Zignorujesz termin i zapłacisz 5 tysięcy złotych. Prawda o zakazie ogrzewania węglem Fot. Vitalii Stock / Shutterstock

Sieć zalała fala informacji o zakazach palenia węglem, ale chaos informacyjny sprawia, że niewielu właścicieli domów wie, na czym stoi. Tłumaczymy krok po kroku, od czego tak naprawdę zależy termin wymiany pieca, czym różni się "kopciuch" od klasy 5 i dlaczego sąsiad zza miedzy może mieć zupełnie inne zasady niż ty.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Pożegnanie z ogrzewaniem węglowym w Polsce to nie odległa przyszłość, lecz proces, który trwa w najlepsze. Większość najstarszych pieców jest już nielegalna, a dla urządzeń 3. i 4. klasy zegar nieubłaganie tyka. Nie ma jednej ogólnokrajowej daty, która z dnia na dzień wyłączy węglowe ogrzewanie we wszystkich polskich domach. Wszystko zależy od decyzji wojewódzkich sejmików oraz klasy twojego kotła. Prześwietlamy przepisy i wyjaśniamy, jakie wymagania musisz spełnić w najbliższych latach.

Koniec palenia węglem w Polsce. Wyjaśniamy przepisy krok po kroku

Bruksela wyznacza cele na rok 2030 i 2040, ale polskie województwa realizują własne, znacznie szybsze plany wycofywania paliw stałych. Zobacz proste zestawienie klas pieców, sprawdź terminy graniczne dla swojego regionu i dowiedz się, co grozi za zignorowanie przepisów. Emocji wokół tematu nie brakuje – nie bez powodu opisywaliśmy, że trwa polska wojna na ogrzewanie.

REKLAMA

Klasa kotła decyduje o terminie wymiany

Pożegnanie z węglem w polskich domach nie nastąpi jednego dnia w całym kraju, lecz odbywa się etapami uzależnionymi od klasy twojego pieca oraz uchwały antysmogowej obowiązującej w twoim województwie.

Bezklasowy ("kopciuch"). Jeśli brak jakichkolwiek norm emisyjnych na tabliczce lub piec robiony był samemu, to jest NIELEGALNY w większości województw (termin minął w latach 2023–2024). Klasa 3. oraz 4. Starsze kotły spełniające podstawowe normy emisyjne mogą działać do 2026–2028 roku, zależnie od województwa (np. pomorskie/Małopolska do końca 2026, Śląsk/Mazowsze do końca 2027). Klasa 5. oraz Ekoprojekt. Nowoczesne kotły automatyczne (np. na ekogroszek, pellet) mogą palić do 2030–2035 roku lub dłużej, o ile lokalna uchwała nie zakazuje paliw kopalnych.

REKLAMA

Uchwały antysmogowe. Dlaczego sąsiad zza miedzy ma inne zasady

Kluczowe dla właścicieli domów są lokalne uchwały antysmogowe, uchwalane przez sejmiki poszczególnych województw. To one decydują o harmonogramach.

Niektóre miasta wprowadzają surowsze zasady niż reszta województwa. Przykładowo w Krakowie całkowity zakaz palenia paliwami stałymi obowiązuje od 2019 r., w Warszawie zakaz palenia węglem wszedł w życie w październiku 2023 r., a od 2028 r. obejmie powiaty ościenne. Krajowy Program Ochrony Powietrza zakłada całkowity zakaz spalania węgla w miastach od 2030 roku, a na obszarach wiejskich od 2040 roku.

REKLAMA

Kiedy mija czas w twoim województwie dla kotłów 3. i 4. klasy?

Kotły bezklasowe ("kopciuchy") powinny zniknąć z piwnic. Obecny etap zmian dotyczy właścicieli urządzeń 3. i 4. klasy.

Do końca 2026 roku: województwo małopolskie, pomorskie, świętokrzyskie (dla części urządzeń). Do końca 2027 roku: województwo śląskie, mazowieckie, wielkopolskie, łódzkie, zachodniopomorskie, lubelskie. Do połowy 2028 roku: województwo dolnośląskie.

Jak sprawdzić, jaki masz piec? Zajrzyj na tabliczkę znamionową

Otwórz drzwiczki kotła lub zajrzyj na jego boki i znajdź tabliczkę znamionową (metalową tabliczkę z danymi technicznymi). Szukaj oznaczenia normy PN-EN 303-5:2012 lub bezpośredniej informacji o klasie (Klasa 3, Klasa 4, Klasa 5). Jeśli tabliczka zardzewiała, odpadła lub kocioł nie ma żadnych dokumentów (instrukcji, certyfikatu) – w świetle prawa jest traktowany jako kocioł bezklasowy.

Unijne wymogi EPBD i co dalej po węglu

Równolegle do polskich przepisów wchodzą w życie unijne dyrektywy dotyczące budynków (EPBD):

Od 2030 roku wszystkie nowe budynki muszą być bezemisyjne (brak kotłów na paliwa kopalne). Do 2035 roku wycofane zostanie wsparcie finansowe (dotacje) dla indywidualnych pieców na paliwa kopalne (w tym gaz i węgiel). Do 2040 roku z budynków w całej UE mają całkowicie zniknąć kotły na paliwa kopalne.

Ile kosztuje ogrzewanie po zmianie kotła

REKLAMA

Kary za palenie nielegalnym piecem. Mandat i grzywna

Niestosowanie się do uchwały antysmogowej jest wykroczeniem. Kontrole prowadzą strażnicy gminni, policja lub upoważnieni urzędnicy. O tym, że stawka jest realna, pisaliśmy już wcześniej: tysiące złotych kary za stary piec, tej daty właściciele domów nie mogą przeoczyć.