Kiedy premiera 2. sezonu "Rycerza Siedmiu Królestw"? Jest pewien trop Fot. materiał prasowy

W styczniu minie rok od premiery pierwszego sezonu "Rycerza Siedmiu Królestw". Wcześniej zapewniano, że kontynuacja losów ser Duncana Wysokiego i jego giermka Jaja trafi do widzów o zbliżonej porze roku, co debiutancka odsłona. Sprawdzamy, kiedy możemy spodziewać się nowych odcinków na podstawie przygodowych opowiadań George'a R.R. Martina.

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"Rycerz Siedmiu Królestw" stanowił miłą odmianę pośród dotychczasowych adaptacji twórczości George’a R.R. Martina. Kameralna otoczka turnieju rycerskiego w połączeniu z nastrojowymi retrospekcjami, dość archetypicznym wachlarzem postaci i prostą puentą okazały się tym, czego pragnęli widzowie zawiedzeni "Rodem smoka" i finałem "Gry o tron". Peter Claffey ("Drobiazgi takie jak te") i Dexter Sol Ansell ("Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży") stworzyli znakomity duet, cofając widownię do czasów klasycznych filmów fantasy pokroju "Narzeczonej dla księcia" Roba Reinera oraz "Zaklętej w sokoła" Richarda Donnera, tyle że z domieszką brudu, okrucieństwa i posoki.

Plan zdjęciowy drugiego sezonu "Rycerza Siedmiu Królestw" był naznaczony pewnymi komplikacjami. Prace nad nowymi odcinkami zostały zakłócone z powodu historycznego sztormu Therese, który w marcu tego roku boleśnie dotknął Teneryfę i resztę Wysp Kanaryjskich. Czy problemy te opóźnią nadejście kontynuacji?

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Kiedy premiera 2. sezonu "Rycerza Siedmiu Królestw"? Trzeba powoli szykować się na powrót do Westeros

Dalsze losy "Rycerza Siedmiu Królestw" będą zgodne z chronologią opowiadań George'a R.R. Martina. Scenariusz ma skupić się na treści zawartej w "Zaprzysiężonym mieczu". Ser Duncan Wysoki trafi w sam środek konfliktu ser Eustace'a Osgreya z Rohanne Webber, lady Zimnej Fosy, którzy – w uproszczeniu – spierają się o dostęp do wody w trakcie bolesnej suszy, jaka dotyka Reach (południowy region Westeros). Główny bohater i jego lojalny giermek dowiedzą się, jaka jest cena honoru i dumy, a także wysłuchają opowieści, której daleko do miana "czarno-białej".

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Popkulturowy serwis ScreenRant sugeruje, że premiera drugiego sezonu "Rycerza Siedmiu Królestw" odbędzie się na HBO Max w pierwszej połowie 2027 roku. W grę ma wchodzić luty, gdyż wtedy do sprzedaży – według ustaleń portalu Entertainment Earth – trafią licencjonowane figurki Funko POP z podobizną Duncana i Jaja.

Przypomnijmy, że w dawnym wywiadzie dla portalu The National showrunner Ira Parker przyznał, że twórca cyklu "Pieśń lodu i ognia" podzielił się z ekipą filmową niepublikowanymi nigdy dotąd materiałami z Westeros. Mogą one wzbogacić serial o Dunku i doprowadzić do szybszego powrotu znanych i lubianych postaci z pierwszego sezonu "Rycerza Siedmiu Królestw", które nie są w żaden sposób powiązane z wydarzeniami ujętymi w "Zaprzysiężonym mieczu".

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Miłośnicy książek Martina liczą na rychłe spotkanie m.in. z ojcem Aegona V. W opowiadaniu "Wędrowny rycerz" Maekar podarował najmłodszemu synowi rodowy sygnet, z nadzieją, że przyda mu się w razie jakichkolwiek kłopotów na szlaku. Tego wątku serial w ogóle nie poruszył, dlatego szanse na zobaczenie Sama Spruella ("Fargo") w roli Targaryena w drugim sezonie znacząco wzrastają. Pierścień odgrywa ważną rolę w "Zaprzysiężonym mieczu". Inne teorie sugerują, że Aegon zabrał sygnet bez wiedzy ojca, a do kradzieży doszło poza kadrem.