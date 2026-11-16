3 nastolatków w rękach ABW. Fot. www.abw.gov.pl (zdj. ilustracyjne)

3 nastolatków w rękach ABW. Jak przekazał minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, chodzi o 16-latka oraz dwóch 17-latków – powiązanych z międzynarodowym środowiskiem neonazistowskim. Nastolatkowie "podejmowali już działania zmierzające do popełniania przestępstw o charakterze terrorystycznym".

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ABW ujęła trzech nastolatków związanych z międzynarodowym środowiskiem neonazistowskim. Jak czytamy w komunikacie Tomasza Siemoniaka, zatrzymani propagowali ideologię nazistowską i faszystowską. Ale to nie wszystko. Swoimi działaniami mieli już dążyć do zrealizowania "przestępstw o charakterze terrorystycznym".

Niepokojące ustalenia ws. działań i planów 17–latków

"Szczególne znaczenie dla postępowania mają ustalenia dotyczące dwóch 17-latków. Za pośrednictwem komunikatorów internetowych wymieniali się informacjami dotyczącymi domowej produkcji materiałów wybuchowych, konstruowania improwizowanej broni palnej oraz wytwarzania materiałów pirotechnicznych do bezpośredniego przeprowadzenia działań o charakterze terrorystycznym" – ujawnił minister.

Funkcjonariusze przeszukali ich mieszkania. W jednym z nich zabezpieczyli substancje chemiczne mogące służyć do wytwarzania materiałów wybuchowych. Decyzją sądu dwaj 17-latkowie trafili do aresztu, a ich 16-letni kolega został umieszczony w schronisku dla nieletnich. "Śledztwo w tej sprawie, prowadzone przez gdańską Prokuraturę Regionalną, wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ma charakter rozwojowy" – przekazał Siemoniak.

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To niepierwsza taka sprawa. We wrześniu służby informowały, że Paweł G. miał planować zamach na meczet i szkołę, a wcześniej w Olsztynie 19-latkowie zatrzymani przez ABW mieli przygotowywać atak w jednej ze szkół średnich.

Zatrzymano 16-letniego Rosjanina, który groził zabójstwem

16 listopada, czyli tego samego dnia, w którym Siemoniak poinformował o trzech zatrzymanych nastolatkach, stołeczni policjanci donieśli o akcji w jednej ze szkół na terenie Ursynowa. Do mundurowych dotarły informacje o niepokojącym zachowaniu ucznia: 16-letniego Rosjanina. Sprawa wpisuje się w serię niepokojących incydentów w szkołach – w październiku doszło do ataku nożownika w Ostrołęce, a po kolejnych alarmach pojawiła się policja przy każdej szkole w Polsce.

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Chłopak miał grozić zabójstwem swoim koleżankom i kolegom oraz przedstawicielom dyrekcji. "Treść gróźb wzbudziła uzasadnioną obawę ich spełnienia, dlatego policjanci natychmiast podjęli działania. Funkcjonariusze przyjechali do szkoły i zatrzymali nieletniego" – przekazała asp. szt. Marta Haberska.

Następnie funkcjonariusze rozpoczęli czynności, których celem było dokładne ustalenie przebiegu zdarzenia i zabezpieczenie materiału dowodowego (zabezpieczyli między innymi telefon 16-latka).

Niepokojące materiały w telefonie 16-latka

"Znalezione w nim treści okazały się istotne dla prowadzonego postępowania i wskazują na podejrzenie propagowania przez nieletniego faszystowskiego ustroju państwa. Dodatkowo nieletni na swoich mediach społecznościowych zamieszczał zdjęcia z nożem oraz przedmiotami przypominającymi broń" – ustalili policjanci.

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Teraz nastolatek odpowie za kierowanie gróźb karalnych oraz treści ujawnione w jego telefonie. "Postępowanie obejmuje także podejrzenie popełnienia przez nieletniego innego czynu o charakterze se***ym" – czytamy w oświadczeniu warszawskiej policji. 16-letni Rosjanin najbliższe trzy miesiące spędzi w ośrodku wychowawczym.