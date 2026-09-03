Sieć zalała fala informacji o zakazach palenia węglem, ale chaos informacyjny sprawia, że niewielu właścicieli domów wie, na czym stoi. Tłumaczymy krok po kroku, od czego tak naprawdę zależy termin wymiany pieca, czym różni się "kopciuch" od klasy 5 i dlaczego sąsiad zza miedzy może mieć zupełnie inne zasady niż ty.
Pożegnanie z ogrzewaniem węglowym w Polsce to nie odległa przyszłość, lecz proces, który trwa w najlepsze. Większość najstarszych pieców jest już nielegalna, a dla urządzeń 3. i 4. klasy zegar nieubłaganie tyka. Nie ma jednej ogólnokrajowej daty, która z dnia na dzień wyłączy węglowe ogrzewanie we wszystkich polskich domach. Wszystko zależy od decyzji wojewódzkich sejmików oraz klasy twojego kotła. Prześwietlamy przepisy i wyjaśniamy, jakie wymagania musisz spełnić w najbliższych latach.
Koniec palenia węglem w Polsce. Wyjaśniamy przepisy krok po kroku
Bruksela wyznacza cele na rok 2030 i 2040, ale polskie województwa realizują własne, znacznie szybsze plany wycofywania paliw stałych. Zobacz proste zestawienie klas pieców, sprawdź terminy graniczne dla swojego regionu i dowiedz się, co grozi za zignorowanie przepisów. Emocji wokół tematu nie brakuje – nie bez powodu opisywaliśmy, że trwa polska wojna na ogrzewanie.
Klasa kotła decyduje o terminie wymiany
Pożegnanie z węglem w polskich domach nie nastąpi jednego dnia w całym kraju, lecz odbywa się etapami uzależnionymi od klasy twojego pieca oraz uchwały antysmogowej obowiązującej w twoim województwie.
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Uchwały antysmogowe. Dlaczego sąsiad zza miedzy ma inne zasady
Kluczowe dla właścicieli domów są lokalne uchwały antysmogowe, uchwalane przez sejmiki poszczególnych województw. To one decydują o harmonogramach.
Niektóre miasta wprowadzają surowsze zasady niż reszta województwa. Przykładowo w Krakowie całkowity zakaz palenia paliwami stałymi obowiązuje od 2019 r., w Warszawie zakaz palenia węglem wszedł w życie w październiku 2023 r., a od 2028 r. obejmie powiaty ościenne. Krajowy Program Ochrony Powietrza zakłada całkowity zakaz spalania węgla w miastach od 2030 roku, a na obszarach wiejskich od 2040 roku.
Kiedy mija czas w twoim województwie dla kotłów 3. i 4. klasy?
Kotły bezklasowe ("kopciuchy") powinny zniknąć z piwnic. Obecny etap zmian dotyczy właścicieli urządzeń 3. i 4. klasy.
Jak sprawdzić, jaki masz piec? Zajrzyj na tabliczkę znamionową
- Otwórz drzwiczki kotła lub zajrzyj na jego boki i znajdź tabliczkę znamionową (metalową tabliczkę z danymi technicznymi).
- Szukaj oznaczenia normy PN-EN 303-5:2012 lub bezpośredniej informacji o klasie (Klasa 3, Klasa 4, Klasa 5).
- Jeśli tabliczka zardzewiała, odpadła lub kocioł nie ma żadnych dokumentów (instrukcji, certyfikatu) – w świetle prawa jest traktowany jako kocioł bezklasowy.
Unijne wymogi EPBD i co dalej po węglu
Równolegle do polskich przepisów wchodzą w życie unijne dyrektywy dotyczące budynków (EPBD):
Ile kosztuje ogrzewanie po zmianie kotła
Przed decyzją o wymianie warto policzyć rachunek za cały sezon, a nie tylko cenę tony opału. Sprawdzaliśmy to niedawno: węgiel kosztuje 880 zł, pellet 2162 zł, ale tańszy opał nie oznacza tańszej zimy. Dla właścicieli kotłów automatycznych pojawiają się też zamienniki – pellet ma nową konkurencję, o połowę tańszą, ale tylko dla wybranych. Osoby podłączone do sieci ciepłowniczej mogą z kolei sprawdzić, jak działa bon ciepłowniczy: pieniądze, warunki i progi dochodowe.
Kary za palenie nielegalnym piecem. Mandat i grzywna
Niestosowanie się do uchwały antysmogowej jest wykroczeniem. Kontrole prowadzą strażnicy gminni, policja lub upoważnieni urzędnicy. O tym, że stawka jest realna, pisaliśmy już wcześniej: tysiące złotych kary za stary piec, tej daty właściciele domów nie mogą przeoczyć.