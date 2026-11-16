Polacy mają swoich zimowych faworytów. All inclusive idzie w odstawkę Fot. Marina Rich/Shutterstock

Polscy turyści przyzwyczaili nas do pewnych stałości w swoich podróżniczych wyborach. W biurach podróży z całą pewnością dominować będzie Egipt, ale to podróże na własną rękę mówią więcej o ogólnym trendzie. A tu zrobiło się bardzo ciekawie, bo all inclusive poszło w odstawkę na rzecz zupełnie innego podróżowania.

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Zima latami kojarzyła nam się głównie z wyjazdami na narty. Tylko że tak naprawdę Polacy nie szukają lotów na stoki, a do ciepłych i egzotycznych kierunków. Zasada jest prosta – chcemy odpoczynku od mrozu, śniegu i braku słońca na rzecz upałów i szumu morza. A gdzie tego szukamy, gdy decydujemy, gdzie wyjechać zimą z Polski? Tu również robi się ciekawie. Trendom przyjrzał się Google, a także internetowe biuro podróży eSky.pl.

Azja wysoko na liście kierunków Polaków. Wyróżniają się dwa kraje

Kolejna już analiza potwierdza, że polscy turyści wyjątkowym uczuciem darzą Azję. W niedawnym zestawieniu Kiwi.com o najpopularniejszych kierunkach na jesień wysoko były m.in. Japonia, którą śmiało można nazwać nowym faworytem Polaków, ale i Filipiny. Google i eSky.pl wskazują, że w szeroko rozumianym sezonie zimowym (od listopada do marca) także będzie dominowała ta część świata.

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Liderem zimowych wyjazdów Polaków niezmiennie pozostaje Tajlandia. Potwierdzają to dane eSky.pl, ale i te pochodzące z Google Flights oraz bezpośrednio z wyszukiwarki Google. I biorąc pod uwagę możliwość latania tam bezpośrednio z Polski, ale i tanie loty z przesiadkami czy wreszcie bardzo niskie ceny na miejscu, wcale nie jestem tym zdziwiona. Dla słońca, ale i smaków Tajlandii zawsze warto spakować walizki.

Ciekawie robi się także na dalszych miejscach. Wg eSky.pl numerem dwa rezerwacji są podróże do USA. To bardzo ciekawe, ponieważ globalny trend wskazuje raczej na odwrót od podróży do kraju Donalda Trumpa. Polacy są jednak wyjątkiem w tej kategorii i nawet w wyszukiwarce Google widać rosnące zainteresowanie. Największą niespodzianką okazuje się jednak Wietnam.

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Duży konkurent Tajlandii przebojem wdarł się do czołowej dziesiątki sprzedaży w eSky, a w wyszukiwarkach notuje aż 40-procentowe wzrosty zainteresowania. Nie da się ukryć, że Wietnam pozostaje mniej znany niż Tajlandia, ale dzięki temu zachowuje również bardziej unikatową kulturę, która nie została skomercjalizowana w takim stopniu, jak w przypadku konkurenta. Miałam możliwość odwiedzenia obu tych krajów i gdybym miała wybrać, gdzie wrócić, zdecydowanie wybrałabym Wietnam. Dodatkowo tam również wiosną polecimy z Polski bezpośrednim połączeniem, bo LOT otwiera hitową trasę do Hanoi.

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Polacy nie chcą all inclusive, a o zimowym wyjeździe myślą z dużym wyprzedzeniem

Choć zimą, tak samo jak latem, szukamy słońca, to podróże te różnią się od siebie jak dzień i noc albo obie te pory roku w Polsce. Latem wyjeżdżamy chętnie całymi rodzinami, wraz z dziećmi. Na urlopie spędzamy do 7-8 dni, a popularne są też krótsze city breaki. Bardzo popularną formą wyżywienia jest wtedy all inclusive, a rezerwacji dokonujemy z krótszym, często miesięcznym wyprzedzeniem.

Zimą wszystko jest inaczej. Jak podaje eSky.pl, aż 80 proc. złożonych rezerwacji na zimowe wyjazdy to podróże dla dorosłych, z czego 68 proc. to wyjazdy tylko we dwoje. W sumie 56 proc. rezerwacji to wyjazdy od 8 do ponad 15 dni. Google dodaje, że wyjazdów do Tajlandii, Wietnamu, na Mauritius czy Malediwy szukamy minimum 100 dni przed podróżą. Wyjątkiem są tu USA, które rezerwujemy 77 dni przed podróżą. I wreszcie wyżywienie. Zimą Polacy odwracają się od all inclusive, które stanowi zaledwie 6 proc. wszystkich rezerwacji. 57 proc. wybiera noclegi ze śniadaniami.

– Pierwsze, wspólne analizy lotów i zakwaterowania widzimy w lipcu i sierpniu. Z kolei w październiku obserwujemy drugą, bardzo wyraźną falę – zapytania o same noclegi rosną wtedy o 13-17 proc. miesiąc do miesiąca. To moment, w którym podróżni mają już zabezpieczone bilety lotnicze i ostatecznie decydują o wyborze konkretnego hotelu – wyjaśniła Daria Brylińska, Analytical Consultant w Google Polska.