co my właściwie wyprawiamy?"

Projekt, który był inicjatywą Trumpa, już na samym początku wywołał burzę. Chodzi nie tylko o jego rozmiar, ale też o to, że pod budowę wyburzono historyczne wschodnie skrzydło Białego Domu. Krytycy zarzucają Trumpowi, że bez odpowiednich konsultacji oraz zgód zdecydował się na radykalną zmianę jednego z najważniejszych budynków w USA i amerykańskiego zabytku (choć jest to zgodne z prawem).

Joe Biden również nie jest zachwycony budowlą. W rozmowie z magazynem "People" były prezydent został zapytany o salę balową i wyburzenie wschodniego skrzydła, a jego odpowiedź była wymowna – To niemal tak niepokojące jak złote sztaby na ścianach Białego Domu i Gabinetu Owalnego. Co my właściwie wyprawiamy? Uważam to za niepokojące – powiedział Biden, odnosząc się do wyśmiewanych w internecie nowych złotych dekoracji.

Na tym były przywódca USA nie skończył. – Decyzję prezydenta o wyburzeniu wschodniego skrzydła i wiele innych działań postrzegam jako próbę stworzenia pomników samego siebie: "Ja to zbudowałem". Uważam to za niegodne naszego kraju" – stwierdził. Krytycy obecnego prezydenta od dawna przekonują zresztą, że Ameryka nawet bez Trumpa... będzie Ameryką pełną Trumpa.