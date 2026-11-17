Superpełnia Księżyca już 24 listopada, a kolejna w Wigilię. Fot. Ganapathy Kumar/Unsplash (zdjęcie poglądowe)

Superpełnia Księżyca już 24 listopada, a kolejna w Wigilię. Pod koniec 2026 roku czekają nas jeszcze dwa takie zjawiska. Grudniowa pełnia będzie szczególna, ponieważ Księżyc znajdzie się wtedy w niewielkiej odległości od Ziemi.

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Najbliższa superpełnia przypadnie 24 listopada 2026 roku. Jej kulminacja nastąpi o godz. 15:53 czasu polskiego. Listopadowa pełnia nosi nazwę Bobrowego Księżyca (Beaver Moon).

Kiedy oglądać Bobrowy i Zimowy Księżyc?

Nazwa pochodzi z tradycji rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Nawiązuje do okresu, w którym bobry przygotowują swoje schronienia na zimę. Dawniej listopad był też czasem polowań na te zwierzęta, zanim zamarzały zbiorniki wodne. Z tej samej tradycji pochodzą nazwy innych pełni – w przypadku kwietniowej pełni Różowego Księżyca ekspert wyjaśnia, skąd wzięła się nazwa.

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Kolejna superpełnia nastąpi 24 grudnia, w dzień Wigilii Bożego Narodzenia. Jej kulminację przewidziano na godz. 2:28 w nocy. Grudniowa pełnia nosi nazwę Zimnego Księżyca. Określenie nawiązuje do długich nocy, niskich temperatur i początku najchłodniejszej pory roku.

Ta pełnia bedzie miała szczególny charakter ze względu na odległość od naszej planety. Tego samego dnia Księżyc znajdzie się w perygeum, czyli najbliższym Ziemi punkcie swojej orbity. Dzielić nas będzie od niego około 356,6 tys. kilometrów.

Czym jest superpełnia?

Orbita Księżyca ma kształt elipsy, a nie idealnego okręgu. Dlatego odległość między nim a Ziemią zmienia się w ciągu miesiąca. Najbliższy punkt orbity nazywa się perygeum. Gdy pełnia przypada w pobliżu tego miejsca, mówimy o superpełni. Księżyc może wtedy wydawać się większy i jaśniejszy niż podczas zwykłej pełni.

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Według szacunków superksiężyc może mieć nawet o 14 proc. większą tarczę i świecić o 30 proc. jaśniej niż najmniejsza i najciemniejsza pełnia w roku. Nie zawsze jednak łatwo dostrzec tę różnicę bez porównania obu zjawisk. Podobne wyliczenia NASA przytaczano też przed rokiem, przy okazji tekstu o tym, kiedy i gdzie można zobaczyć superksiężyc – największą pełnię w 2025 roku.

Dodajmy, że superksiężyc nie jest oficjalnym terminem astronomicznym. To popularne określenie, które pojawiło się w 1979 roku za sprawą astrologa Richarda Nolle'a. Nie ma jednej, powszechnie przyjętej granicy odległości, która określałaby, kiedy pełnię można nazwać superpełnią.

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By zobaczyć superpełnię, nie potrzebujemy teleskopu ani specjalistycznego sprzętu. Wystarczy znaleźć miejsce z dobrym widokiem na niebo, najlepiej z dala od ulicznych latarni i jasnych reklam, które mogą utrudniać obserwację. Dobrym wyborem będzie otwarta przestrzeń, np. park, łąka. Warto też sprawdzić wcześniej prognozę pogody. Większe zachmuerzenie przysłoni Księżyc i utrudni obserwację.

Najlepiej obserwować Księżyc tuż po wschodzie, gdy znajduje się nisko nad horyzontem. Może wtedy wydawać się większy, szczególnie na tle budynków, drzew czy innych elementów krajobrazu.